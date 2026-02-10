América Latina

Qué harán las aerolíneas que viajan a Cuba ante la falta de combustible: cancelaciones totales y cambios de itinerario

Las compañías empezaron a alterar la planificación y gestionar escalas imprevistas para evitar dejar varados a miles de viajeros

Guardar
Aviones de Air Canada (Darryl
Aviones de Air Canada (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Archivo)

La escasez de combustible en Cuba desencadenó en la suspensión y el ajuste inmediato de vuelos internacionales entre la isla y destinos clave. En las últimas horas, fuentes de la agencia de noticias AP informaron que las autoridades aeronáuticas cubanas comunicaron a las compañías y al personal del sector que no habrá “combustible disponible” para aeronaves en nueve aeropuertos –incluido el de José Martí en La Habana– desde este martes y hasta el 11 de marzo.

El aviso se produce tras la entrada en vigor de un programa de “racionalización” energética derivado de las sanciones de Estados Unidos. Estas medidas afectan especialmente a pasajeros de Canadá, México y España, obligando a las aerolíneas a buscar soluciones alternativas ante la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos.

La respuesta de Air Canada fue la suspensión inmediata de todos sus vuelos a la isla debido a la falta de suministro de combustible, según detalló la aerolínea en un comunicado. La compañía canadiense anunció la organización de vuelos especiales de repatriación que enviarán aviones vacíos a Cuba para recoger a cerca de 3.000 pasajeros canadienses varados, quienes retornarán a su país en operaciones de regreso. Para garantizar estos trayectos, los vuelos cargarán combustible adicional en Canadá y realizarán escalas técnicas si es necesario.

Automóviles pasan frente al Aeropuerto
Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí mientras Cuba advierte a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estará disponible en la isla, La Habana, Cuba. 9 de febrero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

La suspensión afecta a las rutas de Air Canada que unen Toronto y Montreal con cuatro aeropuertos cubanos: Jardines del Rey en Cayo Coco, Frank País en Holguín, Juan Gualberto Gómez en Varadero y Abel Santamaría en Santa Clara. La compañía, que operaba una media de 16 frecuencias semanales a estos destinos, explicó que tomó la decisión tras evaluar los avisos sobre el suministro inestable en los aeropuertos cubanos.

El Gobierno de Canadá también recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar a Cuba ante la escasez de electricidad, combustible y bienes esenciales, y advirtió sobre la posible alteración repentina de vuelos.

Por su parte, las aerolíneas españolas optaron por mantener sus operaciones ajustando su logística. Según confirmó la agencia EFE con fuentes de Air Europa e Iberia, los vuelos de La Habana a Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana, ante la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana.

Air Europa comunicó que la medida se aplicará desde este martes y, al menos, hasta el viernes, lo que impactará la puntualidad de llegada a Madrid. Los vuelos saldrán a las 21:05 (hora local de La Habana) y aterrizarán en Madrid a las 13:35 del día siguiente, según la aerolínea.

Los vuelos de Air Europa
Los vuelos de Air Europa de La Habana a Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana (Europa Press/Archivo)

Iberia, en tanto, activó una nueva política de flexibilidad tarifaria. Permitirá a los clientes con billetes a Cuba hacer cambios voluntarios en sus vuelos si se presentan inconvenientes por la situación. La compañía declaró que, de momento, no prevé cancelaciones directas en la ruta entre Madrid y La Habana, aunque se mantiene en vigilancia constante para tomar decisiones rápidas ante cualquier variación del suministro en la isla.

Las aerolíneas mexicanas adoptaron un enfoque diferente y decidieron mantener la conectividad regular con Cuba. Aeroméxico opera un vuelo diario de ida y vuelta entre México y La Habana. Por su parte, VivaAerobus mantiene una salida diaria desde Cancún y ocho frecuencias semanales desde Monterrey, Mérida y el Estado de México. Ambas compañías explicaron que continuarán ofreciendo vuelos “con normalidad”, garantizando el servicio mediante la carga extra de combustible en territorio mexicano para cubrir todo el trayecto hacia la isla.

