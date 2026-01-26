América Latina

Detuvieron a una ex jueza de la Corte Suprema de Chile acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Ángela Vivanco es la primera magistrada de este rango en ser investigada y procesada por la justicia. Los lazos políticos y la historia del caso que la compromete

Guardar
Vivanco abandonó este domingo su
Vivanco abandonó este domingo su casa en Santiago esposada y pasó la noche en un recinto policial.

En un hecho inédito en la historia del Poder Judicial chileno, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue detenida la noche de este domingo en su vivienda en La comuna de Las Condes y esta jornada llegó a primera hora hasta el Centro de Justicia de Santiago, donde será formalizada por los delitos de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias en la arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios, y también por su nexo con el defenestrado abogado Luis Hermosilla, ex hombre fuerte del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El viernes pasado, la Corte Suprema acogió la querella por capítulos en su contra, habilitando al Ministerio Publico para pedir su detención. Durante esta mañana la corte revisará la legalidad de dicha detención, y luego la Fiscalía expondrá las pruebas por las cuales se le acusa.

Cabe recordar que el 7 de noviembre ya fueron formalizados por esta causa su pareja, el abogado Gonzalo Migueles, y los también abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes permanecen en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”.

En dichos operativos la policía se decomisó cerca de $14 millones en dinero efectivo (casi USD 15 mil), amén de otros USD 7 mil, guardados en cajas fuertes y cajas de cartón, principalmente en la oficina de los abogados Vargas y Lagos.

La exmagistrada es acusada de
La exmagistrada es acusada de recibir al menos USD 66.000 en sobornos y también por sus lazos con el abogado Luis Hermosilla.

La arista “Muñeca Bielorrusa”

La llamada arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios, dice relación con presuntos sobornos pagados a Vivanco por parte de de la empresa Belaz Movitec SpAa, formada por una empresa chilena (Movitec) y otra bielorrusa (Belaz) y representada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes le habrían pagado alrededor de $57 millones (USD 66.000) a la exmagistrada -a través de su pareja, Gonzalo Migueles-, para fallar a su favor en un conflicto legal con la estatal Codelco.

La causa partió en la Corte de Apelaciones de Copiapó con un fallo contrario a los intereses bielorrusos, quienes fueron condenados a pagar USD 20 millones a Codelco por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema, presidida extraordinariamente por Vivanco, revirtió dicho fallo y sentenció a la estatal chilena a pagarle a Belaz Movitec SpAa los mismos USD 20 millones, más otros USD 5 millones por costos asociados.

Vivanco también apareció vinculada al polémico abogado Luis Hermosilla, cuyo teléfono celular destapó el Caso Audios, una red de tráfico de influencias que golpeó a políticos, empresarios y jueces.

Dichas conversaciones dieron cuenta de las tratativas de Hermosilla por instalar a Vivanco en la Corte Suprema, y luego los favores que le pidió en al menos dos causas de su interés.

Debido a esto, Vivanco fue removida de su cargo por su pares en octubre del año pasado y en paralelo, el Ministerio Público abrió la causa en la que hoy es investigada.

Vivanco llegó a primera hora
Vivanco llegó a primera hora de este lunes al Centro de Justicia de Santiago.

La defensa de Vivanco

A inicios de noviembre pasado, Vivanco salió a criticar las filtraciones en la investigación y de paso, alegó total inocencia:

“La causa está en estricta reserva. Entonces el primer comentario que le haría es que estoy muy sorprendida de cómo una causa que tiene una reserva estricta ha tenido tantas filtraciones”, señaló a La Tercera.

De acuerdo a la exmagistrada, su actuar durante los seis años que estuvo en el Máximo Tribunal chileno fue “con total independencia, tanto de abogados conocidos, de abogados amigos, de abogados que me encontraba al paso y también de mi familia porque ninguno de ellos participó ni nunca tuvo injerencia en ningún caso que yo conociera”.

“Los casos que yo fallé, los fallé con la plena convicción de lo que estaba fallando. En especial en esta causa de Belaz Movitec pasaron varias veces por la sala y en todas tuvieron fallos de amplia mayoría o de unanimidad. Ninguna fue una causa resuelta por mí directamente y en todas el resto de los ministros concurrían en mayoría o incluso de manera unánime”, aseguró al medio citado.

