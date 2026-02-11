América Latina

Diputados exigieron a José Antonio Kast explicar cómo financió su gira internacional antes de asumir

Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini llamaron a aclarar “quién paga” sus viajes, pero desde la vereda opuesta señalaron que no caerán en una “polémica artificial”

Kast ha visitado Centroamérica y
Kast ha visitado Centroamérica y Europa en las últimas semanas. En la foto, su encuentro con el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

A través de sus cuentas de X, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini llamaron este martes al presidente electo, José Antonio Kast, a explicar a la ciudadanía quién financia los gastos de sus giras internacionales y la llamada “Moneda chica”, previo al cambio de mando el próximo 11 de marzo.

Cabe recordar que en las últimas semanas, Kast viajó a Centroamérica donde se reunió con el presidente Nayib Bukele en El Salvador, luego voló a Europa donde fue parte de una cumbre conservadora en Bruselas, conversó con el presidente (Tamás Sulyok) y el primer ministro (Viktor Orbán) de Hungría en Budapest, y finalmente tuvo una distendida cita con la primera ministra, Giorgia Meloni, en Roma.

Además, tras su victoria el líder republicano contrató personas y se instaló junto a su equipo en una casona en la comuna santiaguina de Las Condes -bautizada por la prensa como la “Moneda chica”-, por lo que Manouchehri y Cicardini instaron al mandatario entrante a explicar a la ciudadanía el origen de los fondos para solventar dichos gastos.

“José Antonio Kast aún no asume y ya realiza giras internacionales, instala oficinas y contrata personal. Chile merece saber cómo se financia todo eso“, emplazó Manouchehri.

“Si lo paga con recursos propios, que lo informe. Si existen aportes de terceros, que se transparente en qué calidad jurídica se realizan y a quiénes les deberá ese favor“, complementó el parlamentario.

En tanto, la diputada Cicardini señaló que “sería bueno saber cómo se financiaron los viajes al extranjero de José Antonio Kast (a) Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá y giras por Europa”.

“¿Quién paga? El próximo jefe de Estado tiene que dar garantías reales de probidad y transparencia”, remató la legisladora.

Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini
Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini emplazaron a Kast a transparentar si existen aportes de terceros o el financiamiento es propio.

“Polémica artificial”

Desde la vereda de la aún oposición, en tanto, optaron por no “pisar el palito”, asegurando que los emplazamientos del oficialismo son solo intentos de levantar una “polémica artificial”, tal como lo indicó el diputado electo, Jaime Coloma (UDI).

“No tengo ninguna duda que todo eso se está haciendo acorde a la ley, así que creo que esto es una polémica artificial en la que no hay que caer”, aseguró el gremialista.

En tanto, su par republicano, Juan Irarrázabal, sostuvo que los legisladores deberían preocuparse de averiguar cuánto dinero se ha destinado a la postulación de la ex presidenta, Michelle Bachelet, a la ONU.

“Más que enfocarse en el presidente Kast, que aún no asume, el diputado Manouchehri debería fiscalizar a Michelle Bachelet. ¿Cuántos millones se han gastado en su candidatura a la ONU? Esas son cuestiones que involucran fondos públicos y sobre las que no tenemos ninguna claridad", retrucó.

Finalmente, al ser consultados por la prensa, desde la oficina del presidente electo optaron por no entregar ninguna declaración al respecto.

