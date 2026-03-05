Chile: José Antonio Kast viajará a la cumbre con Trump en Estados Unidos en medio de quiebre con la administración de Boric

Kast podría reunirse en Miami con Donald Trump.

El presidente electo, José Antonio Kast, viajará esta jornada hasta Miami para ser parte de la “Shield of The Americas” (“Escudo de las Américas”), cumbre que reunirá a varios mandatarios y líderes de la región, con el fin de discutir temas sobre crimen organizado, terrorismo y la inmigración ilegal, en medio del quiebre de relaciones con la administración de Gabriel Boric tras la polémica por el cable submarino entre Chile y China.

La invitación llegó el pasado 16 de febrero, fue respondida de inmediato por la oficina del mandatario entrante y según El Mercurio, allí se discutirá el nuevo escenario regional tras la caída de Nicolás Maduro y la “interferencia extranjera en el hemisferio”, por lo que varios medios internacionales aseguran que el foco de la cumbre estará puesto en establecer un plan para contener la influencia de China en Latinoamérica.

Así las cosas, el mandatario electo será parte de la cita junto a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador); Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras), entre otros.

La convención se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami y desde la oficina del presidente electo informaron además que es probable que Kast mantenga reuniones bilaterales con Donald Trump -organizador del encuentro-, y otros presidente latinoamericanos.

En tanto, el equipo que lo acompañará está formado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el director estratégico de comunicación y contenidos, Cristián Valenzuela; el asesor internacional de Kast, Eitan Bloch, y la jefa de prensa, María Paz Fadel.

Las relaciones con el presidente Boric están cortadas.

Quiebre con la administración de Boric

El viaje de Kast, sin embargo, ocurre en un contexto de tensión entre Chile y EE.UU, tras la decisión del Departamento de Estado norteamericano de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno de Boric que fueron parte de la tramitación del polémico de cable submarino que busca unir Chile y China, asunto que finalmente llevó al quiebre de relaciones entre el mandatario entrante y el saliente este martes, en medio de acusaciones cruzadas de desconfianza.

A una semana del cambio de mando, Kast puso fin al proceso de traspaso cancelando las reuniones bilaterales que faltaban entre los ministros de ambas administraciones, aunque desde su equipo aseguraron que el diálogo “sigue abierto” tras el llamado de Boric a retomar conversaciones.

Debido a esto, las críticas desde el oficialismo por el viaje a Miami no se hicieron esperar, pues según la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, Kast será parte de “una cumbre internacional de ultraderecha que no pone los intereses de Chile al frente, sino que le va a rendir pleitesía a Donald Trump”.

De la misma opinión fue el senador Daniel Núñez (PC), quien afirmó que el viaje del presidente electo finalmente será un “muy mal negocio para Chile”.

La vocera de Kast, Mara Sedini, salió al paso de la críticas asegurando que la asistencia del mandatario entrante a la “Shield of Americas” es “una gran señal de cómo va a empezar el Gobierno del presidente Kast”, pues la idea es reanudar lazos con la administración de Trump y sondear oportunidades de inversión.

Así las cosas, el cronograma de la visita de Kast a EE.UU contempla este viernes reuniones de carácter político, mientras que el sábado será parte de la cumbre organizada por Donald Trump, aunque todavía no se ha confirmado si ambos mantendrán un encuentro privado.