América Latina

Un informe reveló que el déficit que dejará el gobierno de Boric se debe a errores “reiterados y significativos”

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) fustigó duramente el manejo de la billetera fiscal y llamó a corregir el rumbo

Guardar
La administración de Boric entregará
La administración de Boric entregará el país con un déficit fiscal del 3,6%, equivalente a cerca de US$8.863 millones.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este miércoles su esperado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025″, el que vino a confirmar -y explicar- los errores “reiterados y significativos” que llevaron a la administración de Gabriel Boric a heredar un déficit fiscal de 3,6% a la administración entrante de José Antonio Kast.

El análisis reveló que el balance estructural tuvo un desvío de 2,5 pp del PIB respecto de la meta original de -1,1% -equivalente a cerca de USD 8.863 millones-, lo que implica también un desvío de 2,0 pp respecto de la meta actual de -1,6%.

De acuerdo al CFA, este desajuste fiscal se viene dando los últimos tres años, por lo que “no es una situación transitoria” y cuyas cifras aparecen elevadas "en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios“.

Así, las razones del desajuste responden “principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a un ajuste del gasto insuficiente durante el año -el que además superó el nivel comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, ya incorporaba el recorte asociado al Acuerdo Marco-, así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”.

El CFA es un organismo
El CFA es un organismo público, independiente y técnico cuyo objetivo es contribuir al manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas.

Estrés fiscal

Según el Consejo Fiscal Autónomo, “la persistencia de déficits estructurales elevados, la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público (TP) y el aumento sostenido del gasto por intereses, configuran un escenario de estrés fiscal que refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal“.

“Cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales, en principio, debiese ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras vías disponibles durante el año, a fin de mantener el cumplimiento de la meta fiscal”, recordaron.

Debido a esto, desde el órgano autónomo recalcaron la importancia de lograr un balance entre un mayor crecimiento económico, la reducción de la evasión y elusión de impuestos, la creación de nuevas fuentes de ingresos estructurales y una mayor eficiencia en el gasto público.

Finalmente, llamaron al Ministerio de Hacienda a implementar “medidas correctivas (...) inmediatamente posterior al cierre definitivo del año fiscal, las que deberán ser presentadas ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional y al CFA”.

Temas Relacionados

ChileDéficit fiscalGabriel BoricConsejo Fiscal Autónomo (CFA)José Antonio Kast

Últimas Noticias

Nuevo atentado en La Araucanía chilena: quemaron cuatro máquinas forestales

El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles en la comuna de Teodoro Schmidt y los autores dejaron pancartas alusivas a la causa mapuche

Nuevo atentado en La Araucanía

Bolivia se retira del Grupo de La Haya, entidad que promovía sanciones contra Israel

La decisión se comunicó este miércoles, en medio de la tensión militar en Oriente Medio. La decisión fue destacada por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar

Bolivia se retira del Grupo

Daniel Noboa destacó apoyo de la DEA y Europol en operativo contra el narcotráfico: “Ecuador no luchará solo”

Washington también ha mostrado públicamente su apoyo a la administración de Noboa

Daniel Noboa destacó apoyo de

Una red captaba ecuatorianos con falsas ofertas laborales, los enviaba a Camboya y los explotaba en centros de estafas

Este tipo de tráfico de personas es un fenómeno documentado internacionalmente y advertido incluso en informes del gobierno de Estados Unidos

Una red captaba ecuatorianos con

Chile: José Antonio Kast viajará a la cumbre con Trump en Estados Unidos en medio de quiebre con la administración de Boric

El presidente electo será parte de la “Shield of the Americas” en Miami junto a otros líderes regionales

Chile: José Antonio Kast viajará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de las reacciones

Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo: Alemania dice que Merz trasladó su postura sobre Sánchez a Trump “a puerta cerrada”

Sheinbaum ante la cumbre de Trump: “Esperaremos a conocer el objetivo antes de opinar”

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 5 de marzo

SRE reporta 321 mexicanos evacuados del Medio Oriente, mantiene alerta en embajadas

Jefe de la misión de la ONU en Colombia lanzó alerta por el asesinato de tres militares en Caquetá: “Mis condolencias a sus familias”

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó a los ciudadanos que logren burlar el bloqueo de internet

Planas, "cauteloso" por los anuncios de Trump y "optimista" con la apertura de nuevos mercados

El Ibex 35 cierra con una caída del 1,38% y se sitúa por encima de los 17.200 puntos

El Pentágono reivindica que su misión en el Caribe y el Pacífico ha elevado la disuasión contra los cárteles

Alcaraz "ha gestionado muy bien a nivel emocional" el cambio de entrenador

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears fue trasladada a

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto

Majo Aguilar estará presente en el amistoso internacional femenil entre México vs Brasil

El representante de Britney Spears calificó como “inexcusable” el arresto por conducir en estado de ebriedad

Así será el villano de Tim Roth en la nueva película de Peaky Blinders, según Cillian Murphy

Hailey Bieber reveló el problema cardíaco que le detectaron tras sufrir un accidente cerebrovascular a los 25 años