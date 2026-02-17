América Latina

La justicia chilena pide más de 1.000 años de cárcel para la banda que intentó el “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago

Un guardia y un ladrón resultaron muertos en el frustrado robo de USD 32 millones ocurrido en 2023

Guardar
Tiroteo y muerte en el aeropuerto de Santiago de Chile

Para el próximo 21 de abril quedó fijada la audiencia de preparación del juicio oral contra 12 sujetos imputados por el millonario robo frustrado de USD 32 millones ocurrido en marzo de 2023 en el Aeropuerto de Santiago, en el que un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y un ladrón resultaron muertos.

Para todos ellos, el Ministerio Público pide más de 1.000 años de cárcel y entre los involucrados se cuenta el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), José Luis Robles, quien entrenó a la banda.

Cabe recordar que el violento atraco se llevó a cabo el 8 de marzo de ese año, cuando los acusados rompieron la reja perimetral e ingresaron a la losa del Aeropuerto para robar USD 32 millones que venían en un avión proveniente de Miami y estaban siendo trasladados a un camión blindado, propiedad de la empresa de transporte de valores Brink’s.

El avión donde venía el
El avión donde venía el dinero también resultó con disparos.

Los asaltantes golpearon a uno de los funcionarios de seguridad, al que le robaron su arma de fuego, y acto seguido tomaron tres camionetas para llevar a cabo el robo, pero no contaban con la rápida reacción del personal de Aeronáutica Civil, desatándose un intenso tiroteo.

La balacera terminó con la vida del vigilante Claudio Villar Rodríguez, y de uno de los delincuentes identificado como Diego Octavio Quijada Saavedra, de 34 años, quien tenía un extenso prontuario policial por delitos de robo con violencia, robo en lugar no habitado, receptación y amenazas.

Tiroteo y muerte en el aeropuerto de Santiago de Chile

Ninguno de los uniformados de Brink’s resultó lastimado y posteriormente la empresa lamentó lo ocurrido y señaló en un comunicado que sus trabajadores “siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto y, afortunadamente, todos ellos salieron ilesos”.

Así las cosas, los 12 acusados serán imputados por los delitos de robo con homicidio, asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, receptación de vehículos y armas de fuego y tenencia de armas de fuego.

Temas Relacionados

Chile"Robo del siglo"Aeropuerto de SantiagoBrink’s

Últimas Noticias

Chile: José Antonio Kast respaldó a subsecretario apuntado por lazos con empresarios investigados por la justicia

“Tengo la mejor opinión de Andrés Jouannet”, sostuvo el presidente electo

Chile: José Antonio Kast respaldó

Flores, banano, cacao, café y otros productos ecuatorianos podrán entrar a Estados Unidos sin la tasa del 15%

La exención se da en el marco de un Acuerdo de Comercio Recíproco que se presenta como paso previo a un eventual TLC

Flores, banano, cacao, café y

El Salvador suma reconocimiento internacional por avances en seguridad

La sesión celebrada en Madrid reunió a representantes de la World Jurist Association, quienes destacaron la transformación social impulsada en el país y la disposición de expertos a evaluar los resultados en una próxima visita oficial

El Salvador suma reconocimiento internacional

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia en puntos críticos

El operativo incluye patrullajes terrestres y acuáticos con vehículos, lanchas y motocicletas todo terreno

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia

Zona Libre de Colón en Panamá mueve $22,615 millones en 2025

El valor del comercio cayó 9.2%, pero el volumen físico de carga aumentó 6.7% en un mercado más eficiente

Zona Libre de Colón en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los elefantes marinos llegan a

Los elefantes marinos llegan a las playas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil: por qué ocurre y cómo protegerlos

Estos son los carros híbridos y eléctricos más vendidos en Colombia en enero de 2026: marcas, modelos y tendencias del mercado

Horarios oficiales EDC México 2026: consulta aquí los sets por día y escenario

Esposo de la abogada de David Murcia Guzmán le pidió a Abelardo de la Espriella rectificar por decirle que era “contratista del Gobierno Petro”

La Policía Nacional detuvo un hombre solicitado en extradición por narcotráfico en Cúcuta

INFOBAE AMÉRICA
Detenido en Murcia por encargar

Detenido en Murcia por encargar un asesinato a la mara Salvatrucha a cambio de 3.000 euros

Morant destaca que el 66% de la financiación del estudio liderado por Barbacid viene de fondos públicos

Simeone: "El equipo es de todos y no de diez"

Alteran papeles que identificaban al expríncipe Andrés en archivos Epstein, según el 'Sun'

Al menos once muertos tras nuevos ataques de EEUU contra tres supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe

ENTRETENIMIENTO

Jada Pinkett Smith va a

Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

Kelly Osbourne genera preocupación por su extrema delgadez: “No es normal”

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin desmintió rumores de acoso escolar: “No soy ese tipo de persona”

Olivia Wilde restringe los comentarios en sus redes sociales tras promover un costoso escaneo corporal que promete “detectar el cáncer”

La increíble historia de Zoe Saldaña: millones en taquilla, sagas legendarias y un pedido de perdón