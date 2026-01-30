Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

Indignación en São Paulo: un perro comunitario fue baleado al menos diez veces frente a un shopping en São Paulo

Caramelo, un perro callejero de la Zona Leste de São Paulo, Brasil, recibió al menos diez disparos cerca de la Avenida Ragueb Chohfi, durante una discusión frente a un shopping. El incidente ocurrió cuando un hombre armado, tras una confrontación con una mujer, abrió fuego en presencia de transeúntes y trabajadores del lugar. El responsable huyó y, hasta el momento, las autoridades no lograron identificarlo ni detenerlo. El hecho ocurrió el 18 de enero pero trascendió en las últimas horas.

La Policía Militar acudió tras el reporte de disparos. De acuerdo con el boletín de la fuerza, al llegar encontraron a un guardia de seguridad del shopping, quien relató que el atacante mantenía una disputa verbal con una mujer, con empujones y gritos.

Durante la confusión, el perro, Caramelo comenzó a ladrar con fuerza. Cuando abrieron el portón de salida del centro comercial, el animal salió corriendo y fue entonces cuando el hombre disparó en repetidas ocasiones.

Según el informe policial difundido por O’ Globo, los agentes localizaron tres casquillos de munición en el lugar del ataque. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que Caramelo fue alcanzado por los proyectiles. Las imágenes muestran al perro junto a dos guardias de seguridad en el acceso al shopping. Después de los disparos, el atacante se marchó rápidamente, sin que nadie pudiera detenerlo.

Caramelo, conocido por su presencia constante en el barrio Jardim Três Marias, solía convivir con vecinos y empleados del shopping. El ataque generó indignación en la comunidad, que exigió respuestas a las autoridades locales y pidió mayor seguridad en la zona. Organizaciones de protección animal se movilizaron para acompañar la denuncia y ofrecer apoyo a quienes cuidaban al animal.

De acuerdo con testimonios recogidos por la policía, la discusión previa entre el atacante y la mujer habría sido la causa directa de la violencia posterior. El ladrido del perro habría provocado la reacción del hombre, quien optó por disparar, impactando de forma letal al animal. La policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitan la colaboración de testigos que puedan aportar datos sobre el paradero del atacante. El caso de Caramelo reavivó el debate sobre el bienestar animal y la necesidad de sanciones más severas ante hechos de crueldad en espacios públicos. Según reportes de medios locales, la comunidad del Jardim Três Marias ya había adoptado al perro y lo consideraba parte de su vida diaria.

El shopping donde ocurrieron los hechos reforzó la presencia de seguridad tras el episodio para evitar nuevas situaciones de violencia. La policía continúa con las diligencias y revisa toda la evidencia disponible, incluidas las imágenes de las cámaras y los testimonios de los trabajadores del lugar. La muerte de Caramelo provocó una ola de mensajes en redes sociales que exigieron justicia y mayor protección para los animales comunitarios de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo indicó que todos los procedimientos de investigación siguen activos y que cualquier información relevante podrá ser enviada de forma anónima. El caso permanece en manos de la policía civil, que no descarta nuevas líneas de investigación. El episodio evidenció la preocupación de residentes y defensores por la seguridad y el trato a los animales en entornos urbanos.

Caramelo, el perro comunitario de Jardim Três Marias, se convirtió en símbolo de la convivencia entre animales y habitantes del barrio. El ataque a plena luz del día y en un espacio concurrido despertó alertas sobre la violencia en espacios públicos. La investigación policial sigue en curso, mientras la comunidad recuerda a Caramelo como un ejemplo de integración y compañía en la vida cotidiana de São Paulo.