La Policía uruguaya dio detalles del plan de la banda internacional capturada cuando preparaba el robo a un banco

El Ministerio del Interior grabó el momento en el que los policías se encuentran con un túnel construido con la intención de robar un banco (Ministerio del Interior)

El intento de ingreso a un banco en Uruguay –definido como un frustrado “robo del siglo” por parte de las autoridades– tenía una planificación propia de las series más populares. La banda internacional que planificaba entrar a una institución financiera del casco histórico de Montevideo pensaba tomar rehenes, abrir la bóveda y salir por un túnel.

Este plan –descrito por autoridades del gobierno– fue frustrado a principios de febrero. Los policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado, que se presume que fue utilizado por los delincuentes para acceder a una entidad bancaria de la zona. En la Ciudad Vieja está el circuito financiero de Montevideo y hay varias sucursales de bancos alrededor. El ministro del Interior, Carlos Negro, informó en radio Del Sol que se dirigían a la sede de BBVA.

Los delincuentes habían alquilado un local comercial a mediados del año pasado, que estaba desocupado. Los investigadores presumen que en ese momento se dieron los primeros contactos para empezar a trabajar.

El ministro del Interior, Carlos Negro, junto al directo de la Policía Nacional, José Azambuya, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)

Fue el director de la Policía Nacional, José Azambuya, quien dio detalles de cuál era el plan que tenía la banda internacional. “Se había constatado un túnel, que tenía determinada dimensión y que ese túnel terminaba debajo de una entidad bancaria privada. No sobre una institución pública del Estado”, detalló.

Al ser consultado sobre cuán cerca estuvieron los delincuentes de ejecutar el robo, Azambuya se excusó de dar detalles porque el tema está en la órbita de la Fiscalía. “Sé que estuvieron cerca”, se limitó a decir el jefe de la Policía.

La policía uruguaya desbarató a una banda que planeaba ingresar a un banco a través de alcantarillas (Ministerio del Interior)

Azambuya dijo que cada seis meses se reúnen las máximas jerarquías policiales del Mercosur. “Tengo la mejor relación con el director de la Policía Federal de Brasil, Andrés Rodríguez, con quien inmediatamente nosotros nos pusimos en contacto para ver la posibilidad de intercambiar información entendiendo que esta situación se había dado en Brasil, que se habían consumado y consolidado”, señaló.

El interés de trabajar con Brasil también estuvo dado por la participación de integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) en este intento de robo.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo en el programa Lado B de Tv Ciudad que la construcción del túnel es “un modus operandi” del PCC y señaló que hay dos personas que integraban esta banda que son integrantes de ese grupo criminal brasileño.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz (Presidencia)

“Todo el mundo piensa que ese túnel lo estaban haciendo para entrar. En realidad, la lógica indica que el túnel lo estaban haciendo para salir. Yo escuché a alguien por ahí decir que con esa pala no puede romper la bóveda. Nadie quería romper ninguna bóveda. Evidentemente la metodología actual es: ingresar armado, tomar rehenes, hacer abrir la bóveda y salir por el túnel. No entrar por el túnel”, detalló Díaz, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Yamandú Orsi.

En septiembre de 2025, una denuncia anónima alertaba que había un lugar de venta de drogas en Neptunia, un balneario de la costa de Canelones, ubicado a unos 30 kilómetros de la Ciudad Vieja –el barrio histórico de Montevideo y donde está el centro financiero de la ciudad. El objetivo de la policía fue desbaratar una banda dedicada al narcotráfico, pero la investigación avanzó hacia otro lugar: los agentes terminaron descubriendo un local alquilado en el casco histórico, desde donde partía el túnel para robar el banco.

Así era el túnel por el que los ladrones pretendían pasar para robar un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Fue en diciembre que la Policía recibió la información de un posible ataque a una entidad financiera y los cabos de dos investigaciones que avanzaban en paralelo se ataron.

La Justicia imputó a once personas vinculadas a esta maniobra. Hay cuatro ciudadanos brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos. Fueron enviados a la cárcel de forma preventiva. Las identidades de dos de los ciudadanos brasileños fueron cotejadas con la base de datos de Interpol y Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) y se corroboró que se trata de integrantes del PCC.