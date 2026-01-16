Un diputado opositor exigió investigar al buque científico chino acusado de espionaje que viaja rumbo a Chile

El Tan Suo Yi Hao recalará este sábado 17 de enero en el puerto de Valparaíso para explorar la Fosa de Atacama.

El diputado republicano Stephan Schubert informó esta jornada que oficiará a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores y a la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de Chile para que investiguen y se pronuncien sobre la visita del buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao, el que recalará este sábado 17 en Valparaíso para estudiar la Fosa de Atacama -en colaboración con el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción- y ha sido señalado como un “buque espía” por expertos y autoridades de varios países.

Propiedad del Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo (IDSSE) de la Academia de Ciencias China (CAS), el Tan Suo Yi Hao alberga al submarino Fendouzhe -el único batiscafo del mundo capaz de sumergirse en lo más profundo del océano-, y fue profusamente avistado el año pasado frente a las costas de Filipinas, India y Australia.

El Tan Suo Yi Hao es la nave nodriza del Fendouzhe, el único submarino del mundo capaz de sumergirse en las fosas abisales.

En marzo de 2025, tras finalizar una misión a la fosa de Puysegur -cerca de Nueva Zelanda y en colaboración científica con ese país-, el Tan Suo Yi Hao decidió seguir hacia el este de Australia, rodeando la costa sur desde el oeste y haciendo dos paradas en la Fosa Diamantina, en lugar de irse “derechito para la casa” en el puerto de Hainan.

El primero en encender las alarmas fue Malcolm Davis, analista senior del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), quien aseguró en aquella ocasión a Sky News que el Tan Suo Yi Hao estaba siguiendo la ruta de un cable submarino “realmente importante para la economía y la infraestructura de Australia” y que su misión era doble: la investigación científica legítima y la recopilación de información.

Así las cosas, el diputado Schubert, miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Inteligencia, informó mediante un comunicado de prensa que “ante la denuncia de la presencia de un buque y submarino chino con una finalidad dual, esto quiere decir civil y eventualmente militar, que estaría presente en nuestro país a partir del 17 de enero, haremos todas las consultas a la Cancillería a través de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

El legislador agregó que además “haremos las consultas a Interior y a la ANI para verificar si se hicieron los chequeos previos, qué información se tiene y si las denuncias que han hecho algunos expertos internacionales respecto del eventual uso militar de ese artefacto tienen o no asidero y si fue verificado en nuestro país”.

Según Schubert, “tenemos que velar siempre por el resguardo de nuestras fronteras y de nuestra integridad, por lo tanto es importante que todos los sistemas operen de manera preventiva para estos fines y podamos estar tranquilos de que nada de esto afectará nuestra seguridad”, remató.

Doble función

En conversación con Infobae, Davis advirtió que el Gobierno chileno debería tener “cautela” con la visita del Tan Suo Yi Hao, puesto que “los buques chinos de prospección oceanográfica y batimétrica cumplen una doble función, civil y militar”.

“China no realiza estos despliegues únicamente para la cooperación científico-civil ni para el bien público. Existe un claro potencial militar para que China utilice dichos despliegues científicos, incluso en colaboración con otros gobiernos, para obtener una ventaja tecnológica-militar y de inteligencia en regiones clave de interés”, aseguró el analista.

De acuerdo a Davis, “al cartografiar la Fosa de Atacama, se convierte en un campo de pruebas ideal para probar tecnologías relevantes, como vehículos submarinos no tripulados, conjuntos de sonares de fondo marino y otras tecnologías de sensores. También impulsaría el desarrollo de información térmica y acústica submarina que podría respaldar las operaciones submarinas en estas regiones, aunque no en el fondo de la fosa (muy por debajo de la profundidad de aplastamiento de los submarinos modernos), sino tan solo para brindar a los submarinos chinos una mayor ventaja a menor profundidad.

“El gobierno de Chile, al igual que todos los gobiernos extranjeros, debería abordar cualquier colaboración de investigación científica-civil con China con mucha cautela y estar atento a la doctrina militar y el desarrollo de capacidades de China", cerró el experto.

La Armada de Chile aseguró que tendrá un ojo puesto en todos los movimientos del Tan Suo Yi Hao, tal como lo han hecho previamente con flotas pesqueras chinas.

El monitoreo de la Armada de Chile

Consultados por Infobae, desde la Armada de Chile informaron que están completamente al tanto de la fecha en qué el Tan Suo Yi Hao recalará en Valparaíso, por dónde tiene permitido navegar y en el día en que deberá abandonar aguas jurisdiccionales, movimientos que serán monitoreados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de dicha institución.

De acuerdo al comunicado, el SHOA recibió el 17 de junio de 2025 de “Cancillería, los antecedentes correspondientes a la solicitud de Investigación Científico Marina (ICM) de un buque chino, Tan Suo Yi Hao, solicitando realizar investigación entre las regiones de Atacama y Arica, con especial atención en la Fosa de Atacama”.

Como medida preventiva, “los antecedentes técnicos de la ICM fueron analizados por el SHOA y sus implicancias relacionadas con Seguridad Nacional fueron revisadas por los mandos dependientes del Estado Mayor, siendo las observaciones subsanadas en los tiempo estipulados y despachada la respectiva Resolución de Autorización a Cancillería”.

En consecuencia, “la ICM fue autorizada para analizar la columna de agua y fondo marino en 33 estaciones oceanográficas ubicadas en el eje de la Fosa de Atacama correspondiente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), empleando equipos oceanográficos y un submarino que opera a 8.000 metros de profundidad”, prosigue la declaración.

“El área de estudio se restringió solamente a la ZEE (suprimiendo de 68 a 33 estaciones oceanográficas), cumpliendo asimismo con la normativa vigente DS 711, mediante la designación por parte del SHOA de un Observador Nacional, que se embarcará para fiscalizar los trabajos y que la ruta de navegación autorizada sea cumplida”, agrega.

“El buque zarpará de Valparaíso el 19 de enero, recalará en Antofagasta el 09 de febrero en una primera etapa y a continuación zarpará desde Antofagasta (hacia la Fosa) el 10 de febrero para recalar (de vuelta), el 03 de marzo en Valparaíso. Posteriormente el buque extranjero regresa al puerto base chino”, remata el comunicado.

El Tan Suo Yi Hao tiene su base en el puerto de Hainan.

La respuesta de la Embajada China

Desde la Sección de Asuntos Científicos de la Embajada de China en Santiago, en tanto, emitieron un breve comunicado señalando que “la expedición oceanográfica conjunta china-chilena se lleva a cabo dentro del marco de las leyes y regulaciones pertinentes de Chile, y para información específica, sírvase consultar con los organismos competentes chilenos”.

Infobae también se comunicó con el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de la Universidad de Concepción -quienes firmaron el convenio de colaboración con el IDSSE chino para la expedición a la Fosa de Atacama-, pero no tuvimos respuesta de su dirigencia.