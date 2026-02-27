Dictan 100 días de detención para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra por acusaciones sobre obras viales

Jhonny Fernández en una visita a La Paz, Bolivia. 11 de noviembre de 2024. REUTERS/Claudia Morales

La Justicia boliviana determinó el encarcelamiento preventivo por 100 días del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en obras de pavimentación.

Fernández, que estaba próximo a concluir su tercer mandato como alcalde de la ciudad más próspera y extensa de Bolivia, fue aprehendido la tarde del martes, luego de presentarse ante la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) para declarar en el caso en el que se lo acusa de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Según investigaciones preliminares, existen presuntas irregularidades en la ejecución de obras de pavimentación vial. El caso se sustenta en una auditoría de la Contraloría General del Estado sobre 16 obras, por un total de 102 kilómetros de infraestructura vial, en la que se concluyó que la Alcaldía “no fue eficaz”. La denuncia calcula el daño económico al Estado en cerca de 6 millones de bolivianos (860 mil dólares) por proyectos que figuran como ejecutados, pero que supuestamente no estarían terminados.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernandez, explica un proyecto de pavimentación.

Durante su intervención en la audiencia judicial, el alcalde manifestó que su detención tiene motivaciones políticas y apuntó contra el denunciante, el exconcejal y candidato a la Alcaldía, Manuel Saavedra. “Lo triste es que se está denigrando a una persona y a una autoridad. Al señor Saavedra, denunciante, que fue a la Fiscalía a denunciarme, ¿quién va a reparar ese daño que está haciendo?”, cuestionó Fernández.

La defensa del alcalde anunció que apelará la detención preventiva dictada en su contra y solicitará que se haga la remisión en un plazo de 24 horas. “Hemos hecho uso del recurso de apelación para que sea el tribunal quien defina si la resolución de la juez ha estado basada en derecho o ha estado basada solamente en una presión política y jurídica”, manifestó el abogado Vladimir Honor a los medios locales.

Con la detención de Fernández en la cárcel de Palmasola, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que le corresponde al Concejo Municipal elegir a un alcalde interino hasta el término de la gestión, que está previsto para mayo, cuando asuman las autoridades electas en las elecciones regionales del próximo 22 de marzo.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra disputó la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025.

La denuncia contra Fernández por las obras de pavimentación no es la única que afectó su gestión. Antes fue imputado por una disputa legal sobre la titularidad de un terreno en el que actualmente está edificado un mercado y enfrenta una demanda laboral interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales relacionada con el pago de beneficios sociales, que provocó su arraigo.

Fernández es un empresario y político boliviano que fue elegido alcalde de Santa Cruz en tres elecciones, en 1995, 2000 y 2021. También fue concejal municipal y candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 2025, pero no avanzó a la segunda vuelta, quedando en séptimo lugar con menos del 2% de los votos.

A lo largo de su actual mandato como alcalde, Fernández perdió popularidad y en el último trimestre de su gestión su desaprobación llegó al 92%, según una encuesta de la empresa Ciesmori publicada el 19 de febrero en el canal Unitel.