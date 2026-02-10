Qué harán las aerolíneas que viajan a Cuba ante la falta de combustible: cancelaciones totales y cambios de itinerario

Aviones de Air Canada (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Archivo)

La escasez de combustible en Cuba desencadenó en la suspensión y el ajuste inmediato de vuelos internacionales entre la isla y destinos clave. En las últimas horas, fuentes de la agencia de noticias AP informaron que las autoridades aeronáuticas cubanas comunicaron a las compañías y al personal del sector que no habrá “combustible disponible” para aeronaves en nueve aeropuertos –incluido el de José Martí en La Habana– desde este martes y hasta el 11 de marzo.

El aviso se produce tras la entrada en vigor de un programa de “racionalización” energética derivado de las sanciones de Estados Unidos. Estas medidas afectan especialmente a pasajeros de Canadá, México y España, obligando a las aerolíneas a buscar soluciones alternativas ante la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos.

La respuesta de Air Canada fue la suspensión inmediata de todos sus vuelos a la isla debido a la falta de suministro de combustible, según detalló la aerolínea en un comunicado. La compañía canadiense anunció la organización de vuelos especiales de repatriación que enviarán aviones vacíos a Cuba para recoger a cerca de 3.000 pasajeros canadienses varados, quienes retornarán a su país en operaciones de regreso. Para garantizar estos trayectos, los vuelos cargarán combustible adicional en Canadá y realizarán escalas técnicas si es necesario.

Automóviles pasan frente al Aeropuerto Internacional José Martí mientras Cuba advierte a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones ya no estará disponible en la isla, La Habana, Cuba. 9 de febrero de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

La suspensión afecta a las rutas de Air Canada que unen Toronto y Montreal con cuatro aeropuertos cubanos: Jardines del Rey en Cayo Coco, Frank País en Holguín, Juan Gualberto Gómez en Varadero y Abel Santamaría en Santa Clara. La compañía, que operaba una media de 16 frecuencias semanales a estos destinos, explicó que tomó la decisión tras evaluar los avisos sobre el suministro inestable en los aeropuertos cubanos.

El Gobierno de Canadá también recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar a Cuba ante la escasez de electricidad, combustible y bienes esenciales, y advirtió sobre la posible alteración repentina de vuelos.

Por su parte, las aerolíneas españolas optaron por mantener sus operaciones ajustando su logística. Según confirmó la agencia EFE con fuentes de Air Europa e Iberia, los vuelos de La Habana a Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana, ante la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana.

Air Europa comunicó que la medida se aplicará desde este martes y, al menos, hasta el viernes, lo que impactará la puntualidad de llegada a Madrid. Los vuelos saldrán a las 21:05 (hora local de La Habana) y aterrizarán en Madrid a las 13:35 del día siguiente, según la aerolínea.

Los vuelos de Air Europa de La Habana a Madrid deberán realizar una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, República Dominicana (Europa Press/Archivo)

Iberia, en tanto, activó una nueva política de flexibilidad tarifaria. Permitirá a los clientes con billetes a Cuba hacer cambios voluntarios en sus vuelos si se presentan inconvenientes por la situación. La compañía declaró que, de momento, no prevé cancelaciones directas en la ruta entre Madrid y La Habana, aunque se mantiene en vigilancia constante para tomar decisiones rápidas ante cualquier variación del suministro en la isla.

Las aerolíneas mexicanas adoptaron un enfoque diferente y decidieron mantener la conectividad regular con Cuba. Aeroméxico opera un vuelo diario de ida y vuelta entre México y La Habana. Por su parte, VivaAerobus mantiene una salida diaria desde Cancún y ocho frecuencias semanales desde Monterrey, Mérida y el Estado de México. Ambas compañías explicaron que continuarán ofreciendo vuelos “con normalidad”, garantizando el servicio mediante la carga extra de combustible en territorio mexicano para cubrir todo el trayecto hacia la isla.

Fuentes del sector reconocen la gravedad de la crisis. Un piloto comercial consultado por The Associated Press consideró la situación como poco habitual, incluso para los estándares cubanos, y recordó que en una crisis similar hace más de diez años los aviones europeos tuvieron que repostar en Nassau, Bahamas. Según el testimonio citado, las aerolíneas regionales podrían ahora optar por recargar combustible extra en México o recurrir a escalas en la República Dominicana o en Cancún.

Aeroméxico opera un vuelo diario de ida y vuelta entre México y La Habana (REUTERS/Henry Romero/Archivo)

La Empresa Cubana de Navegación Aérea informó que los aeropuertos del país permanecen “operativos las 24 horas del día y los siete días de la semana”, aunque sin mencionar con precisión la disponibilidad de combustible para vuelos internacionales.

No obstante, la escasez energética forzó la suspensión de eventos y la implementación de un programa de racionalización que incide en muchas actividades económicas y sociales de la isla.

En materia turística, Canadá se mantiene como el principal emisor de visitantes a Cuba pese a una reducción interanual del 12,4%. En 2025, más de 754.000 turistas canadienses eligieron la isla como destino, según cifras oficiales. Air Canada reiteró la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar de sus clientes ante este contexto volátil.

La evolución de la crisis impide prever el desarrollo definitivo de la conectividad aérea con Cuba. La posibilidad de cambios súbitos en los itinerarios y las operaciones dependerá en gran medida de cómo evolucione la disponibilidad de combustible en la isla.