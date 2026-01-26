América Latina

Un rayo cayó durante una manifestación en favor de Bolsonaro y dejó casi 90 heridos

Decenas de personas resultaron afectadas durante una movilización en apoyo al ex mandatario, mientras la multitud se resguardaba de la lluvia cuando ocurrió el fenómeno eléctrico y se vivieron escenas de confusión

Imágenes de una manifestación de simpatizantes en Brasilia, donde impactó el un rayo en medio de una fuerte lluvia

Un rayo impactó el domingo cerca de una concentración de simpatizantes de Jair Bolsonaro en Brasilia, dejando 89 personas heridas, según informó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Miles de personas se habían congregado bajo la lluvia en la capital brasileña para apoyar al expresidente, condenado en 2023 a 27 años y 3 meses de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, mientras se desarrollaba la última etapa de una marcha encabezada por el diputado Nikolas Ferreira, quien promovió la movilización en demanda de “amnistía” para Bolsonaro. El propio Ferreira recorrió aproximadamente 240 kilómetros a pie desde Paracatu, en el estado de Minas Gerais, hasta Brasilia, acompañado por seguidores y aliados del exmandatario.

Miles de manifestantes se concentraron bajo la lluvia en la Plaza do Cruzeiro para exigir amnistía para Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

Las imágenes difundidas por el diario O Povo mostraron el momento en que un relámpago cayó sobre el lugar donde aguardaban manifestantes protegidos con paraguas y ponchos plásticos. Testigos describieron escenas de confusión y pánico tras la descarga eléctrica. “Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo”, relató Alfredo Santana, comerciante presente en la protesta, al portal G1.

El Cuerpo de Bomberos precisó que atendió a 89 personas en el sitio, de las cuales 47 requirieron traslado al hospital y 11 necesitaron atención médica mayor. La mayoría de los heridos presentaba síntomas de hipotermia y lesiones ocasionadas por el tumulto posterior al impacto del rayo. Ocho de los hospitalizados se encontraban en “condición inestable”, de acuerdo con los reportes oficiales.

Ocho manifestantes hospitalizados por el impacto del rayo presentan condición inestable, según reportes oficiales

A pesar del accidente, la protesta continuó hasta su dispersión. Los manifestantes, en su mayoría vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, criticaron a la Corte Suprema y exigieron la liberación de Bolsonaro, actualmente recluido en el complejo penitenciario de Papuda en Brasilia. El exmandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, enfrenta problemas de salud relacionados con una herida de arma blanca sufrida en 2018 y, en diciembre pasado, fue hospitalizado por una hernia inguinal y episodios de hipo recurrente. Este mes, fue sometido a exámenes médicos tras una caída en prisión, aunque no se detectaron lesiones graves.

Los abogados de Bolsonaro han solicitado repetidamente el arresto domiciliario por motivos de salud, pero el Supremo Tribunal Federal ha rechazado todas las peticiones hasta la fecha.

