Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Los exportadores consideran que el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para productos tradicionales y no tradicionales

Las proyecciones de crecimiento del
Las proyecciones de crecimiento del sector exportador ecuatoriano han disminuido en precios, que no en volumen, y sus principales productos, como el cacao, cuyo indicador por tonelada se cotiza en bolsa, se contrajo alrededor del 30 %. EFE/Focke Strangmann/Archivo

El cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos abre un escenario de crecimiento sostenido para las exportaciones no petroleras ecuatorianas, con un potencial de expansión anual estimado del 30 %, según proyecciones de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR). El acuerdo, cuyo cierre técnico ya fue alcanzado, es visto por el sector exportador como un paso estratégico para consolidar la presencia de productos ecuatorianos en uno de los hubs comerciales más dinámicos de Medio Oriente y Asia.

En 2024, el intercambio no petrolero entre ambos países registró un saldo favorable para Ecuador de USD 236 millones, con exportaciones que alcanzaron los USD 261 millones. Actualmente, el mercado emiratí recibe más de 70 productos ecuatorianos y cuenta con la participación de más de 310 empresas exportadoras, lo que evidencia una base comercial ya instalada, pero con amplio margen de profundización. Desde la perspectiva de FEDEXPOR, la entrada en vigencia del CEPA permitirá mejorar las condiciones de acceso, reducir barreras y fortalecer la competitividad de la oferta nacional en un mercado caracterizado por su alto poder adquisitivo y demanda creciente de alimentos.

Las estimaciones del gremio exportador apuntan a que la expansión no se limitará a los productos tradicionales. Si bien rubros como banano, camarón y flores podrían incrementar sus volúmenes de exportación, el acuerdo abre oportunidades relevantes para la oferta no tradicional. Productos como elaborados de frutas y vegetales, conservas de atún, muebles de madera de alta gama, café y derivados de cacao tienen posibilidades concretas de posicionarse en segmentos de alto consumo, donde la diferenciación por calidad, trazabilidad y valor agregado es clave.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, camina junto al Vicepresidente del Tribunal Presidencial para el Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos, Sheikh Theyab (d), este sábado, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE/ Presidencia de Ecuador

Este optimismo se sustenta también en los resultados de la reciente misión comercial a Dubái, organizada por FEDEXPOR entre el 22 y el 27 de enero, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio Ecuatoriana–Emiratos Árabes Unidos y el respaldo de la Embajada del Ecuador en ese país. Durante seis días, una delegación de empresas ecuatorianas recorrió zonas francas, centros de distribución, cadenas de retail y puntos de venta estratégicos, con el objetivo de comprender el funcionamiento del mercado, identificar socios potenciales y evaluar oportunidades reales de negocio.

La misión congregó a empresas de sectores como alimentos procesados, agroindustria, pesca, cacao y banano, y coincidió con la feria Gulfood 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes del sector de alimentos y bebidas. Esta coincidencia permitió ampliar la red de contactos y elevar la calidad de los acercamientos comerciales, en un entorno donde confluyen compradores, distribuidores y operadores logísticos de toda la región del Golfo.

Durante la agenda, la delegación mantuvo reuniones con actores clave del ecosistema comercial de Dubái. En el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), las empresas conocieron las ventajas y requisitos de operar en zonas francas, mientras que en encuentros con distribuidores regionales se identificó interés concreto en productos ecuatorianos como banano, palmito en conserva, atún congelado y cacao en polvo. Asimismo, las visitas a infraestructura logística y cadenas de supermercados permitieron analizar precios, formatos, estándares de calidad y comportamiento del consumidor, información considerada estratégica para ajustar las propuestas comerciales.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en el diálogo presidencial ¨El Próximo Capítulo de América Latina¨, como parte de la agenda presidencial en Emiratos Árabes Unidos. (Isaac Castillo/Presidencia de la República.)

Como resultado de esta agenda exploratoria, FEDEXPOR reportó la generación de 89 contactos entre potenciales compradores e interesados, así como intenciones de negocio cercanas a los USD 500 mil, con un horizonte estimado de cierre de hasta un año. Desde el gremio se subraya que estos primeros acercamientos podrían consolidarse con mayor rapidez y volumen una vez que el CEPA entre en vigencia, al ofrecer un marco más competitivo y predecible para el comercio bilateral.

Para FEDEXPOR, el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos no solo representa un incremento potencial de exportaciones, sino también una plataforma estratégica para que los productos ecuatorianos accedan a otros mercados de Medio Oriente y Asia, utilizando a Dubái como centro logístico y comercial. En ese sentido, el gremio destaca que la combinación entre un acuerdo comercial, misiones empresariales focalizadas y acompañamiento institucional constituye una ruta concreta para impulsar exportaciones, atraer inversiones y generar empleo en el país, en un contexto internacional marcado por la competencia y la diversificación de mercados.

