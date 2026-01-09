América Latina

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

La cifra se encuentra dentro del techo de la meta fijada por el Banco Central, según informó el Gobierno

Los precios de los alimentos
Los precios de los alimentos se muestran en un mercado en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Brasil cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,26%, una cifra que se encuentra dentro del techo de la meta fijada por el Banco Central (que es del 3% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales), según ha informado este viernes el Gobierno.

El nuevo dato está por debajo del número final de 2024, que fue del 4,83% bajo esta misma meta, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El 4,26% representa “el quinto menor resultado” de las últimas tres décadas, ha explicado el analista del IBGE Fernando Gonçalves en la presentación de los resultados.

Los precios del grupo que mide los alimentos y las bebidas, que tiene el mayor peso en el índice, desaceleraron en 2025 (2,95%) en comparación con el resultado de 2024 (7,69%).

Por otro lado, la inflación de diciembre aumentó un 0,33%, lo que representa 0,15 puntos porcentuales por encima del 0,18% que se registró en el mes de noviembre, una cifra que sin embargo se encuentra dentro de lo esperado por los analistas del mercado.

Durante este mes, todas las categorías analizadas registraron altas, menos el sector de vivienda, que cayó un 0,33%, influenciado por la baja en los precios de la energía eléctrica residencial, que fue del 2,41%.

La inflación de diciembre aumentó
La inflación de diciembre aumentó un 0,33% (Mercado y Consumo)

Entre las altas, el mayor impacto vino de los transportes, que aumentaron un 0,74%, mayoritariamente debido al incremento en los precios de los transportes por aplicaciones móviles (13,79%) y de los pasajes aéreos (12,61%).

Además, contribuyó el aumento de los combustibles, cuyos precios crecieron un 0,45% en diciembre y borraron la baja registrada en noviembre, que fue del 0,32%.

En segundo lugar por nivel de impacto en el porcentaje final se encuentra el sector de la salud, que creció un 0,52% debido a aumentos en los artículos de higiene personal (0,52%) y en los precios de los planos de salud privados (0,49%).

El grupo de los alimentos y las bebidas aumentaron un 0,27% en diciembre.

El Consejo Monetario Nacional mantuvo para 2025 el objetivo de inflación del 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

El aumento de los precios al consumidor, al igual que la incertidumbre externa, es una de las razones principales de la evolución alcista de la tasa de interés en el país, actualmente estancada en un 15% anual, una de las más altas del mundo.

(Con información de EFE)

