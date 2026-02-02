El sector público inicia año escolar 2026 con más de 1.2 millones de estudiantes en El Salvador

El ciclo escolar 2026 inicia en El Salvador con más de 1.2 millones de estudiantes del sector público registrados.. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Más de 1.2 millones de estudiantes del sector público inicián sus clases para el año lectivo 2026 en El Salvador, de acuerdo con las proyecciones presentadas por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Trigueros. El ciclo escolar comienza este 2 de febrero y será el arranque oficial de las actividades cívicas y académicas, según detalló la ministra.

Los estudiantes deberán dar continuidad al cumplimiento de las medidas implementadas durante el año pasado: uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación personal correcta e ingreso en orden con saludo respetuoso. El ministerio ha recalcado que “el presente memorándum tiene carácter obligatorio”.

En los últimos años, los informes oficiales muestran que la matrícula ha experimentado disminuciones sucesivas. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) registró 1.27 millones de estudiantes en 2024, una caída del 1.58 % con respecto al año anterior. El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) informó que en 2025 la matrícula bajó a poco más de 1.24 millones.

La entrega de tablets y laptops a los estudiantes de nuevo ingreso busca reducir la brecha digital y no requiere devolución de los dispositivos al finalizar el ciclo escolar. (Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

La cartera educativa ha puesto en marcha el programa “dos escuelas por día”. Según explicó Trigueros a periodistas, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele se han invertido cerca de USD 508 millones en la renovación de infraestructura de escuelas públicas en todo el país. Actualmente, hay 506 escuelas que están siendo intervenidas, una labor que ejecuta la Dirección de Obras Municipales (DOM). Además, el mobiliario como sillas, mesas y pupitres es fabricado por los reos en fase de confianza del programa Cero Ocio de Centros Penales.

Entrega de paquetes escolares

Previo al inicio de clases, el Gobierno de El Salvador puso en marcha la distribución masiva de paquetes escolares en el sistema público, con el propósito de asegurar que los estudiantes contaran con materiales esenciales desde el primer día. La ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que la iniciativa incluyó la entrega de computadoras portátiles o tabletas, uniformes, calzado y útiles escolares, en cumplimiento de una instrucción presidencial.

La organización logística involucró a más de 1.200 personas, quienes se encargaron del embalaje y reparto en distintas regiones del país. El Ministerio de Educación (Mined) previó despachar 1,2 millones de paquetes durante febrero, cubriendo cerca de 5.000 escuelas. Trigueros aseguró a las familias: “su paquete va a llegar durante el primer mes de el inicio del año escolar”.

El plan contempló puntos de cambio de talla próximos a los centros educativos, donde los padres pudieron ajustar uniformes y calzado si fue necesario. La ministra precisó que “tendremos lugares de cambio por si alguien llega a una talla, que mi hijo creció, que el piecito le creció, me entregan el zapato que no era de la talla y nosotros le damos la adecuada”, con el objetivo de atender la demanda total.

Paquetes escolares con computadoras, uniformes, calzado y útiles se distribuyen a más de 1.2 millones de estudiantes antes del inicio de clases. (Cortesía: SecPrensaSV)

Simultáneamente, el Mined anunció los lineamientos para la entrega de dispositivos electrónicos en el ciclo escolar 2026. Los estudiantes de nuevo ingreso —provenientes del sector privado, del extranjero o de otras modalidades— recibieron una tablet (en Parvularia 4 y primer grado) o una laptop (en cuarto grado y primer año de bachillerato), según el grado al que accedieron.

La política permitió que los alumnos conservaran los dispositivos hasta finalizar su escolaridad, habilitando su uso en estudios superiores o en el ámbito laboral. El Ministerio aclaró que no sería obligatorio devolver las tabletas o laptops al concluir el ciclo, y los cambios de aparato dependieron de la progresión académica.

Con estas acciones, el Gobierno buscó reducir la brecha digital y garantizar la continuidad en el acceso a tecnología educativa para la niñez y juventud salvadoreñas.