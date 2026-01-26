Detuvieron a una ex jueza de la Corte Suprema de Chile acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Vivanco abandonó este domingo su casa en Santiago esposada y pasó la noche en un recinto policial.

En un hecho inédito en la historia del Poder Judicial chileno, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida la noche de este domingo en su vivienda en La comuna de Las Condes y esta jornada llegó a primera hora hasta el Centro de Justicia de Santiago, donde será formalizada por los delitos de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias en la arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios, y también por su nexo con el defenestrado abogado Luis Hermosilla, ex hombre fuerte del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El viernes pasado, la Corte Suprema acogió la querella por capítulos en su contra, habilitando al Ministerio Publico para pedir su detención. Durante esta mañana la corte revisará la legalidad de dicha detención, y luego la Fiscalía expondrá las pruebas por las cuales se le acusa.

Cabe recordar que el 7 de noviembre ya fueron formalizados por esta causa su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, y los también abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes permanecen en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”.

En dichos operativos la policía se decomisó cerca de $14 millones en dinero efectivo (casi USD 15 mil), amén de otros USD 7 mil, guardados en cajas fuertes y cajas de cartón, principalmente en la oficina de los abogados Vargas y Lagos.

La exmagistrada es acusada de recibir al menos USD 66.000 en sobornos y también por sus lazos con el abogado Luis Hermosilla.

La arista “Muñeca Bielorrusa”

La llamada arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios, dice relación con presuntos sobornos pagados a Vivanco por parte de de la empresa Belaz Movitec SpAa, formada por una empresa chilena (Movitec) y otra bielorrusa (Belaz) y representada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes le habrían pagado alrededor de $57 millones (USD 66.000) a la exmagistrada -a través de su pareja, Gonzalo Migueles-, para fallar a su favor en un conflicto legal con la estatal Codelco.

La causa partió en la Corte de Apelaciones de Copiapó con un fallo contrario a los intereses bielorrusos, quienes fueron condenados a pagar USD 20 millones a Codelco por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema, presidida extraordinariamente por Vivanco, revirtió dicho fallo y sentenció a la estatal chilena a pagarle a Belaz Movitec SpAa los mismos USD 20 millones, más otros USD 5 millones por costos asociados.

Vivanco también apareció vinculada al polémico abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono celular destapó el Caso Audios, una red de tráfico de influencias que golpeó a políticos, empresarios y jueces.

Dichas conversaciones dieron cuenta de las tratativas de Hermosilla por instalar a Vivanco en la Corte Suprema, y luego los favores que le pidió en al menos dos causas de su interés.

Debido a esto, Vivanco fue removida de su cargo por su pares en octubre del año pasado y en paralelo, el Ministerio Público abrió la causa en la que hoy es investigada.

Vivanco llegó a primera hora de este lunes al Centro de Justicia de Santiago.

La defensa de Vivanco

A inicios de noviembre pasado, Vivanco salió a criticar las filtraciones en la investigación y de paso, alegó total inocencia:

“La causa está en estricta reserva. Entonces el primer comentario que le haría es que estoy muy sorprendida de cómo una causa que tiene una reserva estricta ha tenido tantas filtraciones”, señaló a La Tercera.

De acuerdo a la exmagistrada, su actuar durante los seis años que estuvo en el Máximo Tribunal chileno fue “con total independencia, tanto de abogados conocidos, de abogados amigos, de abogados que me encontraba al paso y también de mi familia porque ninguno de ellos participó ni nunca tuvo injerencia en ningún caso que yo conociera”.

“Los casos que yo fallé, los fallé con la plena convicción de lo que estaba fallando. En especial en esta causa de Belaz Movitec pasaron varias veces por la sala y en todas tuvieron fallos de amplia mayoría o de unanimidad. Ninguna fue una causa resuelta por mí directamente y en todas el resto de los ministros concurrían en mayoría o incluso de manera unánime”, aseguró al medio citado.

Tocante a presuntos sobornos recibidos por su pareja, Vivanco sostuvo que “no he recibido nada de nadie por estos temas, y la verdad es que el trazado que pueda hacer un medio de comunicación, tendrá que verse si es el trazado que está haciendo la Fiscalía, y me defenderé en la medida que a mí se me dé acceso a la información tal como siempre lo he dicho”, agregó.

“Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, ni el trabajo que hice entonces, ni el trabajo que he hecho en ninguna época. Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él”, remató Vivanco.