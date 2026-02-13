América Latina

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática

El evento reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica en Montevideo entre el 21 y el 23 de abril

Los expresidentes uruguayos Luis Lacalle Herrera
Los expresidentes uruguayos Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. EFE/ Gianni Schiaffarino

La XXIV edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica en Montevideo entre el 21 y el 23 de abril de 2026. El evento, que se celebrará por primera vez en Uruguay, marca un punto de inflexión para el análisis regional sobre democracia, liderazgo y estrategias de comunicación gubernamental.

Entre los paneles más destacados figura el encuentro entre los ex presidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, quienes abordarán la evolución de la comunicación política y su impacto en la vida democrática durante las últimas cuatro décadas.

El programa de la Cumbre incluye también un panel integrado por los presidentes de los principales partidos políticos del país: Fernando Pereira (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado). Este espacio buscará promover un diálogo plural acerca de los desafíos actuales para la democracia, la construcción de ciudadanía y el papel de la comunicación en el contexto político uruguayo.

El Presidente de la Cumbre
El Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, durante la presentación del próximo evento de Montevideo

Durante las tres jornadas, la Cumbre ofrecerá debates y reflexiones sobre temáticas clave como la transformación digital, la gobernabilidad y la participación ciudadana. La presencia de académicos, periodistas, analistas y dirigentes políticos de la región refuerza el carácter transversal del encuentro, que pretende convertirse en un referente para el debate público iberoamericano.

La instancia que reunirá a los expresidentes Lacalle Herrera y Sanguinetti se presenta como una oportunidad inédita para examinar, desde la experiencia y la perspectiva histórica, las transformaciones en la comunicación política uruguaya. Ambos líderes compartirán sus vivencias tanto al frente del gobierno como en sus campañas electorales, aportando una visión empírica sobre el desarrollo institucional del país.

Invitados presentes en la presentación
Invitados presentes en la presentación de la Cumbre de Montevideo, incluida la Vicepresidente de la República, Carolina Cosse.

La organización de la Cumbre está a cargo del Comité Organizador Internacional, liderado por Daniel Ivoskus y Christian Mata, junto con la firma OGreat Comunicación & Marketing, dirigida por Leandro Fagúndez y Cristian Calvo, responsables del evento en Uruguay.

La Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República respalda académicamente la cita, que también ha sido declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y de Interés Nacional por la Cámara de Senadores y el Ministerio de Turismo, en reconocimiento a su aporte al fortalecimiento institucional y el debate académico.

El lanzamiento oficial de la Cumbre tuvo lugar el 28 de octubre en el Palacio Legislativo, con la participación de la vicepresidenta Carolina Cosse, autoridades nacionales y representantes de todas las fuerzas políticas, reforzando el carácter plural y transversal de la iniciativa.

La trayectoria de la Cumbre, que ya ha celebrado ediciones en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México, Lima, Quito, Miami y Cartagena, subraya la relevancia de su llegada a Uruguay como punto de encuentro para el análisis político y comunicacional en la región.

Temas Relacionados

uruguayluis lacalle herrerajulio maría sanguinettiCumbre Mundial de Comunicación Política

