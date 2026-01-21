En medio de la duda sobre su paradero, los dirigentes cocaleros reforzaron la seguridad de Evo Morales tras el etorno de la DEA a Bolivia

El ex presidente boliviano Evo Morales hace un gesto al salir después de emitir su voto en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, el 19 de octubre de 2025 (REUTERS/Patricia Pinto)

Tras el anuncio del gobierno del presidente Rodrigo Paz sobre el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Bolivia, el despliegue de seguridad por parte de cocaleros en el Trópico de Cochabamba se incrementó en favor de Evo Morales, ante el temor de una posible detención y extradición.

De acuerdo con declaraciones de Aquilardo Caricari, dirigente cocalero y allegado a Morales, confirmó “hemos activado la alerta máxima en la región”. El secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia afirmó a la agencia AFP que la guardia campesina, que originalmente contaba con al menos 2.000 personas, ha alcanzado los 7.000 integrantes.

El organismo estadounidense había sido expulsado en 2008 durante la presidencia de Morales. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta desde hace más de un año una orden de detención vinculada a un caso de trata de una menor. El ex presidente rechazó esta acusación en varias ocasiones.

El 8 de enero, un helicóptero con presencia de funcionarios de la DEA sobrevoló la región cocalera, lo que generó preocupación en los simpatizantes de Morales. Desde ese día, Morales no participó en actos públicos ni realizó declaraciones en medios de comunicación. Sus allegados manifestaron que Morales se encuentra “a resguardo” fuera de Lauca Eñe y que padece dengue.

Evo Morales, el 19 de octubre de 2025 (REUTERS/Patricia Pinto)

Según Caricari, existe preocupación entre los seguidores de Morales por la posibilidad de que la policía, con apoyo de agentes de la DEA, proceda a su detención. El dirigente expresó que temen que, una vez arrestado, se lo involucre en causas relacionadas con narcotráfico o terrorismo y que pueda ser extraditado a Estados Unidos.

Bolivia es, según datos de la ONU, el tercer productor mundial de cocaína, precedido por Colombia y Perú. En los últimos años, tres altos mandos policiales antinarcóticos del periodo de Morales fueron encarcelados por delitos de narcotráfico, dos de ellos extraditados a Estados Unidos. El caso más reciente corresponde al coronel Maximiliano Dávila, extraditado en 2024 bajo la acusación de participar en la exportación de una tonelada de cocaína.

La ausencia de Morales de su tradicional programa dominical de radio generó incertidumbre respecto a su ubicación actual. Por segunda semana consecutiva, el ex mandatario no participó en la emisión que conduce habitualmente desde el Trópico de Cochabamba, según constató la emisora Kawsachun Coca.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, participa en un evento con sus seguidores (EFE/Jorge Abrego/Archivo)

El Trópico de Cochabamba constituye el principal bastión sindical y político de Morales. En este territorio, sus seguidores han instalado una vigilia permanente y se encuentran atrincherados con palos y piedras para impedir su detención.

Durante los últimos años, Morales condujo cada domingo su programa radial desde la zona cocalera, a través de la emisora vinculada a las federaciones de productores de hoja de coca que lidera desde hace más de treinta años.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, le pidió el 27 de noviembre de 2025 a Morales que abandone el Chapare y se traslade a La Paz si desea mantener un diálogo sobre los reclamos de los cocaleros de esa región.

Durante un acto público celebrado en Cochabamba, Paz afirmó: “Que venga a La Paz. Lo atenderá un ministro, lo recibirá la instancia que corresponda, pero que no haga de esto política”, según recogieron medios presentes en el evento. El mandatario señaló que actualmente Morales tiene el rol de dirigente y le recomendó “humildad” y “volver a lo terrenal”.

(Con información de AFP)