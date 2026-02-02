América Latina

Prisión preventiva para dos miembros de un grupo radical mapuche acusados de atacar un predio forestal en Chile

Los integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) fueron formalizados por homicidio frustrado y asociación ilícita en un atentado ocurrido en 2021

La Fiscalía busca además dilucidar si ambos sujetos están conectados con otros atentados incendiarios ocurridos durante ese mismo año.

Prisión preventiva decretó esta jornada el Juzgado de Garantía de Curanilahue (600 kms al sur de Santiago) para dos miembros ligados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), organización que se adjudicó un atentado ocurrido en febrero de 2022 a un predio forestal en Los Álamos en el que varios trabajadores resultaron heridos y siete máquinas fueron consumidas por las llamas.

Ambos sujetos, cuya identidad se mantuvo en reserva, fueron apresados por la Policía de Investigaciones (PDI) el viernes pasado, luego de allanamientos en varios domicilios en la comuna de Cañete.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía por considerar que la libertad de ambos imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y decretó un plazo de 90 días para la investigación, lapso de tiempo en el cual el Ministerio Público deberá acreditar los delitos de incendio, disparos injustificados, robo con violencia e intimidación, porte de arma y asociación ilícita.

La Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) se adjudicó varios atentados en la zona el mismo año.

El atentado

Los hechos ocurrieron específicamente el 2 de febrero de 2022, día en que alrededor de 20 encapuchados armados y portando cascos y chalecos antibalas, llegaron hasta la Parcela 22 de un predio forestal ubicado en el sector Villa Los Ríos de la comuna de Los Álamos, golpearon a los trabajadores y prendieron fuego a la maquinaria y algunas instalaciones del lugar.

Danilo Ramos, fiscal adjunto de Cañete, detalló que “en esta investigación ya existen otros imputados que fueron objeto de formalización y actualmente están en prisión preventiva, y otros que a través de procedimientos abreviados ya fueron condenados, con sentencias que se encuentran firmes y ejecutoriadas”.

Por su parte Humberto Toro, delegado presidencial de la Provincia de Arauco, recordó que “la justicia tarda, pero llega. Ningún tipo de atentado o violencia quedará impune en la provincia de Arauco”.

El Ministerio Público buscará además dilucidar si ambos sujetos están conectados con otros atentados incendiarios ocurridos durante ese mismo año, los que también fueron adjudicados por la RML.

