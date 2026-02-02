Bukele inaugura 70 nuevos centros escolares bajo el programa “Dos Escuelas por Día”

inaugura centros educativos como parte del programa Dos Escuelas por Día (Captura de pantalla de transmisión en vivo desde canal de Nayib bukele)

La promesa de transformación educativa en El Salvador cobró protagonismo cuando Nayib Bukele reiteró que la meta oficial es clara: “remodelar todas las escuelas del país”. El mandatario, en una intervención transmitida en cadena nacional este domingo por la inauguración de 70 nuevos centros escolares, reiteró el compromiso con el programa Dos Escuelas por Día, subrayando su ambición por llevar el cambio estructural a cada centro de estudios.

En su mensaje, el presidente destacó el avance tangible del plan: “De este programa, Dos Escuelas por Día, ya tenemos quinientas... Bueno, quinientas cuatro que están ya en construcción y mañana serán quinientas seis. Pasado mañana serán quinientas ocho”, detalló Bukele, marcando con cifras el crecimiento diario de las nuevas obras educativas.

Centro escolar Cantón San Antonio Abad, la Escuela de Educación Parvularia Gloria Borja Nata, el Centro Escolar Cantón El Despoblado, el Centro Escolar Belén Vía Palestina, el Centro Escolar Colonia Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, el Centro Escolar Caserío El Rosario, Cantón San José de las Flores, el Centro Escolar Cantón Dos Quebradas, el Centro Escolar Caserío Lo Guirola, el Centro Escolar Caserío Las Cocinas, Cantón Cutumay Camones, el Centro Escolar Cantón La Peñita, la Escuela de Educación Parvularia Cantón El Limón, el Centro Escolar Comunidad Santa María, el Centro Escolar Cantón El Refugio, la Escuela de Educación Parvularia de Olocuilta, Escuela de Educación Parvularia Colonia 27 de Septiembre, Escuela de Educación Parvularia de Aguilares, el Centro Escolar Mercedes Quintero, la Escuela de Educación Parvularia de San Sebastián, la Escuela de Educación Parvularia de Verapaz, el Centro Escolar Cantón Loma de Andalucía, Escuela de Educación Parvularia del Cantón Santa Rosa, Instituto Nacional de Nuevo Cuscatlán, son algunas de las escuelas remodeladas.

El mandatario remarcó también la diferencia entre iniciar labores y finalizar proyectos, al puntualizar: “una cosa es iniciar la escuela y la escuela está en construcción y otra cosa es terminar la escuela”, y celebró el logro reciente: “la vez pasada inauguramos setenta escuelas en un solo día y hoy venimos a inaugurar otras setenta escuelas”.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, brinda palabras durante la inauguración de 70 nuevas escuelas

Defendiendo la profundidad del programa, Bukele afirmó que Dos Escuelas por Día va mucho más allá de simples retoques: “no es solo pintar o qué sé yo, ir a poner unos muebles nuevos, sino que Dos Escuelas por Día es integral. Es escuelas completas, aulas nuevas, techos, baños, cocinas, áreas recreativas, iluminación, ventilación, condiciones seguras para estudiar y para enseñar, etcétera”, enfatizó. Para él, el objetivo es entregar “escuelas dignas, verdaderos centros de estudio” a cada comunidad.

El mandatario fue crítico al describir las condiciones precarias de parte de la infraestructura nacional en años previos: “la mayoría de las escuelas estaban en condiciones, aún muchas que no hemos llegado, están en condiciones tristes, deplorables, que se están cayendo básicamente o están hechas de lámina”, sostuvo Bukele.

Respaldando sus palabras, recordó imágenes difundidas anteriormente: “la vez pasada mostramos unas escuelas que estaban hechas de bambú, otras que están hechas con bolsas plásticas”.

La conferencia de Nayib Bukele fue en presencia de los representantes del gobierno electo de Chile (captura de pantalla desde la transmisión de Nayib Bukele)

El presidente Nayib Bukele anunció el 7 de septiembre de 2022 el lanzamiento del programa “Mi Nueva Escuela”, el cual implica una “reforma educativa integral” en seis aspectos clave: infraestructura, primera infancia, formación docente, currículo renovado, tecnología, así como salud y nutrición. Como parte de las mejores en infraestructura, Bukele se comprometió con la remodelación de 5,150 centros escolares en un plazo de cinco años; de estos, aseguró que intervendrán en 1,000 en el primer año a partir de este anuncio, es decir, para entregar en septiembre de 2023.

Para financiar este programa, el mandatario aseguró que dirigirán a Educación el 5.1% del PIB proyectado para 2022, el cual aseguró equivale a $1,472.23 millones; esto implicaría un aumento para esta partida según la información que compartió Bukele, pues en 2019 fue de $997.16 millones, en 2020 pasó a $1,039.24 millones y para 2021 se elevó a $1,345.88 millones. Además, el Presidente garantizó que sí habrá presupuesto para estas remodelaciones, pues “esas (escuelas) ya están financiadas, con fondos propios y con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica”.

Como parte de las promesas del mandatario, añadió que en las escuelas públicas “todo se va a cambiar, techos, cielos falsos, aislantes térmicos. Va a tener canchas y zonas de esparcimiento, un sistema eléctrico moderno y va a estar apegado a las nuevas necesidades de Internet, todas las escuelas van a tener Internet gratuito”. Bukele lanzó este anuncio durante la verificación de avances de reconstrucción en el Complejo Educativo “Doctor José Ciro Brito”, en Nahuizalco, Sonsonate.