América Latina

Chile canceló un polémico proyecto astronómico impulsado por China tras una advertencia de Estados Unidos

Cerro Ventarrones era una iniciativa entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China

Desde Washington habían advertido que el observatorio podía potencialmente servir como plataforma para el seguimiento de satélites, con sus consiguientes implicancias estratégicas.

El gobierno de Chile canceló definitivamente el proyecto del observatorio astronómico Cerro Ventarrones, en la Región de Antofagasta (1.330 km al norte de Santiago), iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Norte y el Observatorio Nacional Astronómico de China, puesto que dicho acuerdo “no se ajustó a la normativa”, según informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El convenio suscrito no es válido, ya que dicha universidad no puede suscribir ni ejecutar este tipo de acuerdos internacionales”, señalaron mediante un comunicado a Ex-Ante desde Cancillería.

Cabe recordar que el proyecto había quedado en suspenso en abril del año pasado, tras la advertencia hecha por la entonces embajadora estadounidense en Chile, Bernadette Meehan, quien sostuvo que la instalación de un observatorio de esa naturaleza podía potencialmente servir como plataforma para el seguimiento de satélites, con sus consiguientes implicancias estratégicas.

A los pocos días, la embajada china en Santiago calificó el aviso norteamericano como una “intervención de Washington en la soberanía chilena”, haciendo hincapié en los fines científicos del proyecto.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, descartó que la decisión del gobierno tenga que ver con presiones norteamericanas, asegurando que se atendieron razones administrativas y legales pues “no está dentro de las competencias de Cancillería poner fin a las actividades o a un proyecto de un observatorio”.

“El Gobierno de Chile está absolutamente abierto a negociar un acuerdo astronómico general con la República Popular China, tal como nosotros lo hemos hecho con la Unión Europea, que es quizás el acuerdo más relevante que ha suscrito Chile en materia astronómica y que sigue plenamente vigente”, señaló, según consignó Emol.

“En consecuencia, existe, de parte nuestra, la mejor disposición a desarrollar una relación importante con China en materia astronómica, obviamente dentro del marco de un acuerdo general negociado de Estado a Estado, como corresponde”, agregó el Canciller.

La iniciativa ya había sido presentada a la prensa y hasta se había puesto su primera piedra.

Acuerdo entre Estados

De acuerdo a Van Klaveren, “en el caso concreto del proyecto que suscribió la Universidad Católica del Norte con una entidad astronómica china, de la Academia de Ciencias China, la verdad es que fue un proyecto que no se ajustó a la normativa chilena en esa materia”.

Ello, puesto que “la normativa chilena es muy clara, de que todas las actividades de observatorios internacionales tienen que regirse, ya sea por un acuerdo negociado Estado de Estado, o bien a través de la Universidad de Chile, que tiene competencias plenas en ese ámbito para autorizar la instalación de un observatorio”.

“En el caso de este proyecto, no se siguió ese camino, y además involucró un terreno entregado en concesión por el ministerio de Bienes Nacionales para un objeto distinto al que finalmente se destinó. En consecuencia, desde el punto de vista administrativo, se trataba de un acuerdo que tenía problemas importantes y que iba más allá también de las facultades que tenía la Universidad Católica del Norte para suscribir ese convenio”, complementó Van Klaveren.

“Pero repito, tenemos la mejor disposición a negociar un acuerdo astronómico con China, en los mismos términos en que hemos negociado también con otros países o grupos de países, como el caso de nuestro acuerdo para la organización”, remató el encargado de las relaciones internacionales.

