Una alcaldesa chilena aseguró que narcos ofrecieron poco más de 100 mil dólares por su cabeza

La jefa comunal está embarazada de ocho meses.

Con protección policial día y noche se encuentra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien reveló que varios jefes narcos de su comuna “ofrecieron $100 millones (USD 117 mil) por mi cabeza”. La edil, quien está embarazada de ocho meses, estampó este lunes la denuncia en la fiscalía local, pues aseguró que cuenta con información fidedigna al respecto proveniente de los propios vecinos.

“Voy a intentar responder sin exponer a nadie: básicamente han sido voces vecinales, por decirlo de alguna manera, que han venido y se han acercado. Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado”, explicó en conversación con el diario La Segunda.

De acuerdo a la jefa comunal, la amenaza viene luego de varios golpes al narcotráfico logrados en Lo Espejo como la demolición del club deportivo Varsovia, que se había convertido en un centro de venta de drogas, “y los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas”, agregó.

“La verdad es que estar embarazada me ha dado mas valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo, y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto, desde la posición que tengo de ser alcaldesa y de convertirme en madre”, complementó Reyes.

Reyes se encuentra con protección policial 24/7.

Testigo clave

Según la denuncia interpuesta por la alcaldesa, existe un testigo clave “quien indica que escuchó una conversación sostenida por dos hombres: un joven de 40 años aproximadamente, de pelo negro, corto normal, de 1,65 mts., de nombre ‘Diego’, reconocido ladrón, que viviría en la Población José María Caro (...) y otro de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector”.

“Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, el ‘Poroto’ y otros importantes narcotraficantes del sector habían reunido $100.000.000 en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa”, reza el escrito.

El “Poroto” es un conocido narcotraficante llamado Héctor Cárdenas, quien mantiene lazos con la exconcejala Carolina Mena, tal como ella misma lo reconoció a Canal 13 el año pasado.

Asimismo, “el día viernes 30 de enero de 2026, mientras la alcaldesa realizaba actividades territoriales, al frente del Supermercado ‘A Cuenta’, ubicado en Av. Lo Ovalle, Lo Espejo, se le acercó una persona desconocida, en evidente estado de ebriedad, para señalarle que la apoyaba y que lamentaba mucho que quisieran atentar contra su vida”, continúa el documento.

Finalmente, la jefa comunal aseguró que las amenazas se incrementaron luego de que el municipio le quitó la patente a una botillería instalada frente a donde estaba el Club Varsovia, y debido a esto, “es relevante señalar que actualmente la alcaldesa se encuentra con protección por las amenazas sufridas”, remata la denuncia.