Fuentes del sector reconocen la gravedad de la crisis. Un piloto comercial consultado por The Associated Press consideró la situación como poco habitual, incluso para los estándares cubanos, y recordó que en una crisis similar hace más de diez años los aviones europeos tuvieron que repostar en Nassau, Bahamas. Según el testimonio citado, las aerolíneas regionales podrían ahora optar por recargar combustible extra en México o recurrir a escalas en la República Dominicana o en Cancún.

Aeroméxico opera un vuelo diario
Aeroméxico opera un vuelo diario de ida y vuelta entre México y La Habana (REUTERS/Henry Romero/Archivo)

La Empresa Cubana de Navegación Aérea informó que los aeropuertos del país permanecen “operativos las 24 horas del día y los siete días de la semana”, aunque sin mencionar con precisión la disponibilidad de combustible para vuelos internacionales.

No obstante, la escasez energética forzó la suspensión de eventos y la implementación de un programa de racionalización que incide en muchas actividades económicas y sociales de la isla.

En materia turística, Canadá se mantiene como el principal emisor de visitantes a Cuba pese a una reducción interanual del 12,4%. En 2025, más de 754.000 turistas canadienses eligieron la isla como destino, según cifras oficiales. Air Canada reiteró la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar de sus clientes ante este contexto volátil.

La evolución de la crisis impide prever el desarrollo definitivo de la conectividad aérea con Cuba. La posibilidad de cambios súbitos en los itinerarios y las operaciones dependerá en gran medida de cómo evolucione la disponibilidad de combustible en la isla.

Temas Relacionados

CubaAeropuerto Internacional José MartíEscasez De CombustibleAir EuropaIberiaAir CanadáÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Preocupación y desconcierto por el paradero de Juan Pablo Guanipa: la sombra de Diosdado Cabello

El hombre fuerte del régimen habló públicamente del dirigente opositor. Desde la Fiscalía General dicen que el líder político está en su casa. Pero su familia desmiente esa versión oficial

Preocupación y desconcierto por el

“Robo del siglo” frustrado en Uruguay: confirmaron el vínculo de dos integrantes de la banda con el PCC brasileño

Los imputados que planificaban robar un banco en Montevideo figuran en listas del Primer Comando de la Capital, una de las bandas más temibles de Brasil

“Robo del siglo” frustrado en

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Un grupo inversor está definiendo qué lugar del centro del país es el elegido para producir unas 144 toneladas anuales de papel tisú para exportar

Impulsan la construcción de una

Crisis sin precedentes en Cuba: aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla

Los efectos de un programa de racionalización del petróleo anunciado por el régimen de Miguel Díaz-Canel para enfrentar las sanciones de EEUU comenzaron a sentirse en la isla, con suspensión de eventos, nuevos apagones y un escenario de creciente incertidumbre social

Crisis sin precedentes en Cuba:

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

“Las detenciones arbitrarias de corta duración forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano utiliza para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”, afirmó la investigadora de AI para el Caribe, Johanna Cilano

Amnistía Internacional denunció una “escalada
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Shakira olvidó el micrófono en

Shakira olvidó el micrófono en su segunda noche de residencia en El Salvador

Daniel Quintero defendió la continuidad “del cambio” y pidió a Gustavo Petro votar en la consulta del 8 de marzo: “Espero que reconsidere”

El polémico legado de Francisco de Borbón Escasany, duque de Sevilla, reaviva la guerra familiar: una herencia paralizada y un título en el aire

Lluvias afectarán la costa del Perú desde el 11 de febrero, según pronóstico del Senamhi

Temblor hoy 10 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
China prevé un récord de

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Pueyo, Sellés y Colell, con "muchas ganas" de debutar en el esquí de fondo en los Juegos

Vox exige a Sánchez que aclare si su familia tiene "negocios" en República Dominicana y que deje trabajar a Peinado

La OEA muestra su apoyo al nuevo gobierno de transición y pide reforzar la seguridad y convocar elecciones

Calviño: "La guerra en Ucrania demuestra que no podemos seguir dependiendo de EE.UU. en seguridad y defensa"

ENTRETENIMIENTO

“Un lugar para soñar” reveló

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Guillermo Francella y Dani Rovira encabezan el duelo actoral del año en “Playa de Lobos”

De admiradores a pareja: 10 celebridades que rompieron el guion y se casaron con sus fans