Falta de combustible en Cuba: más aerolíneas cancelan sus vuelos y evalúan medidas para repatriar a turistas varados

Aviones de Iberia (EFE/Fernando Alvarado/Archivo)

La crisis de suministro de combustible en Cuba provocó la suspensión de vuelos internacionales, cancelaciones masivas y reprogramación de rutas, afectando a miles de viajeros y dejando varados a turistas en la isla.

La situación se agravó luego de que el régimen cubano advirtiera que no podría abastecer a las aeronaves desde el pasado lunes, una consecuencia directa de las restricciones energéticas impuestas por Estados Unidos.

Rusia: repatriaciones y suspensión total de vuelos

Las compañías rusas Rossiya (parte del grupo Aeroflot) y Nordwind confirmaron este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas que permanecen en la isla.

De acuerdo con la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia, “debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”.

La agencia detalló que en los próximos días se realizarán vuelos solo de regreso desde La Habana y Varadero hacia Moscú, para garantizar el retorno de los pasajeros rusos.

Fotografía de archivo en la que se registró un avión de la aerolínea rusa Rossiya, en Moscú (EFE/Maxim Shipenkov)

Pegas Touristik, uno de los principales operadores turísticos rusos, suspendió la venta de nuevos paquetes a la isla. Según estimaciones oficiales, en este momento habría unos 4.000 turistas rusos varados en Cuba.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que “la situación en Cuba es realmente crítica” y aseguró que el gobierno ruso mantiene contactos con las autoridades cubanas para buscar soluciones que permitan paliar el impacto de la crisis aeroportuaria.

Venezuela: Conviasa reprograma y ajusta sus servicios

El impacto de la crisis energética también alcanzó a las aerolíneas venezolanas. Conviasa reprogramó sus vuelos entre Caracas y La Habana.

La compañía ajustó sus cronogramas y horarios, con el objetivo de asegurar la continuidad de la ruta, aunque con modificaciones en días y frecuencias.

La aerolínea explora alternativas logísticas, como escalas técnicas fuera de Cuba, para abastecerse de combustible y cumplir con la demanda de pasajeros.

Un avión de la aerolinea venezolana Conviasa en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, Venezuela (EFE/Rayner Peña/Archivo)

Canadá, España y México: cambios de itinerarios y cancelaciones

La medida que tomó Air Canada fue la suspensión inmediata de todos sus vuelos a la isla debido a la falta de suministro de combustible. La compañía canadiense anunció la organización de vuelos especiales de repatriación que enviarán aviones vacíos a Cuba para recoger a cerca de 3.000 pasajeros canadienses varados, quienes retornarán a su país en operaciones de regreso. Para garantizar estos trayectos, los vuelos cargarán combustible adicional en Canadá y realizarán escalas técnicas si es necesario.

La suspensión afecta a las rutas de Air Canada que unen Toronto y Montreal con cuatro aeropuertos cubanos: Jardines del Rey en Cayo Coco, Frank País en Holguín, Juan Gualberto Gómez en Varadero y Abel Santamaría en Santa Clara. La compañía, que operaba una media de 16 frecuencias semanales a estos destinos, explicó que tomó la decisión tras evaluar los avisos sobre el suministro inestable en los aeropuertos cubanos.

El Gobierno de Canadá también recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar a Cuba ante la escasez de electricidad, combustible y bienes esenciales, y advirtió sobre la posible alteración repentina de vuelos.

Por su parte, las aerolíneas españolas optaron por mantener sus operaciones ajustando su logística. Según confirmó la agencia EFE con fuentes de Air Europa e Iberia, los vuelos de La Habana a Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana, ante la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana.

Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, Cuba. 9 de febrero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

Air Europa comunicó que la medida se aplicará, al menos, hasta el viernes, lo que impactará la puntualidad de llegada a Madrid. Los vuelos saldrán a las 21:05 (hora local de La Habana) y aterrizarán en Madrid a las 13:35 del día siguiente, según la aerolínea.

Iberia, en tanto, activó una nueva política de flexibilidad tarifaria. Permitirá a los clientes con billetes a Cuba hacer cambios voluntarios en sus vuelos si se presentan inconvenientes por la situación. La compañía declaró que, de momento, no prevé cancelaciones directas en la ruta entre Madrid y La Habana, aunque se mantiene en vigilancia constante para tomar decisiones rápidas ante cualquier variación del suministro en la isla.

Las aerolíneas mexicanas adoptaron un enfoque diferente y decidieron mantener la conectividad regular con Cuba. Aeroméxico opera un vuelo diario de ida y vuelta entre México y La Habana. Por su parte, VivaAerobus mantiene una salida diaria desde Cancún y ocho frecuencias semanales desde Monterrey, Mérida y el Estado de México. Ambas compañías explicaron que continuarán ofreciendo vuelos “con normalidad”, garantizando el servicio mediante la carga extra de combustible en territorio mexicano para cubrir todo el trayecto hacia la isla.

Fotografía de archivo de turistas en Cuba (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Turistas varados y respuesta internacional

La crisis afecta de lleno al mercado turístico en Cuba. Según datos oficiales, Rusia es la segunda mayor fuente de turistas para la isla, solo superada por Canadá, con 131.000 viajeros rusos en 2025.

Las autoridades cubanas trabajan junto a los gobiernos de los países afectados para facilitar la repatriación y restablecer la conectividad aérea en cuanto la situación energética lo permita.

El régimen de la isla atribuye el desabastecimiento a las medidas restrictivas de Estados Unidos, que complican la llegada de derivados del petróleo y dificultan el funcionamiento de los servicios aeroportuarios.

Fuentes consultadas confirmaron que la advertencia a las aerolíneas internacionales se emitió ante la imposibilidad de garantizar el suministro de combustible, lo que desencadenó una reacción en cadena en el sector aeronáutico global.