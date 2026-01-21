América Latina

Cuba tendrá otro apagón récord con el 62% de la isla a la vez sin energía eléctrica este miércoles

El país atraviesa una situación crítica desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas estatales para la compra de petróleo y a las constantes averías de las centrales térmicas

Personas caminan por una calle de La Habana durante un apagón (REUTERS/Norlys Pérez)

Cuba enfrentará este miércoles apagones durante todo el día, con cortes que dejarán sin electricidad hasta el 62% del país en el momento de mayor demanda energética, igualando el mayor nivel registrado en diciembre pasado.

La isla atraviesa una situación energética crítica desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas estatales para la compra de petróleo y a las constantes averías de las centrales térmicas, que acumulan décadas de explotación, según el régimen cubano.

A esta situación se suma el corte en el suministro de crudo venezolano, consecuencia de las presiones de Estados Unidos tras la caída del ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En diciembre, Cuba alcanzó un máximo de 62% de apagones, el tercer récord en siete días, de acuerdo con datos de la Unión Eléctrica (UNE) y cotejados por la agencia de noticias EFE desde que comenzaron a publicarse regularmente en 2022.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, estima para el horario pico de la tarde-noche una capacidad de generación de 1.260 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.230 MW.

Una persona camina por una calle oscura en pleno apagón (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El déficit, es decir, la diferencia entre la oferta y la demanda, será de 1.970 MW, mientras que la afectación prevista —la cantidad que se desconectará para evitar apagones desordenados— llegará a 2.000 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Esta fuente de energía representa en promedio cerca del 40% del mix energético cubano.

Además, 101 centrales de generación distribuida (motores) no funcionan por falta de combustible (diésel y fueloil), al igual que dos patanas (centrales flotantes rentadas). Cerca de diez motores adicionales están detenidos por falta de lubricantes.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética de Cuba a una crónica infrafinanciación del sector, bajo control estatal desde 1959, tras el triunfo de la revolución.

Estimaciones independientes señalan que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones prolongados afectan negativamente a la economía, que ha registrado una caída superior al 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, los continuos cortes eléctricos han provocado las principales protestas de los últimos años.

