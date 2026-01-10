América Latina

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

Un desacuerdo entre el principal sindicato del país y la administración del presidente boliviano se profundizó tras la negativa del Ejecutivo a modificar el decreto 5503, mientras persisten los bloqueos en numerosas rutas nacionales

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) se enfrentan con la policía antidisturbios tras participar en la marcha "Bolivia No Se Vende" contra el Decreto 5503 (REUTERS/Claudia Morales)

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció este viernes la ruptura del diálogo con el gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz y advirtió que las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles escalarán a una “revolución nacional”.

Durante este viernes, sindicalistas bloquearon más de 50 puntos en las carreteras del país, afectando al sector transportista y el comercio interno en medio de una crisis económica y política que afronta el mandatario boliviano.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, criticó la decisión de las autoridades de mantener vigente el Decreto Supremo 5503, que el sector califica de inconstitucional y “entreguista”. Tras abandonar la Casa Grande del Pueblo, Argollo afirmó que el Ejecutivo rechazó la propuesta sindical de rescatar los aspectos positivos de la norma y redactar un decreto alternativo.

El comunicado oficial fijó nuevos precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que representa aumentos del 86% y 162% respecto a los valores subvencionados que estuvieron vigentes por más de dos décadas.

“Tenemos que hacerle frente al Gobierno porque lastimosamente se niega de manera rotunda a abrogar este maldito decreto (…) aclararles a todos que esto ya se ha vuelto una revolución nacional”, declaró Argollo tras la reunión y subrayó que ya no se trata solo de bloqueos o marchas, sino de una movilización nacional.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, criticó la decisión de las autoridades de mantener vigente el Decreto Supremo 5503 (REUTERS/Claudia Morales)

El secretario ejecutivo de la COB también cuestionó la falta de empatía del Gobierno con el “pueblo movilizado” y acusó a la administración del presidente Paz de traicionar el respaldo electoral que la llevó al poder.

“Nos sentimos decepcionados de nuestros gobernantes, que fueron a pedir el voto popular a las comunidades y sectores alejados. Hoy ese voto se ha traicionado”, afirmó Argollo. En ese sentido, señaló además que el Gobierno “hace oídos sordos” a las demandas de quienes protestan en las carreteras y calles del país.

El pasado 3 de enero, con la movilización llamada ‘Bolivia no se vende’, Argollo consideró que el decreto pone en riesgo el futuro de las generaciones futuras. “Estamos poniendo siempre como compromiso la historia, porque si vamos a permitir que este decreto siga adelante, lastimosamente la historia nos va a juzgar. Tenemos que ser responsables con nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras”.

En paralelo, afiliados a la COB bloquearon este viernes el acceso a La Paz desde El Alto, con la participación de maestros, comerciantes y juntas vecinales que interrumpieron la principal autopista entre ambas ciudades. Los manifestantes rechazaron el decreto que eliminó la subvención a los combustibles y corearon consignas en contra de la medida.

Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales participan en una marcha de protesta denominada "Bolivia No Se Vende" contra el Decreto 5503 de Paz (REUTERS/Claudia Morales)

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 52 puntos de bloqueo en seis regiones, con mayor concentración en el departamento de La Paz, además de cortes en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Beni.

Aunque el Gobierno aceptó modificar algunos artículos del decreto tras dialogar con otros sectores, los dirigentes de la COB no participaron en las mesas de trabajo y mantienen su exigencia de una abrogación total.

(Con información de EFE)

