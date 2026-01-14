América Latina

Boric y Kast se reunirán en La Moneda: un intento de tregua política para coordinar el traspaso de mando

Tras semanas de intensos cruces por la política exterior y proyectos de ley pendientes, el presidente saliente y el mandatario electo buscarán este jueves “limar asperezas”. El encuentro apunta a destrabar la agenda legislativa en el Congreso y asegurar una transición ordenada pese a la marcada polarización

El presidente chileno Gabriel Boric,
El presidente chileno Gabriel Boric, a la izquierda, da la bienvenida al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda el día después de que Kast ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

Luego de un par de semanas en los que se lanzaron dardos de ida y vuelta, el presidente Gabriel Boric recibirá a las 08:00horas de este jueves en La Moneda al mandatario electo, José Antonio Kast, a fin de limar asperezas, ponerse de acuerdo en la aprobación de algunas leyes pendientes en el Congreso y coordinar el cambio de mando.

Aunque Kast había adoptado un discurso conciliador tras su victoria en el balotaje del 14 de diciembre pasado, días atrás endureció el tono al llamar a la oposición a votar en contra del proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público, el que, acusan desde la derecha, viene con una norma de “amarre” que dificulta el despido de funcionarios públicos contratados por la administración saliente.

La molestia en el Gobierno quedó de manifiesto en una publicación de Boric en su cuenta de X, en la que lanzó una crítica a aquellos que respaldaron la intervención de Estados Unidos en Venezuela, refiriéndose a ellos como “líderes serviles con Donald Trump”.

A pesar de verse aludido directamente, Kast optó por no ahondar la polémica y replicó que hay “tuits que envejecen mal”, por lo que el Gobierno volvió a la carga y esta vez fue el Ministerio del Interior, Álvaro Elizalde, quien criticó al presidente electo asegurando que poco le había durado el “traje de estadista” al volver al mismo tono bélico de su campaña.

El lunes pasado, sin embargo, ambos coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro 2026, ocasión en la que conversaron breve, pero cordialmente. Sus discursos también dejaron en claro el ánimo conciliador: mientras Kast llamó a no caer en la polarización, Boric pidió a la oposición respaldar iniciativas fundamentales para su gobierno, como el proyecto de Sala Cuna para Chile que se debate hace años en el Congreso.

Así las cosas, se espera que este jueves ambos tengan una reunión más distendida, pues el presidente Boric ha dicho además que le gustaría compartir con el presidente entrante sus experiencias y aprendizajes en estos cuatro años de mandato.

El presidente peruano, José Jerí,
El presidente peruano, José Jerí, descartó la idea de un corredor humanitario para venezolanos propuesta por Kast.

La negativa de Perú al corredor humanitario

En tanto la vocera de José Antonio Kast, Mara Sedini, se refirió a la negativa del presidente de Perú, José Jerí, a establecer un corredor humanitario para que migrantes venezolanos vuelvan a su país propuesto por el líder republicano asegurando que no se trata de un “fracaso” diplomático, tal como lo tildaron de inmediato desde el oficialismo.

“Hoy día tiene su primera caída, que creo que no es menor en términos diplomáticos, porque la gran expectativa de solución al tema de la inmigración nuevamente queda en el suelo”, sostuvo el diputado Nelson Venegas (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Desde la “Moneda chica”, Sedini lamentó que “algunos estén celebrando que hoy día, que ni siquiera el presidente ha llegado a La Moneda, haya ciertas diferencias en los debates”, y aseguró que aquí “no hay ningún fracaso, todo lo contrario, la agenda migratoria del presidente electo toma forma”, remató la vocera.

