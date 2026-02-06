Estados Unidos y Bolivia acuerdan restablecer embajadores “lo antes posible” tras 20 años sin representación diplomática mutua

Cooperación y diálogo marcaron la reunión entre el canciller Fernando Aramayo y el Secretario de Estado Marco Rubio (Créditos: @MRE_Bolivia)

Estados Unidos y Bolivia coordinan el retorno de sus embajadores “lo antes posible”, tras casi veinte años sin altos representantes diplomáticos en ambos países, según lo confirmó el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

En diálogo con la agencia AFP, el canciller afirmó que en su última reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el miércoles pasado, se abordó “el tema de la restitución de embajadores”.

"La idea es finalizar esta tarea lo antes posible”, agregó el funcionario del gobierno presidido por Rodrigo Paz.

Desde 2008, Bolivia y Estados Unidos no han recibido embajadores, luego de que el entonces presidente Evo Morales expulsara al diplomático estadounidense tras acusarlo de conspirar contra su gobierno de izquierda. En represalia, la Casa Blanca expulsó también al embajador boliviano.

Con la llegada al poder en noviembre del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, Bolivia ha buscado acercar posiciones con Estados Unidos. Durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, que gobernaron la mayor parte de las últimas dos décadas, el país experimentó un distanciamiento con los países occidentales, en particular con Washington.

Cabe mencionar que Aramayo mantuvo una reunión oficial con Rubio como parte de los esfuerzos para fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países. El encuentro, calificado como cordial por ambas partes, se enfocó en temas clave de la agenda común, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica y el dinamismo del diálogo político.

Según informó un comunicado de la Cancillería boliviana, se abordaron también áreas de interés compartido como agricultura, minería, tecnología y seguridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró la reunión como un “hito relevante para la agenda diplomática” de Bolivia, destacando el compromiso con una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos internacionales bajo principios de respeto mutuo y entendimiento recíproco.

Aramayo subrayó el tono positivo de la reunión y señaló que ambas naciones avanzan hacia “una nueva etapa de generación de confianza y de una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia”. En un mensaje en la red social X, agradeció la disposición de Rubio y consideró a Estados Unidos “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.

Por su parte, Rubio valoró el intercambio y reafirmó el respaldo de la administración Trump a Bolivia en su camino hacia “una nueva vía de reformas promercado”. El secretario de Estado calificó la conversación como productiva.

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio en 2025 (Foto AP/Matias Delacroix)

El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo Rodrigo Paz también se reunió con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos, donde resaltó que “Bolivia se abre al mundo” tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

En aquella oportunidad, Rubio felicitó a Paz por su victoria electoral, calificando el resultado como una oportunidad transformadora y señalando el cierre de un ciclo de “mala gestión” durante los 20 años del MAS. Según portavoz adjunto del Departamento de Estado, la reunión sirvió para demostrar “el compromiso de Estados Unidos con una alianza sólida con Bolivia basada en la prosperidad mutua”.

