América Latina

Familiares de presos políticos protestan en Caracas para exigir que se cumpla la Ley de Amnistía en Venezuela

Denuncian que la normativa, presentada como solución, tiene alcances limitados y su aplicación enfrenta demoras y trabas judiciales

Guardar
Los familiares denuncian demoras judiciales
Los familiares denuncian demoras judiciales y trabas administrativas en los procesos de liberación (Foto AP/Crisitian Hernández)

Familiares de presos políticos en Venezuela se congregaron este jueves frente al Parlamento, en Caracas para reclamar el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía aprobada hace 15 días.

En la manifestación, los asistentes corearon consignas exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, una cifra que, según la organización Foro Penal, asciende a 568 personas.

El gobierno de transición venezolano sostiene que no existen detenidos por razones políticas, lo que incrementa la controversia sobre la aplicación de la norma.

El gobierno de transición, liderado
El gobierno de transición, liderado por Delcy Rodriguez, sostiene que no hay presos políticos en Venezuela (Reuters)

La Ley de Amnistía, sancionada por unanimidad en la Asamblea Nacional bajo control del chavismo, fue presentada como un instrumento para beneficiar a personas procesadas o condenadas por causas políticas desde 1999 hasta 2026.

No obstante, la ley restringe su alcance a 13 episodios específicos ocurridos en distintos años y excluye el resto del período, así como los casos vinculados a operaciones militares. Esta limitación ha sido uno de los principales puntos de crítica de la oposición y de organizaciones no gubernamentales, que consideran la normativa excluyente y poco transparente.

Por su parte, el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para la aplicación de la ley, informó en la Asamblea Nacional que la justicia venezolana ha concedido 6.071 libertades plenas de un total de 9.419 solicitudes recibidas.

Jorge Arreaza preside la comisión
Jorge Arreaza preside la comisión especial para la aplicación de la Ley de Amnistía (Reuters)

Arreaza calificó este número como un avance en derechos y reconciliación. Sin embargo, las cifras estatales han sido cuestionadas por organizaciones como Foro Penal, que señalan una diferencia metodológica clave: el conteo oficial incluye no solo excarcelaciones, sino también a personas con medidas cautelares que nunca estuvieron privadas de libertad, como restricciones de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales.

Bajo este contexto, la situación de los detenidos sigue preocupando a los familiares y a los organismos humanitarios. Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció ante los medios la falta de celeridad en la revisión de los casos de amnistía y la ausencia de una voluntad política real para mejorar el trato a los presos.

Baduel afirmó que persisten centros de detención como Rodeo I y Guaicaipuro, donde los reclusos serían objeto de amenazas y torturas. Las denuncias de malos tratos han sido reiteradas por familiares y organizaciones, que reclaman la publicación de una lista oficial de beneficiados por la ley, una exigencia que hasta la fecha no ha sido atendida.

Rodeo I es uno de
Rodeo I es uno de los centros de detención denunciados por malos tratos a presos políticos (provea.org)

En paralelo, se reportan obstáculos sistemáticos para aplicar la norma. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó que los tribunales con competencia en materia de terrorismo han rechazado solicitudes de sobreseimiento presentadas por periodistas bajo el artículo 11 de la ley.

El gremio calificó esta negativa como una “denegación de justicia”, mientras que Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han registrado numerosos casos de tribunales que se niegan a recibir solicitudes o dilatan la revisión de expedientes, dificultando el avance de los procesos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticosLey de AmnistíaPresos Politicos En Venezuela

Últimas Noticias

Presidente de Panamá se muestra optimista ante reunión con Donald Trump, junto a once mandatarios latinoamericanos

La agenda del encuentro podría estar distribuida de acuerdo con la importancia que Estados Unidos tenga sobre cada país, detalló José Raúl Mulino

Presidente de Panamá se muestra

Panamá confirma primera visita consular a panameños detenidos en La Habana

De los 20 panameños inicialmente vinculados al caso, 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras los otros 10 permanecen bajo investigación judicial en La Habana.

Panamá confirma primera visita consular

La salida del último grupo de médicos cubanos marca el cierre de una etapa en la atención sanitaria hondureña

Una nueva estrategia oficial contempla la incorporación paulatina de especialistas locales, tras dos años en que los colaboradores foráneos realizaron miles de consultas y cirugías en zonas con recursos limitados

La salida del último grupo

Cuba suspendió las clases en La Habana tras un apagón masivo causado por la falla en la central Antonio Guiteras

Las autoridades priorizan la restitución del servicio en hospitales y redes de agua, mientras la recuperación del suministro avanza lentamente y miles de familias

Cuba suspendió las clases en

Un informe reveló que el déficit que dejará el gobierno de Boric se debe a errores “reiterados y significativos”

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) fustigó duramente el manejo de la billetera fiscal y llamó a corregir el rumbo

Un informe reveló que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló la influencer que sufrió

Habló la influencer que sufrió un accidente con un UTV en Villa Gesell: “Estoy dando una lucha grande”

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

Video: padre que llevaba a su hijo en brazos recibió un cachazo al resistirse a un robo en Santa Marta

“Mirá cómo me rompiste el auto”: un conductor pasó un semáforo en rojo y provocó un violento choque en La Plata

San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras contacto con hombre mayor que conoció en videojuego Roblox

INFOBAE AMÉRICA
Expertos destacan el potencial de

Expertos destacan el potencial de las APP para impulsar infraestructura en Latinoamérica

El Gobierno recrimina a PP y Vox la "incoherencia" de su patriotismo, que "antepone" a EEUU antes de defender a España

Condenado en Valladolid a 12 años de cárcel por agresión sexual a una niña de 11 años, hija de su pareja

La Junta Fiscal Europea advierte de dificultades en la aplicación de las nuevas reglas fiscales de la UE

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

ENTRETENIMIENTO

Así nació la dupla Ben

Así nació la dupla Ben Affleck y Jesse Eisenberg: la verdad detrás del giro inesperado en la rivalidad entre Batman y Lex Luthor

De la mano de Billie Eilish, Black Box Recorder vuelve con show en el London Palladium: qué se sabe

La última publicación de Britney Spears en Instagram antes de ser arrestada y borrar su cuenta

La última temporada de The Boys revela su tráiler oficial y la fecha de estreno

Britney Spears fue trasladada a un hospital luego de su arresto