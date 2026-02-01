América Latina

Elecciones en Costa Rica: comenzó la jornada electoral a nivel mundial y se debate el futuro del empleo y la corrupción

Un nuevo proceso electoral se desarrollará este domingo, en el que los votantes decidirán tanto el próximo mandatario nacional como la composición de la Asamblea Legislativa para el periodo que inicia en 2026 y finaliza en 2030

La candidata presidencial costarricense Laura
La candidata presidencial costarricense Laura Fernández, del Partido del Pueblo Soberano (PPSO), se dirige a sus partidarios durante su mitin de cierre de campaña, el 31 de enero de 2026 (REUTERS/Mayela Lopez)

Costa Rica celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas, en las que la ciudadanía definirá si apuesta por la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, representado por la candidata oficialista de derecha Laura Fernández, o por un cambio de rumbo propuesto por la oposición.

El proceso electoral renovará la Presidencia y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. Las últimas encuestas, publicadas antes del cierre legal el miércoles pasado, ubicaron a Fernández como favorita e incluso le atribuyeron un respaldo superior al 40%, porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta.

Mientras tanto, los partidos opositores focalizaron sus mensajes en advertir sobre los riesgos de una posible “dictadura” y en movilizar a los votantes para evitar la continuidad del oficialismo en el poder.

Unos 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar este domingo y elegir al próximo mandatario. La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia María Zamora Chavarría, aseguró que la voluntad popular será respetada y recordó que la institución cumplió con esa misión durante los últimos 76 años.

Claudia Dobles, ex primera dama,
Claudia Dobles, ex primera dama, busca llegar a la presidencia de Costa Rica con la Coalición Agenda Ciudadana (Créditos: Presidencia de la República de Costa Rica

La jornada contará con la participación de aproximadamente 90.000 personas entre fiscales de partidos políticos, miembros de las 7.154 juntas receptoras de votos, agentes electorales y observadores tanto nacionales como internacionales.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica garantizó el “blindaje” de los comicios

La titular del Tribunal Supremo
La titular del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica garantizó el “blindaje” de los votos en las elecciones (Créditos: TSE de Costa Rica)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica aseguró este viernes que el proceso electoral del domingo contará con un “blindaje” especial para garantizar su transparencia y seguridad. La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, exhortó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral para fortalecer la democracia costarricense.

“El primer llamado es a acudir a las urnas. A honrar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas que lucharon para construir el proceso democrático costarricense; a honrar al presente, honrar a las futuras generaciones, no hipotecarles el futuro, y esa primera acción importante que nos caracteriza como ciudadanos es el ejercicio del voto”, expresó Zamora durante una conferencia de prensa el viernes.

“El blindaje que tiene el proceso electoral permite asegurarle a los costarricenses que el tribunal, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 76 años, que el proceso electoral declarará la voluntad popular emitida en las urnas, ese es nuestro trabajo, lo hemos hecho con convicción democrática”, expresó Zamora.

Opositores llamaron a participar en las elecciones en la previa a la jornada electoral

En la víspera de los comicios en Costa Rica, los aspirantes a la presidencia opositores intensificaron sus actividades para captar votos y llamaron a la ciudadanía a acudir a las urnas,.

Claudia Dobles, candidata de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, se reunió con observadores internacionales y recorrió San José a bordo del “Coali-bus”, un vehículo especialmente adaptado desde el que saludó a los ciudadanos y ofreció discursos en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, Ariel Robles, del izquierdista Partido Frente Amplio, encabezó una caminata por el centro de la capital junto a un grupo de seguidores que corearon consignas en contra del presidente Rodrigo Chaves y de la candidata oficialista, Laura Fernández, a quien señalan como su “heredera”.

Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional y quien disputa el segundo lugar en las encuestas, optó por no realizar actos públicos, mientras su equipo difundió en redes sociales videos sobre su trayectoria personal.

En tanto, Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los costarricenses en el exterior, animándolos a participar y solicitando su apoyo en las urnas.

¿Cuál es el horario permitido para votar en las elecciones?

La jornada electoral en Costa Rica comienza a las 6:00 de la mañana (12:00 GMT) y concluirá a las 18:00 (00:00 GMT del lunes).

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene previsto dar a conocer los resultados preliminares la misma noche del domingo, a partir de las 20:45 (2:45 GMT del lunes).

