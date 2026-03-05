Nuevo atentado en La Araucanía chilena: quemaron cuatro máquinas forestales

Hasta ahora no hay detenidos y no hubo víctimas que lamentar.

Cuatro máquinas resultaron completamente destruidas tras un nuevo atentado incendiario a una faena forestal, ocurrido la madrugada de este miércoles, esta vez en la comuna de Teodoro Schmidt (750 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas al interior de la Hacienda Budi -lugar de difícil acceso-, hasta donde llegó un grupo aún indeterminado de sujetos quienes rociaron líquidos acelerantes y prendieron fuego a tres retroexcavadoras y un camión.

El predio no contaba con guardias nocturnos, por lo que no hubo víctimas que lamentar. En el lugar, los atacantes dejaron varios lienzos con consignas alusivas a la causa mapuche, aunque sin nombrar a ningún grupo radical en específico.

“Ni Kast, ni Boric detendrán la heroica lucha mapuche”, se lee en uno de ellos.

Sin embargo, en otras pancartas se pide la libertad de varios miembros de la organización Weichán Auka Mapu (WAM), como Jaime Huenchuñir y Lientur Millacheo, quienes permanecen en prisión preventiva acusados de un ataque ocurrido el 12 de noviembre de 2025 en Contulmo; y Luis Tranamil, sentenciado a 32 años de presidio por el homicidio del carabinero Eugenio Naín en octubre de 2020.

Por ahora no hay personas detenidas y el Ministerio Público instruyó diligencias a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, a fin de dar con el paradero de los atacantes.

Gremio de camioneros pide a Kast “hacerse cargo”

Tras el ataque, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) emitieron un comunicado llamando al gobierno entrante de José Antonio Kast a “hacerse cargo” de la situación en la Macrozona Sur.

De acuerdo al gremio, “los atentados incendiarios de los últimos días en el sur no dejan lugar a dudas de que son desafíos abiertos a las autoridades del gobierno entrante. Por eso, el daño que están produciendo en las empresas y trabajadores afectados es de enorme magnitud y conlleva la amenaza de que persistan”.

“La Confederación de Dueños de Camiones de Chile llama la atención por estos actos de terrorismo, como el ocurrido esta madrugada en la comuna de Teodoro Schmidt, región de La Araucanía, donde un nuevo vehículo de carga fue destruido junto a tres máquinas excavadoras”, agregaron.

Debido a esto, “la CNDC protesta enérgicamente porque este ataque se suma al perpetrado la medianoche del domingo en Lautaro, donde fueron incendiados dos camiones y más maquinaria, causando daños que se avalúan en 250 millones de pesos (USD 276 mil) y 23 trabajadores en la incertidumbre. Se ignora cuántas son las pérdidas materiales de lo ocurrido en Teodoro Schmidt”, agregaron.

Finalmente, solicitaron “a las próximas autoridades hacerse cargo de la nueva serie de atentados, pues implican amenazas a la vida de los operarios, destruyen la inversión que pequeñas empresas han hecho en la zona y, lo peor, siembran el terror afectando a inocentes”.