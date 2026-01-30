José Antonio Kast y Rodrigo Paz buscan retomar los vínculos diplomáticos y comerciales entre Chile y Bolivia

Ambos mandatarios acordaron mirar hacia adelante y “construir futuro”.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este jueves en Panamá con el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en una primera cita bilateral cuya finalidad es comenzar a recomponer los lazos comerciales y diplomáticos entre ambos países, deteriorados desde hace años a causa de conflictos marítimos y territoriales.

En la cita, ambos estuvieron de acuerdo en mirar hacia adelante y “construir futuro”, tal como lo señaló el flamante mandatario chileno.

“Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo”, partió su alocución.

“Eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del Presidente Paz”, agregó Kast.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura, para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y sociales con Bolivia”, cerró el timonel del Partido Republicano.

En tanto, Paz valoró el diálogo “franco y fraterno” y aunque dijo entender los “factores históricos” que afectan la relación entre ambos países, “también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar”.

“Estamos haciendo un esfuerzo conjunto boliviano-chileno, de una nueva sociedad que permita establecer en nuestro pequeño pedazo de continente una visión de desarrollo para nuestras naciones”, complementó.

“La prioridad es darle un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestro reto no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones”, remató el presidente altiplánico.

El presidente electo de Chile y la ministra de Seguridad designada, Trinidad Steinert, conversan antes de iniciar su recorrido hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador (Foto cortesía de José Kast).

Kast llegó a El Salvador

Al cierre de su visita por Centroamérica, Kast llegó la noche de este jueves hasta El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar esta jornada, entre otras actividades, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel inaugurada en 2023, según datos oficiales, cuenta con una capacidad total para 40,000 reos.

“No conozco al Presidente Bukele, es una gran oportunidad para conocerlo a él, a la Primera Dama y profundizar las relaciones que vienen de hace muchos años con El Salvador“, dijo poco antes de despegar desde Panamá.

Kast aplaudió que “hoy ya no hay guerras internas entre las maras, se terminó todo lo que era el conflicto civil que existía en El Salvador, y eso es lo que nosotros valoramos, que haya paz”.

“Si eso implica que tenga que haber una cárcel de alta seguridad en El Salvador como existe, bueno, eso ya es decisión de El Salvador. Nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas, que hoy se ha visto alterada y afectada por el crimen organizado”, remató el mandatario chileno.