Tocante a presuntos sobornos recibidos por su pareja, Vivanco sostuvo que “no he recibido nada de nadie por estos temas, y la verdad es que el trazado que pueda hacer un medio de comunicación, tendrá que verse si es el trazado que está haciendo la Fiscalía, y me defenderé en la medida que a mí se me dé acceso a la información tal como siempre lo he dicho”, agregó.

“Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, ni el trabajo que hice entonces, ni el trabajo que he hecho en ninguna época. Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él”, remató Vivanco.

Temas Relacionados

Ángela VivancoChileCorte SupremaLuis HermosillaSebastián PiñeraGonzalo MiguelesMario VargasEduardo Lagos“Muñeca Bielorrusa”Caso Audios

Últimas Noticias

Las temperaturas descienden hasta los 7° en la zona occidental de El Salvador

Las condiciones meteorológicas informadas por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales incluyeron vientos de hasta 80 km/h, junto con un frente frío proveniente de Guatemala que alteró el clima durante la madrugada

Las temperaturas descienden hasta los

¿Quién es Juan Diego Zelaya? El nuevo alcalde del Distrito Central en Honduras

La nueva designación otorga a Zelaya Aguilar la responsabilidad de encabezar los asuntos municipales, después de una trayectoria con cargos en sectores empresariales, diplomáticos y legislativos del país

¿Quién es Juan Diego Zelaya?

Un rayo cayó durante una manifestación en favor de Bolsonaro y dejó casi 90 heridos

Decenas de personas resultaron afectadas durante una movilización en apoyo al ex mandatario, mientras la multitud se resguardaba de la lluvia cuando ocurrió el fenómeno eléctrico y se vivieron escenas de confusión

Un rayo cayó durante una

El escándalo del Banco Master sacude la confianza pública en la Corte Suprema de Brasil y en las instituciones

Crecen las protestas por el caso que salpica a un juez del máximo tribunal del país tras la liquidación de la entidad financiera acusada de fraude

El escándalo del Banco Master

El 42% de los chilenos aprobó el gabinete anunciado por José Antonio Kast

La encuesta arrojó también que al 59% de los consultados no le gustó la labor del gobierno de Boric en los últimos incendios en el sur del país

El 42% de los chilenos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FOVIPOL bajo la lupa: millones

FOVIPOL bajo la lupa: millones pagados por casas inhabitables para policías en Piura

La inversión en vivienda pública familiar alcanza su mayor nivel en 16 años: 900,9 millones licitados en 2025, un 44% más

El Ministerio de Salud informó qué ocurrirá con el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

Lotería Dorado Mañana: Resultados y números ganadores hoy 26 de enero de 2026

Trujillo: ‘Los Pulpos’ ahora usan menores de edad para extorsionar a empresarios con explosivos a distancia

INFOBAE AMÉRICA
Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

El PP cita a Susana Sumelzo el 2 de febrero en el Senado, en plena campaña de las elecciones de Aragón

El expresidente francés Nicolas Sarkozy recurre a la Justicia para evitar el uso del brazalete electrónico

Acusados dos ciudadanos noruegos y la filial de una petrolera por sobornos al presidente congoleño

La Fiscalía de Kenia acusa al líder de una secta de otras 52 muertes más tras el caso Shakahola

ENTRETENIMIENTO

Quinton Aaron, protagonista de “Un

Quinton Aaron, protagonista de “Un sueño posible”, fue hospitalizado de emergencia

“Persigo la grandeza”: Timothée Chalamet explicó por qué quiere ser uno de los mejores actores de la historia

Yahya Abdul-Mateen II recordó su inesperada decisión: “En 2010, me despidieron de mi trabajo y decidí ser actor”

Primer vistazo de Yoshi en nuevo tráiler de “Super Mario Galaxy: la película”

El documental que utiliza grabaciones reales para plasmar el intento de asesinato de Salman Rushdie por el que perdió un ojo: “Es escalofriante”