Piden sobreseimiento de intendente uruguayo imputado por varios delitos de corrupción: “Me hicieron pasar mal”

El jefe departamental de Soriano, Guillermo Besozzi, fue por la reelección en una campaña insólita: parte la tuvo que hacer en prisión domiciliaria y no pudo votar el día de los comicios. Lacalle Pou lo llamó tras la decisión de la fiscal

Guillermo Besozzi, intendente de Soriano
Guillermo Besozzi, intendente de Soriano (Intendencia de Soriano)

La Fiscalía uruguaya pidió el sobreseimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en una causa que lo tenía imputado por varios delitos de corrupción pública. El dirigente político es un caudillo de esa zona del litoral uruguayo, limítrofe con Argentina. Como medida cautelar, el intendente estuvo en prisión domiciliaria y no pudo votar el día de las elecciones.

La fiscal que había pedido su imputación fue Stella Alciaturi, que tras dejar solicitar esta medida fue trasladada. Quien quedó a cargo del caso fue Luisa Vago, que en el pedido del sobreseimiento incluyó a otros jerarcas que estuvieron involucrados en la causa. Esta decisión es el paso previo al pedido de archivo de la causa.

En marzo de 2025, Besozzi había sido enviado a prisión domiciliaria pero luego la Justicia resolvió revocar la medida cautelar.

Guillermo Besozzi, intendente de Soriano,
Guillermo Besozzi, intendente de Soriano, fue imputado por siete delitos de corrupción pública (Intendencia de Soriano)

El medio local Agesor informó que fue pasadas las 11 horas de este miércoles que se presentó en la Intendencia de Soriano un alguacil del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes (la capital de ese departamento), con la intención de notificar a cada uno de los imputados en la causa sobre la decisión de la fiscal. Además del intendente Besozzi, estaban incluidos el secretario general de la intendencia, Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda, Pedro Besozzi, el director de Auditoría, Germán Cavallero, el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres.

La primera reacción del intendente fue de emoción, detalló Agesor. “Se hizo Justicia y vuelvo a creer en la Justicia. Yo sabía de mi inocencia y de la inocencia de mis compañeros. Si hay Justicia en este país, debía pasar esto que pasó. Me emociona y de a ratos me pongo como loco porque pienso y hablo con mi madre y mi familia. Era lo que tenía que pasar. Sabía que no había hecho ningún delito. La tenía clara, por eso fuimos a juicio”, expresó.

Luego, en declaraciones a canal 12, Besozzi agregó: “La fiscal termina concluyendo que no tiene elementos para acusar. Siempre dije que era inocente, me hicieron pasar mal. Si había gente intencionada para que pasara mal, bueno: pasé mal. Mi familia pasó muy mal. La vida sigue, pero estas cosas no deberían pasar”, agregó el intendente.

Guillermo Besozzi en su casa,
Guillermo Besozzi en su casa, donde cumplió con medidas cautelares (Captura Canal 5)

Besozzi opinó que es necesario reformar el Código del Proceso Penal y agradeció a quienes confiaron en él en estos meses. Contó además que uno de los llamados que recibió fue el del ex presidente Luis Lacalle Pou. Además, el Partido Nacional –al que pertenece– celebró la decisión.

La causa que terminó con la imputación de Besozzi

El origen de la causa que terminó con la imputación de Besozzi fue el incendio en un teatro de la ciudad, en mayo de 2021. Con el paso del tiempo se sabría que el incendio fue intencional para ocultar pruebas de dirigentes sindicales. La investigación judicial de este episodio incluyó intervenciones de los teléfonos que derivaron en una causa mayor, que llegó a Besozzi.

El intendente –que fue sorprendido una noche de marzo por policías– había renunciado a la intendencia hacía poco tiempo para dedicarse a la campaña para ser reelecto. En mayo ganó con comodidad las elecciones y asumió por cuarta vez al frente de Soriano. Los delitos que se le imputaron fueron: peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado.

De las conversaciones telefónicas escuchadas por la fiscal se desprendía –según concluyó entonces– que hubo maniobras para financiar al gremio de funcionarios, irregularidades en el otorgamiento de libretas de conducir, ocultamiento de sobrefacturación, hospedaje para militantes, contrataciones, materiales y obra pública para votantes del Partido Nacional.

Temas Relacionados

Guillermo BesozziSorianoJusticia

