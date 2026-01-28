La devolución de dólares en Bolivia comenzó con escasa demanda de los ahorristas

Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia (Foto AP/Carlos Sánchez/Archivo)

La devolución de dólares a los ahorristas bolivianos comenzó este martes en las principales ciudades del país, aunque la concurrencia fue menor a lo esperado, según constató el periódico El Deber.

El proceso, implementado por las entidades financieras habilitadas en coordinación con el Banco Central de Bolivia (BCB), se activó bajo condiciones y mecanismos definidos para la atención al público.

El sistema permite que los ahorristas interesados soliciten la devolución de sus dólares acumulados en cuentas, tras registrarse previamente en las entidades financieras. Esta medida responde a la reciente escasez de divisas en el mercado cambiario boliviano.

Durante la primera jornada, la presencia de ahorristas en las sucursales habilitadas fue limitada. De acuerdo con datos de El Deber, solo un grupo reducido de usuarios acudió a las ventanillas para retirar sus depósitos en moneda extranjera.

Esta baja participación sorprendió a autoridades económicas, que esperaban mayor afluencia ante la incertidumbre cambiaria de las últimas semanas. Voceros del Banco Central y de las entidades financieras atribuyeron la escasa demanda a diversos factores, tras recorrer varias agencias en el centro de la ciudad.

El logo del Banco Central de Bolivia en La Paz, Bolivia (REUTERS/David Mercado/Archivo)

Las explicaciones oficiales destacan la cautela y los temores de los ahorristas sobre la disponibilidad real de dólares.

Además, el medio citado informó que varias entidades financieras establecieron límites y condiciones para las operaciones, lo que habría motivado la decisión de esperar de parte de los depositantes.

Otros factores mencionados incluyen las expectativas de mejora en el acceso a divisas y la desconfianza respecto a la continuidad del plan. Las autoridades reiteraron que el operativo continuará, y que cada caso se evaluará conforme a los criterios definidos por el Banco Central de Bolivia y los intermediarios.

La política de devolución surge como respuesta al ambiente de tensión generado por la reducción en la disponibilidad de dólares en el mercado cambiario nacional. En las últimas semanas, la preocupación aumentó debido a la dificultad para adquirir divisas y a las condiciones variables impuestas por las entidades financieras para operar en moneda extranjera.

El Gobierno y el Banco Central han implementado esta y otras medidas para contener la presión sobre el sistema financiero y ofrecer estabilidad a los ahorristas. No obstante, la percepción de incertidumbre persiste dentro de la sociedad boliviana.

La continuidad del programa dependerá del interés manifestado por el público en los próximos días.