Chile: cruces entre Boric y un partido de la oposición por el proyecto de Sala Cuna Universal

El mandatario saliente culpó a la UDI de dilatar la iniciativa, mientras que desde la tienda gremialista lo acusaron de ponerle urgencia a contrarreloj

“Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo", emplazó el mandatario.

Un fuerte cruce tuvieron este lunes el presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que el mandatario saliente los acusara de “falta de voluntad política” para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal. Desde la colectividad gremialista retrucaron que lo van a aprobar, “pero no cuando usted quiera”.

Todo partió la mañana del lunes en la promulgación del proyecto “Chile Cuida”, que garantiza derechos sociales a personas dependientes y a sus cuidadores -principalmente mujeres-, momento en el cual Boric aseguró que dicha ley forma parte de un sistema al que aún le falta la aprobación de la Sala Cuna Universal para estar completo.

“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna, y se lo decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”, emplazó el mandatario.

“¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante: que no quieren darle un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno, esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando”, fustigó a renglón seguido.

Debido a esto, “le digo a los señores de la UDI: sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando (...) Hoy el consenso técnico respecto a Sala Cuna existe, solo falta voluntad política. Dejen de trabar la pelota”, remató el jefe de Estado.

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que "demorarse tres, cuatro o seis semanas más para sacar un buen proyecto de Sala Cuna Universal vale la pena".

Ley a contrarreloj

La crítica sacó ronchas en la UDI y la primera en salir al ruedo fue la diputada Flor Weisse, quien le enrostró a Boric su manejo en el Caso Monsalve -subsecretario acusado de abusar sexualmente de una subalterna-, y advirtió que “la UDI va a aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, pero cuando se hagan las mejoras que corresponden y no cuando usted quiera”, consignó Emol.

De la misma opinión fue su par Jorge Alessandri, quien recordó que fue el oficialismo el que se opuso “a un proyecto amplio, que incluyera a todos, que no subiera los costos del empleo ya alicaído (...) Demorarse tres, cuatro o seis semanas más para sacar un buen proyecto de Sala Cuna Universal vale la pena porque las leyes malas permanecen por demasiados años”.

En tanto, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, emplazó al mandatario a hablar con “hechos concretos” y lo culpó por el fracaso en la tramitación del proyecto.

“Explíquele al país por qué entre el año 2022 y abril de 2024, su gobierno nunca puso en tabla este proyecto (...) Explíquele al país por qué en abril de 2024, 16 senadores afines a su gobierno rechazaron la idea de legislar el proyecto de Sala Cuna; explíquele al país por qué su gobierno envió una indicación para suprimir el proyecto presentado por el expresidente Sebastián Piñera; explíquele al país por qué recién ahora, a fines de enero, cuando le quedan menos de dos meses para terminar su mandato, le pone urgencia inmediata a esta iniciativa”, señaló taxativo.

Finalmente, el senador Sanhueza aseguró que “culpar a los demás de nuestros propios fracasos siempre será el camino más fácil, pero si Sala Cuna no se aprueba antes del 11 de marzo, es por el exceso ideológico de su gobierno que impidió un acuerdo oportuno”.

