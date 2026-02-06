Jair Bolsonaro seguirá en prisión: la Policía Federal de Brasil descartó el arresto domiciliario pese a su delicado estado de salud

La Policía Federal de Brasil determinó que Jair Bolsonaro puede continuar en prisión pese a sus enfermedades crónicas (EFE)

El informe de la Policía Federal de Brasil concluyó que Jair Bolsonaro puede permanecer en prisión pese a sus enfermedades crónicas, tras los exámenes médicos solicitados por la defensa del exmandatario, quien cumple una condena de 27 años y tres meses por su papel en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

El examen médico realizado el 20 de enero incluyó una revisión exhaustiva al expresidente, de 70 años, y confirmó la necesidad de supervisión médica continua, dieta controlada y acceso regular a pruebas, así como el uso permanente de un dispositivo para la apnea del sueño.

Los peritos identificaron hipertensión, apnea del sueño grave y obesidad clínica entre sus principales diagnósticos (Reuters)

Se identificaron hipertensión, apnea del sueño grave, obesidad clínica, reflujo gastroesofágico y adherencias intraabdominales. La defensa había solicitado su traslado a prisión domiciliaria, pero los peritos determinaron que sus dolencias pueden tratarse en el penal.

El informe sostiene la necesidad de vigilancia permanente y respuesta médica inmediata ante riesgos de caídas y confusión, en particular tras el traumatismo craneal leve que Bolsonaro sufrió al caerse en su celda. Se recomienda instalar barras de apoyo, campanas de emergencia y mantener monitoreo en tiempo real, además de una dieta prescrita y ejercicio regular.

Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, advirtió sobre el “riesgo real de muerte” por el deterioro de su salud, mencionando mareos y pérdida de equilibrio, síntomas atribuidos a la medicación.

Michelle Bolsonaro advirtió públicamente sobre el "riesgo real de muerte" de su esposo en prisión (Reuters)

A su vez, Bolsonaro rechaza tratamiento psiquiátrico o psicológico, aunque acepta visitas de un pastor religioso. Fue operado a fines de diciembre por una hernia inguinal y sometido a bloqueos nerviosos para tratar crisis de hipo persistentes.

La Policía Federal detectó alteraciones neurológicas en los exámenes, confirmando anomalías que se vinculan a deficiencia de micronutrientes, especialmente del complejo B, y polifarmacia, situación que incrementa el riesgo de eventos adversos como sedación, letargo, mareos y retraso psicomotor.

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente a fines de diciembre por una hernia inguinal (Europa Press)

El documento señala que Bolsonaro ha mostrado “buena adaptación” a su celda desde el 15 de enero y recibe atención médica adecuada, aunque la alimentación en prisión es deficiente en frutas y verduras y contiene exceso de ultraprocesados, lo que podría agravar algunos problemas de salud.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, otorgó cinco días a la defensa y a la Fiscalía para presentar observaciones sobre el informe médico, y dispuso que el documento no permanezca confidencial, lo que permitió su difusión.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, supervisa la causa que involucra a Jair Bolsonaro (Reuters)

Hace unos días, pese a sus problemas de salud y dolores crónicos, Jair Bolsonaro declaró ante la Policía Federal de Brasil en una causa por presuntas injurias contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación se inició tras publicaciones en redes sociales donde Bolsonaro vinculó a Lula con el narcotráfico de la favela de Alemao y lo insultó con términos como “cachaça”, “borracho” y “atracador”.

(Con información de Europa Press, EFE y CNN Brasil)