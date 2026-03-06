Un estudio reveló que los homicidios en Chile bajaron un 11,5% en 2025

El Gran Santiago (525 víctimas) y las regiones de Valparaíso (110) y Biobío (97), concentran el 67,1% del total de homicidios a nivel nacional.

El Ministerio de Seguridad Pública presentó a la prensa su “Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025″, el que arrojó una caída del 11,5% en este tipo de delitos con respecto a 2024, cifra que por tercer año consecutivo ha ido a la baja.

En detalle, el estudio reveló que hubo 1.091 víctimas el año pasado, 118 menos que en 2024, equivalentes a una tasa de 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. Las autoridades recordaron que el máximo histórico se registró en 2022, con 1.330 víctimas y una tasa de 6,8 cada 100 mil habitantes.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró “el esfuerzo del Estado de Chile y de las instituciones que participan para poder mantener el observatorio de homicidios”, asegurando que “los resultados no son fruto del azar”, sino de políticas estructurales que incluyeron más de 70 modificaciones legales en materia de seguridad, amén de aumentos en los presupuestos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, agregó que el trabajo de dichas instituciones ha estado enfocado “no en adoptar acciones basadas en el último titular, sino donde la evidencia científica justifica que se gasten dineros públicos”.

El 83,6% de las víctimas fueron ciudadanos chilenos y un 14,8%, extranjeros.

El informe

El análisis, realizado con datos de Carabineros y la PDI, dio cuenta que la mayor parte de los homicidios consumados ocurridos en 2025 en el país se concentraron en el Gran Santiago (525 víctimas) y las regiones de Valparaíso (110) y Biobío (97), las que en conjunto representan un 67,1% del total a nivel nacional.

En tanto, 12 regiones bajaron su tasa de homicidios -Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins-, mientras que los casos aumentaron en Magallanes (3 más); Los Lagos (13); Maule (10) y Arica y Parinacota (2).

La mayor cantidad de víctimas fueron hombres (89,1%), sobre todo adultos entre 18 y 39 años, mientras que el 83,6% de los muertos fueron ciudadanos chilenos y un 14,8%, extranjeros.

De acuerdo al documento, un 47,2% de las víctimas contaba con antecedentes penales previos. Las armas utilizadas, en tanto, fueron lideradas por las de fuego -48,7%- y las cortopunzantes, con un 34,6%.

Otra buena noticia es que también hubo una caída sustancial en los casos de homicidios contra menores de edad de ambos sexos, registrándose 52 casos el año pasado, una disminución del 31,6% con respecto de 2024.