El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó investigar al hijo de Lula Da Silva por presunta corrupción

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó levantar el secreto bancario de Fábio Luís Lula da Silva por presunta corrupción

Un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Instituto Nacional del Seguro Social.

El caso se centra en la sospecha de que Fábio Luís habría sido beneficiario de una red de desvío de fondos públicos. La investigación vincula su nombre a maniobras destinadas a favorecer los intereses empresariales de Antonio Camilo Antunes, señalado como presunto jefe de la organización y actualmente detenido.

Antonio Camilo Antunes es señalado como el presunto jefe de la red de desvío de fondos públicos investigada en el Instituto Nacional del Seguro Social (Reuters)

De acuerdo con los registros, la Policía Federal incautó mensajes entre Antunes y una empresaria cercana a Lulinha, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la existencia de pagos periódicos de hasta 300.000 reales, equivalentes a aproximadamente USD 60.000, asociados a la supuesta trama.

A partir de la resolución judicial y la autorización parlamentaria, la comisión podrá acceder a extractos bancarios, movimientos financieros, declaraciones fiscales y contratos de Lulinha para determinar si existieron transferencias sospechosas o ingresos no justificados.

Aunque su nombre ha sido mencionado por terceros, hasta el momento no existen pruebas directas ni cargos formales en su contra.

El propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, consultado en una entrevista, afirmó que se comunicó con su hijo para reiterarle la importancia de defenderse si no tiene implicación y asumir las consecuencias si se demuestra lo contrario.

Lula pidió públicamente a su hijo que se defienda ante la Justicia si no tiene implicación en el caso (Reuters)

La oposición justificó su pedido de acceso a la información bancaria y fiscal de Lulinha en los datos recabados por la Policía Federal.

El instructor de la comisión, Alfredo Gaspar, sostuvo que las comunicaciones incautadas sugieren que el hijo del presidente pudo haber actuado como “socio oculto” en operaciones vinculadas a pagos realizados por Antunes a la empresaria amiga de la familia.

Esta situación llevó, en diciembre, a que los opositores solicitaran la citación de Lulinha ante la comisión investigadora, aunque la propuesta no prosperó por falta de indicios en ese momento.

La Policía Federal incautó mensajes que vinculan a Lulinha con pagos periódicos de hasta 300.000 reales

En cuanto a la trayectoria personal de Fábio Luís Lula da Silva, nació en São Bernardo do Campo y estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Paulista. Antes de dedicarse al sector empresarial, trabajó como monitor en el zoológico de São Paulo y, a comienzos de la década de 2000, ingresó al sector tecnológico y de entretenimiento digital mediante la creación de la firma Gamecorp.

En su historial judicial figura el archivo, en 2022, de una causa vinculada a la operación Lava Jato. En ese expediente se lo investigaba por recibir transferencias superiores a 100 millones de reales de parte del grupo Oi a las empresas Gamecorp. Finalmente, la Justicia Federal de São Paulo cerró la causa al no hallar pruebas de delito.

(Con información de Europa Press)