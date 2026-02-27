Ecuador: dos nuevos atentados con explosivos sacudieron Machala y dejaron un menor herido

Las detonaciones se registraron en dos sectores de la ciudad la noche del 26 de febrero de 2026.

La ciudad de Machala (500 kilómetros al sur de Quito) volvió a ser escenario de atentados con explosivos la noche del jueves 26 de febrero de 2026. Dos detonaciones, registradas con pocos minutos de diferencia en distintos sectores de la capital de El Oro, dejaron viviendas destruidas, daños en una iglesia evangélica y un menor de edad herido, según información policial y reportes difundidos por Ecuavisa.

El primer estallido se produjo alrededor de las 21:45 en el este de la ciudad. De acuerdo con la Policía Nacional, una carga explosiva fue colocada frente a una vivienda y su detonación destruyó la estructura principal del inmueble y un vehículo estacionado en el lugar. La onda expansiva provocó la rotura de vidrios en casas aledañas y generó alarma entre los moradores del sector.

Un menor de edad resultó herido por los efectos de la explosión y fue trasladado a una casa de salud para recibir atención médica. Hasta el cierre de los reportes preliminares no se informó sobre otras víctimas mortales, aunque sí se confirmó la magnitud de los daños materiales en el entorno inmediato.

Se trata del segundo atentado en la misma semana.

Mientras unidades policiales acordonaban la zona y levantaban indicios, un segundo estallido volvió a sacudir la ciudad, esta vez en las calles Manuel Estomba y Napoleón Mera, en el sur de Machala. En ese punto, otra vivienda fue blanco de un ataque con explosivos. La detonación ocasionó severos daños estructurales en el inmueble y afectaciones en edificaciones cercanas, entre ellas una iglesia cristiana evangélica.

Información preliminar difundida por Ecuavisa señala que ambos atentados estarían dirigidos contra el entorno de alias “Saoco”, identificado por la Policía como cabecilla de los Sao Box, una disidencia de Los Lobos. Según el comandante zonal de la Policía, Renato González, una de las viviendas atacadas habría sido habitada anteriormente por la madre del mencionado cabecilla y la otra pertenecería presuntamente a una persona vinculada con él.

Las autoridades indicaron que los artefactos habrían sido colocados por sujetos que se movilizaban en motocicleta, modalidad que coincide con otros ataques recientes registrados en la provincia. Equipos especializados recopilan restos de material explosivo y revisan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

🚨 #Machala. Alerta de explosiones

👉🏻 Las detonaciones fueron escuchadas en gran parte de la ciudad.

Al sitio acuden unidades de @PoliciaEcuador y Bomberos.

😡 Días atrás también se registró una noche de atentados con bombas. pic.twitter.com/ybou7CRKrp — Selva FM (@radioselvafm) February 27, 2026

Estos nuevos atentados se producen apenas un día después de que, la madrugada del 25 de febrero, dos viviendas pertenecientes a abogados fueran atacadas con explosivos en distintos puntos de Machala, hechos que dejaron cuatro personas con heridas leves por la caída de escombros y graves daños estructurales. En aquel caso, la Policía también informó que los artefactos habrían sido colocados por individuos en motocicleta y que no se registraron detenidos.

Las cifras oficiales reflejan un incremento sostenido de este tipo de violencia en la provincia. Según el reporte citado por Ecuavisa, en lo que va de febrero se han registrado al menos 20 atentados con explosivos en El Oro. De estos, cuatro estarían vinculados a enfrentamientos entre bandas criminales, mientras que los otros 16 responderían a casos de extorsión e intimidación.

La Policía ha señalado que en El Oro se evidencia la influencia de organizaciones como Los Lobos y Sao Box. En cantones como Huaquillas y Santa Rosa también se registra presencia de Los Choneros. Estas estructuras se disputarían el control territorial para actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, contrabando y, principalmente, extorsión.

En la fotografía, el ataque sucedido el 25 de febrero.

Los ataques ocurren en medio del estado de excepción que rige en la provincia desde el 31 de diciembre de 2025, medida adoptada por el Gobierno para contener el avance de las organizaciones criminales. A nivel nacional, Ecuador se mantiene bajo la declaratoria de “conflicto armado interno” desde 2024. Pese a estas disposiciones, 2025 cerró con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales citadas por agencias internacionales en reportes recientes.

La reiteración de explosiones en zonas residenciales ha generado preocupación entre los habitantes de Machala, quienes en menos de 48 horas han presenciado cuatro atentados con explosivos en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han informado sobre detenciones relacionadas con los hechos del 26 de febrero.

La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita esclarecer los ataques y reiteró que las unidades especializadas continúan desplegadas en la provincia para reforzar los operativos de control y vigilancia.