La justicia chilena pide más de 1.000 años de cárcel para la banda que intentó el “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago

Tiroteo y muerte en el aeropuerto de Santiago de Chile

Para el próximo 21 de abril quedó fijada la audiencia de preparación del juicio oral contra 12 sujetos imputados por el millonario robo frustrado de USD 32 millones ocurrido en marzo de 2023 en el Aeropuerto de Santiago, en el que un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y un ladrón resultaron muertos.

Para todos ellos, el Ministerio Público pide más de 1.000 años de cárcel y entre los involucrados se cuenta el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), José Luis Robles, quien entrenó a la banda.

Cabe recordar que el violento atraco se llevó a cabo el 8 de marzo de ese año, cuando los acusados rompieron la reja perimetral e ingresaron a la losa del Aeropuerto para robar USD 32 millones que venían en un avión proveniente de Miami y estaban siendo trasladados a un camión blindado, propiedad de la empresa de transporte de valores Brink’s.

El avión donde venía el dinero también resultó con disparos.

Los asaltantes golpearon a uno de los funcionarios de seguridad, al que le robaron su arma de fuego, y acto seguido tomaron tres camionetas para llevar a cabo el robo, pero no contaban con la rápida reacción del personal de Aeronáutica Civil, desatándose un intenso tiroteo.

La balacera terminó con la vida del vigilante Claudio Villar Rodríguez, y de uno de los delincuentes identificado como Diego Octavio Quijada Saavedra, de 34 años, quien tenía un extenso prontuario policial por delitos de robo con violencia, robo en lugar no habitado, receptación y amenazas.

Ninguno de los uniformados de Brink’s resultó lastimado y posteriormente la empresa lamentó lo ocurrido y señaló en un comunicado que sus trabajadores “siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto y, afortunadamente, todos ellos salieron ilesos”.

Así las cosas, los 12 acusados serán imputados por los delitos de robo con homicidio, asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, receptación de vehículos y armas de fuego y tenencia de armas de fuego.