Un informe reveló que el déficit que dejará el gobierno de Boric se debe a errores “reiterados y significativos”

La administración de Boric entregará el país con un déficit fiscal del 3,6%, equivalente a cerca de US$8.863 millones.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este miércoles su esperado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025″, el que vino a confirmar -y explicar- los errores “reiterados y significativos” que llevaron a la administración de Gabriel Boric a heredar un déficit fiscal de 3,6% a la administración entrante de José Antonio Kast.

El análisis reveló que el balance estructural tuvo un desvío de 2,5 pp del PIB respecto de la meta original de -1,1% -equivalente a cerca de USD 8.863 millones-, lo que implica también un desvío de 2,0 pp respecto de la meta actual de -1,6%.

De acuerdo al CFA, este desajuste fiscal se viene dando los últimos tres años, por lo que “no es una situación transitoria” y cuyas cifras aparecen elevadas "en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios“.

Así, las razones del desajuste responden “principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a un ajuste del gasto insuficiente durante el año -el que además superó el nivel comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, ya incorporaba el recorte asociado al Acuerdo Marco-, así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”.

El CFA es un organismo público, independiente y técnico cuyo objetivo es contribuir al manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas.

Estrés fiscal

Según el Consejo Fiscal Autónomo, “la persistencia de déficits estructurales elevados, la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público (TP) y el aumento sostenido del gasto por intereses, configuran un escenario de estrés fiscal que refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal“.

“Cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales, en principio, debiese ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras vías disponibles durante el año, a fin de mantener el cumplimiento de la meta fiscal”, recordaron.

Debido a esto, desde el órgano autónomo recalcaron la importancia de lograr un balance entre un mayor crecimiento económico, la reducción de la evasión y elusión de impuestos, la creación de nuevas fuentes de ingresos estructurales y una mayor eficiencia en el gasto público.

Finalmente, llamaron al Ministerio de Hacienda a implementar “medidas correctivas (...) inmediatamente posterior al cierre definitivo del año fiscal, las que deberán ser presentadas ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional y al CFA”.