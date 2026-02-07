América Latina

El Consejo Presidencial de Transición finalizará su mandato en Haití y crece la incertidumbre por el vacío político del país

La finalización del periodo de este órgano marca una etapa en la que las estructuras políticas permanecen debilitadas y el orden público no se restableció, en medio de la violencia de grupos criminales armados

Guardar
El primer ministro de Haití,
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, durante un acto público en Puerto Príncipe (EFE/Johnson Sabin)

El mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití concluye este sábado sin haber logrado fortalecer las instituciones políticas ni restablecer el orden público, en un país sumido en la pobreza y bajo el control de bandas armadas.

Haití, la nación más pobre de América, no celebra elecciones desde 2016 y se encuentra sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.

La desaparición del CPT, creado en abril de 2024 ante la crisis política, social y económica, deja al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé solo al frente del gobierno de transición. Fils-Aimé enfrenta ahora el reto de organizar elecciones legislativas y presidenciales, previstas para el verano, en un contexto de fuerte presión internacional y apoyo de Washington a su administración.

La semana pasada, el CPT anunció el inicio de un proceso para reemplazar al actual primer ministro por uno interino en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por organismos internacionales y varios países, entre ellos Estados Unidos.

Sin el respaldo de una clase política profundamente dividida en su país, le resultará difícil conducir a la sociedad hacia las urnas.

La violencia de las bandas criminales se intensificó desde principios de 2024, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry fue obligado a dimitir. Según la ONU, las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe y mataron a casi 6.000 personas en 2025. Unos 1,4 millones de haitianos fueron desplazados y casi la mitad de la población enfrenta grave inseguridad alimentaria, incluidos 1,2 millones de niños menores a cinco años.

Las fuerzas de seguridad haitianas
Las fuerzas de seguridad haitianas custodian la oficina del Primer Ministro y la sede del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el 6 de febrero de 2026 (REUTERS/Egeder Pq Fildor)

El balance del CPT generó críticas. Ted Saint Dic, miembro de uno de los grupos políticos que eligió a los miembros del consejo, lo calificó de “fracaso total” y afirmó que “han hundido aún más al país en la crisis”. El ex primer ministro Jean-Michel Lapin lamentó que “volvemos al punto de partida”.

Ante el riesgo de un vacío institucional, Estados Unidos, que esta semana envió tres buques de guerra a la región, respalda abiertamente a Fils-Aimé.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, subrayó la importancia de que continúe en el cargo para combatir a las bandas y estabilizar la isla. El Departamento de Estado sancionó recientemente a dos miembros del CPT y a un ministro, quienes fueron acusados de colaborar con las pandillas. Canadá y la Unión Europea también expresaron su apoyo a Fils-Aimé.

En las últimas semanas, la policía haitiana lanzó una ofensiva contra las pandillas en el centro de Puerto Príncipe y logró desalojar a Jimmy Cherizier, conocido como “Barbecue”. La operación contó con el respaldo de la fuerza antipandillas creada por la ONU a finales de septiembre del año pasado, que sustituye a la misión multinacional anterior, insuficientemente equipada y financiada.

Un efectivo de la Policía
Un efectivo de la Policía Nacional de Haití (Europa Press)

Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) citó datos de la ONU que revelan el asesinato de al menos 4.384 personas en Haití entre enero y septiembre de 2025 a manos de bandas armadas, responsables también de 13 masacres en ese periodo. Analistas señalan que el país registra actualmente la tasa de homicidios más alta del mundo.

La violencia incluye el uso sistemático de niños, que representan al menos el 30% de los integrantes de las bandas y son empleados tanto en ejecuciones como en secuestros, según HRW. La organización destaca que en este contexto las niñas resultan especialmente vulnerables, enfrentando tasas extremas de violación y abuso sexual.

Datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) indican que al menos 5.915 personas murieron y 2.708 resultaron heridas en 2025 por la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) —ahora transformada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)— siguen enfrentando graves carencias de personal, capacitación y financiación, lo que limita el alcance de su mandato.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaHaitíConsejo Presidencial de TransiciónCPTAlix Didier Fils-AiméPuerto PríncipeviolenciaHuman Rights Watch

Últimas Noticias

Rodrigo Paz denunció un “boicot” contra su administración por la gasolina “desestabilizada” en Bolivia

El Gobierno boliviano enfrenta protestas de transportistas que atribuyen daños a sus vehículos por la mala calidad del hidrocarburo, en medio de medidas de reestructuración y despidos en la empresa estatal YPFB

Rodrigo Paz denunció un “boicot”

Panamá cerró 2025 con 114.9 millones de pasajeros en el metro y 139.9 millones en buses

Las cifras reflejan el peso del transporte masivo en la capital y la presión paralela sobre la red vial

Panamá cerró 2025 con 114.9

Crisis en Cuba: la dictadura empezó a limitar actividades turísticas y reducir el transporte por la falta de combustible

Las sanciones estadounidenses y el corte de suministros externos fuerzan a la isla a reducir horarios, postergar actividades universitarias y enfrentar filas en estaciones de servicio en todo el país

Crisis en Cuba: la dictadura

Jair Bolsonaro seguirá en prisión: la Policía Federal de Brasil descartó el arresto domiciliario pese a su delicado estado de salud

El informe médico, solicitado por la defensa, señala que el exmandatario requiere vigilancia constante, dieta controlada y atención especializada, pero que sus dolencias pueden ser tratadas dentro del penal

Jair Bolsonaro seguirá en prisión:

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó sobre el fallo y celebró la decisión de la corte federal

Líder de peligrosa pandilla panameña
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor en México hoy: noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 7 de febrero de 2026

Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club América para integrarse al equipo de Tigres

¿Por qué recomiendan beber agua de cáscara de piña en ayunas?

Cómo preparar el mate perfecto: temperatura del agua y técnicas de cebado

Júpiter es más plano y pequeño de lo pensado: “Habrá que actualizar los libros de texto”

INFOBAE AMÉRICA
Los Cowboys, uno de los

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Mayorga destaca la gallardía de los Federales pese a la eliminación en la Serie del Caribe

Los Charros eliminan a los Cangrejeros y disputarán el título con los Tomateros

Al menos 14 fallecidos y un herido en un accidente de autobús en Bolivia

Guadalajara enlaza 5 triunfos y manda en México con paso perfecto

ENTRETENIMIENTO

“Bridgerton”: los debates y polémicas

“Bridgerton”: los debates y polémicas en torno a la serie que adapta la saga literaria de Julia Quinn

Christie’s rematará piezas emblemáticas de The Beatles, Kurt Cobain y Jack Kerouac de la colección Jim Irsay

El éxito global de Bad Bunny bajo la lupa de un científico de Harvard: cómo la identidad y la innovación redefinen la música urbana

La colaboración secreta que dio origen a uno de los mayores éxitos de Ozzy Osbourne

“Si sigo siendo Spider-Man después de cumplir los 30, habré hecho algo mal”, afirmó Tom Holland sobre su futuro en Marvel