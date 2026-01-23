Elecciones en Brasil: el gobernador de San Pablo ratificó su apoyo a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial

Tarcísio de Freitas participa en un acto con seguidores de Jair Bolsonaro durante una protesta en São Paulo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

El gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, ratificó este viernes su apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y negó cualquier especulación sobre una eventual postulación propia, en medio de tensiones internas dentro del espacio conservador brasileño.

Sus declaraciones buscaron despejar dudas tras haber cancelado una visita a la cárcel de Brasilia donde el ex mandatario ultra derechista cumple condena por intento de golpe de Estado.

De Freitas explicó que la postergación del encuentro respondió a “un motivo personal” y aseguró que visitará al ex presidente en los próximos días.

“Estaré allí para abrazar a mi amigo Jair Bolsonaro, una persona a quien le estoy muy agradecido, a quien aprecio y valoro profundamente”, afirmó durante una rueda de prensa en el municipio paulista de Embu das Artes.

El gobernador respondió así a los cuestionamientos provenientes de sectores del bolsonarismo que interpretaron su ausencia como una señal de distanciamiento político. En ese contexto, se preguntó si era posible ser “más enfático” en su respaldo al hijo del ex mandatario y reiteró que su papel en el actual escenario electoral es apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro desde su cargo en Sao Paulo.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, durante una entrevista con Reuters (Adriano Machado)

De Freitas, un ex ministro de Infraestructura del gobierno de Jair Bolsonaro, había sido mencionado en meses anteriores como un posible candidato presidencial de la derecha. Sin embargo, volvió a descartar esa opción.

“Voy a continuar como gobernador de Sao Paulo. Cualquier cosa diferente a eso es pura especulación”, sostuvo, al tiempo que remarcó que su prioridad es la gestión del estado más poblado y con mayor peso económico del país.

En la misma línea, afirmó que el espacio conservador trabaja para consolidar una candidatura competitiva.

“Vamos a trabajar mucho en favor de Flávio Bolsonaro, no habrá ningún problema. Con el tiempo, las cosas se irán acomodando. Es absolutamente normal. Estoy seguro de que vamos a tener una candidatura muy competitiva”, dijo.

Las declaraciones del gobernador se producen en un momento clave del calendario político brasileño. Las elecciones presidenciales están previstas para octubre y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece como favorito en las encuestas. Un sondeo divulgado esta semana lo ubica al frente de la intención de voto en todos los escenarios de primera vuelta considerados.

Jair Bolsonaro se reúne con el gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, en presencia de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano)

Según ese relevamiento, Lula concentra el 36 % de los apoyos, mientras que Flávio Bolsonaro se sitúa en segundo lugar con un 23 %. Detrás aparecen otros gobernadores conservadores, entre ellos el propio Tarcísio de Freitas, con un 9 %, aunque este último ha reiterado que no será candidato. En una eventual segunda vuelta, el presidente también se impondría sobre todos los aspirantes de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

El senador fue elegido por su padre como su representante político tras la inhabilitación y condena del ex presidente, quien recibió una pena de 27 años de prisión por su rol en la trama golpista posterior a la derrota electoral de 2022.

Desde la cárcel, Jair Bolsonaro escribió una carta en la que afirmó que su hijo encarna la continuidad de un proyecto para “conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño”.

(Con información de Europa Press y EFE)