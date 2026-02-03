América Latina

El presidente Abinader destaca en Dubái el avance del aeropuerto de Manzanillo

La presentación resalta la apuesta por la diversificación productiva, la integración de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de relaciones comerciales, elementos respaldados por instituciones financieras internacionales

El presidente Luis Abinader en la World Governments Summit 2026, destacó los avances de la terminal aérea y el impulso que el gobierno da al sector logístico.

La construcción del aeropuerto de Manzanillo se consolida como un elemento central en la estrategia de transformación logística de República Dominicana, con el impulso explícito del presidente Luis Abinader, quien destacó en Dubái los avances de la obra y su impacto proyectado en la competitividad nacional e internacional.

El mandatario subrayó que esta terminal posicionará al país como un hub logístico regional, al conectar de modo eficiente los mercados de América Latina, el Caribe y la costa este de Estados Unidos, una fortaleza que, según su análisis, permitirá aprovechar la privilegiada ubicación geográfica dominicana.

Uno de los componentes esenciales del proyecto es la incorporación de 1,200 megavatios de generación eléctrica, especialmente orientados a la región norte, como parte del esquema para garantizar el equilibrio energético y acompañar el desarrollo industrial, aseguró Abinader en la World Governments Summit 2026.

Chairman of the World Governments Summit, Mohammad Al Gergawi speaks during the World Governments Summit, in Dubai, United Arab Emirates, February 3, 2026. REUTERS/Rula Rouhana

Dicha integración, manifestó, apunta a fortalecer tanto la infraestructura logística como la capacidad de respuesta industrial de República Dominicana.

El presidente remarcó que el desarrollo del aeropuerto de Manzanillo cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que proporciona tanto solvencia financiera como estándares de planificación internacional a la ejecución de la obra.

Según Abinader, el objetivo no se limita a la ampliación de la capacidad aeroportuaria, sino también a dinamizar las exportaciones y a fortalecer la conectividad integral del país mediante la articulación de terminales aéreas, puertos, zonas francas y el turismo: “El desarrollo económico requiere instituciones fuertes, respeto a la ley y políticas que fomenten la confianza de los inversionistas”, declaró.

El mandatario defendió la estrategia de apostar simultáneamente por la logística, la generación eléctrica y la diversificación productiva, destacando que el modelo económico dominicano ha crecido gracias a la combinación de operaciones de transporte de carga y turismo, un esquema que considera exitoso y sostenible en el tiempo.

Además, Abinader puso en relieve la amplitud de las exportaciones nacionales, que abarcan desde tradicionales productos como el tabaco hasta sectores de alto valor añadido, tales como equipos médicos y eléctricos.

Enfatizó también el papel clave de las industrias culturales y deportivas, haciendo referencia al béisbol profesional como fuente de contribución económica y proyección internacional, en paralelo al auge de sectores industriales de mayor complejidad.

Durante su intervención, Abinader enfatizó que la integración de infraestructura aeroportuaria moderna representa una condición necesaria para atraer inversión extranjera directa y consolidar el liderazgo regional de República Dominicana en el ámbito logístico.

Un puente natural entre el Caribe, América Latina y EE.UU.

La República Dominicana avanza en su posicionamiento como centro logístico estratégico para el comercio global, de acuerdo con declaraciones del presidente Luis Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS).

El mandatario identificó la ubicación geográfica dominicana como un elemento que favorece el desarrollo del país al fungir como un “puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de los Estados Unidos”, lo que genera nuevas oportunidades de negocios y la creación de empleos.

Abinader aseguró que la fortaleza dominicana en este sector se sustenta en la estabilidad democrática, la “diversificación económica” y una consolidada “alianza entre el sector público y privado”.

El presidente indicó que la estrategia nacional prioriza sectores como el turismo, las zonas francas, los puertos y los aeropuertos, con el objetivo de elevar la competitividad del país y atraer inversiones de largo plazo.

Durante el panel, Abinader compartió escenario con Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente y director general del consorcio logístico global DP World, así como con líderes de empresas internacionales.

