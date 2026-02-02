América Latina

José Antonio Kast se va de gira por Europa: se reunirá con Giorgia Meloni en Italia

El presidente electo chileno volará hasta Bélgica para ser parte de un foro sobre libertad de expresión y también tendrá un cita con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán

Kast se ha reunido con Giorgia Meloni en dos ocasiones, aunque su vínculo político se remonta a 2019.

El presidente electo, José Antonio Kast, volará este lunes rumbo a Bélgica para iniciar una gira por Europa en la que será parte de un foro internacional sobre libertad de expresión, para luego reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Kast será el orador principal de la VII Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que se realizará el martes en el Parlamento Europeo de Bruselas, cita que agrupa a líderes y expertos de más de 35 países y a los presidentes de los principales bloques parlamentarios conservadores europeos.

La cita, llamada “Libertad de expresión vs. discurso controlado – fortalecer los pilares de la democracia”, es organizada por la Red Política por los Valores (PNfV), el grupo parlamentario Reformistas y Conservadores Europeos (ECR) y la agrupación Patriotas por Europa (PfE), y a ella asistirán también representantes de América y África.

El punto principal de la cumbre es la defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia, tal como lo señaló Stephen Bartulica, diputado croata y anfitrión del evento, quien valoró la presencia del mandatario chileno destacando “su firmeza en los principios, talante integrador y capacidad de diálogo”.

Bartulica agregó que existe un creciente interés internacional por la figura del presidente electo chileno, quien de acuerdo al parlamentario europeo, encarna valores fundamentales para la civilización occidental como las libertades esenciales, la familia y la dignidad humana.

Kast junto a Stephen Bartulica, presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo.

Así, Kast será el encargado de la última ponencia y compartirá el panel junto al propio Bartulica -quien además es presidente de PNfV y miembro del Parlamento Europeo-, y otras figuras como Mateusz Morawiecki (presidente de ECR); Santiago Abascal (líder de PfE) y Kinga Gal, vicepresidenta del PfE.

En tanto, la representación latinoamericana también contempla a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; Luz Pacheco, presidenta de la Corte Constitucional de Perú; y dirigentes de Brasil, Argentina, México, Ecuador y Guatemala.

También destacan el grupo de investigadores de The Heritage Foundation y dirigentes de organizaciones como Family Watch International y la Asociación de Abogados Cristianos.

Organizadas cada dos años desde 2014 por la PNfV, Las Cumbres Transatlánticas se han consolidado como espacios para el intercambio entre líderes conservadores de todo el mundo y las ediciones anteriores se celebraron en sedes como la ONU, el Parlamento Europeo y el Senado de España.

Los partidos que apoyaron a Kast esperan tener una mayor representación política en el nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales, del que tuvieron en la conformación del gabinete ministerial.

Nuevos subsecretarios y delegados

Así las cosas, la gira de Kast primero por Centroamérica y ahora por Europa ha retrasado el nombramiento de los nuevos subsecretarios y delegados presidenciales, asunto que fue postergado para este viernes.

Cabe señalar que dicho anuncio es esperado con ansias sobre todo en los partidos que conforman el bloque Chile Vamos (UDI+RN+Evópoli), desde donde esperan lograr una mayor representación que la que tuvieron en el gabinete de ministros -más cargado a las figuras técnicas que políticas- lo que ha desatado intensas tratativas por estos días.

