Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura

El secretario de Estado norteamericano mantuvo una reunión con el flamante mandatario hondureño, quien asumirá el cargo el próximo 27 de enero

Marco Rubio recibió al presidente
Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura (EFE)

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvo un encuentro privado este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura. Durante la reunión, acordaron “profundizar” la relación bilateral para impulsar objetivos comunes en la región, con especial énfasis en temas de seguridad, en el contexto de la solicitud de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, para realizar un nuevo conteo total de los votos.

Según el Departamento de Estado, Rubio felicitó a Asfura por su triunfo en las elecciones del 30 de noviembre, tras un proceso electoral marcado por denuncias y una espera de más de 24 días para confirmar al nuevo mandatario.

En el encuentro, Rubio subrayó la importancia de “profundizar” la relación y señaló que la cooperación en seguridad continuará, incluyendo el mantenimiento del tratado bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información.

Desde la semana anterior a los comicios, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó directamente a los hondureños a votar por Asfura, del conservador Partido Nacional, asegurando que sería el único con el que mantendría relaciones bilaterales fluidas.

Asfura asumirá la presidencia de Honduras el 27 de enero, en reemplazo de Xiomara Castro.

Durante su mandato, se comprometió a priorizar la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

Un día antes de la visita de Asfura, Castro solicitó un recuento total de votos, argumentando que miles de actas no fueron revisadas y que se presentaron irregularidades.

Entre las reacciones más relevantes destaca la del Ejército hondureño, que expresó su respaldo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de oficializar la victoria de Asfura.

El saludo entre Nasry Asfura
El saludo entre Nasry Asfura y Marco Rubio (EFE)

La UE pidió respetar el resultado electoral en Honduras

La Unión Europea mostró este martes su “preocupación” por la llamada de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y del Congreso, Luis Redondo, a realizar un nuevo escrutinio de las elecciones del pasado noviembre y llamó a respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en esos comicios.

La UE reitera su apoyo al trabajo de las instituciones electorales hondureñas y la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que reconocieron a Nasry Asfura como el presidente electo legítimo del país y confirmaron los resultados finales para el Congreso Nacional y las elecciones municipales”, dijo la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

En el mismo, el bloque comunitario condenó además los actos de violencia contra actores políticos en los últimos días y pidió a todos los actores que garanticen una transición de poder pacífica y ordenada.

“La voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, debe ser respetada. Estamos deseando trabajar con el presidente Asfura y su administración”, añadió.

