América Latina

Un estudio reveló que los homicidios en Chile bajaron un 11,5% en 2025

El último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados arrojó 1.091 víctimas el año pasado, 118 menos que en 2024

Guardar
El Gran Santiago (525 víctimas)
El Gran Santiago (525 víctimas) y las regiones de Valparaíso (110) y Biobío (97), concentran el 67,1% del total de homicidios a nivel nacional.

El Ministerio de Seguridad Pública presentó a la prensa su “Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025″, el que arrojó una caída del 11,5% en este tipo de delitos con respecto a 2024, cifra que por tercer año consecutivo ha ido a la baja.

En detalle, el estudio reveló que hubo 1.091 víctimas el año pasado, 118 menos que en 2024, equivalentes a una tasa de 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. Las autoridades recordaron que el máximo histórico se registró en 2022, con 1.330 víctimas y una tasa de 6,8 cada 100 mil habitantes.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró “el esfuerzo del Estado de Chile y de las instituciones que participan para poder mantener el observatorio de homicidios”, asegurando que “los resultados no son fruto del azar”, sino de políticas estructurales que incluyeron más de 70 modificaciones legales en materia de seguridad, amén de aumentos en los presupuestos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, agregó que el trabajo de dichas instituciones ha estado enfocado “no en adoptar acciones basadas en el último titular, sino donde la evidencia científica justifica que se gasten dineros públicos”.

El 83,6% de las víctimas
El 83,6% de las víctimas fueron ciudadanos chilenos y un 14,8%, extranjeros.

El informe

El análisis, realizado con datos de Carabineros y la PDI, dio cuenta que la mayor parte de los homicidios consumados ocurridos en 2025 en el país se concentraron en el Gran Santiago (525 víctimas) y las regiones de Valparaíso (110) y Biobío (97), las que en conjunto representan un 67,1% del total a nivel nacional.

En tanto, 12 regiones bajaron su tasa de homicidios -Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins-, mientras que los casos aumentaron en Magallanes (3 más); Los Lagos (13); Maule (10) y Arica y Parinacota (2).

La mayor cantidad de víctimas fueron hombres (89,1%), sobre todo adultos entre 18 y 39 años, mientras que el 83,6% de los muertos fueron ciudadanos chilenos y un 14,8%, extranjeros.

De acuerdo al documento, un 47,2% de las víctimas contaba con antecedentes penales previos. Las armas utilizadas, en tanto, fueron lideradas por las de fuego -48,7%- y las cortopunzantes, con un 34,6%.

Otra buena noticia es que también hubo una caída sustancial en los casos de homicidios contra menores de edad de ambos sexos, registrándose 52 casos el año pasado, una disminución del 31,6% con respecto de 2024.

Temas Relacionados

ChileInforme Nacional de Víctimas de Homicidios ConsumadosHomicidiosLuis CorderoÁngel Valencia

Últimas Noticias

Polémica en Chile por ley que busca suspender o conmutar penas a reos adultos mayores con enfermedades graves

La iniciativa presentada por parlamentarios de derecha y calificada de “aberrante” podría beneficiar a buena parte de los militares presos por violaciones a los DD.HH y otros psicópatas

Polémica en Chile por ley

Una encuesta arrojó que el 42% de los chilenos le cree a Kast tras quiebre con Boric por el cable submarino a China

En tanto, el 33% dijo estar de parte del actual mandatario, mientras que otro 20% aseguró no creerle a ninguno

Una encuesta arrojó que el

Gobierno panameño reitera restricción a empresas europeas en licitaciones estatales

El mandatario también señaló que permitir que un solo operador controle múltiples terminales portuarias vinculadas al Canal sería un error estratégico.

Gobierno panameño reitera restricción a

El TSE inaugura el periodo legal para elecciones internas de partidos en El Salvador

La apertura marca el inicio formal de los mecanismos internos que definirán a los aspirantes a cargos de elección popular para los comicios generales de 2027, con representación política y vigilancia como puntos clave del proceso.

El TSE inaugura el periodo

Donald Trump aseguró que el régimen de Cuba caerá “muy pronto”

El mandatario estadounidense vinculó la inminente caída del régimen cubano con los recientes operativos militares en Irán y el arresto de Nicolás Maduro, anunciando contactos para negociar con La Habana bajo nuevas condiciones

Donald Trump aseguró que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central adquirió más

El Banco Central adquirió más de USD 3.000 millones en 2026 y alcanzó el 30% de la meta anual de compra de dólares

50 frases poderosas para pancartas del 8M: ideas para carteles en la marcha del Día de la Mujer

ARCA confirmó amplias irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones

Tras las gestiones del Gobierno, regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra

Gobierno anuncia compensación económica para taxistas que convirtieron su vehículo a GNV: ¿cuál es el monto del subsidio?

INFOBAE AMÉRICA
Hungría y Eslovaquia acusan a

Hungría y Eslovaquia acusan a Bruselas de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania

Reino Unido continúa su movilización con despliegues de helicópteros en Chipre y aviones en Qatar

Guterres avisa de que la guerra de Irán podría descontrolarse "en cualquier momento"

Los Reyes no faltan al concierto 'in memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo

Estados Unidos levanta sanciones para que sus empresas puedan explotar oro en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Del dolor extremo al Oscar:

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.

La verdadera historia del moonwalk sale a la luz: Michael Jackson habría aprendido el icónico paso gracias a un niño de ocho años

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial