Uruguay recibe una donación de tres islas de multimillonario de Estados Unidos en zona limítrofe con Argentina

Tres islas sobre el Río Uruguay fueron donadas al Estado uruguayo (AMBA)

El multimillonario estadounidense Gilbert Butler vio en un conjunto de tierras sobre el Río Uruguay –que separa a Uruguay de Argentina– un lugar especial para promover la conservación de la naturaleza. Parte de su plan incluía la donación de ese territorio de 514 hectáreas al Estado uruguayo y ese acto se concretó este jueves, ante escribana pública, y en un evento del que participó el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Son tres islas en total que están ubicadas sobre el Río Uruguay y que serán integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. “Hace varias décadas que no se ve nada parecido a esto”, dijo este jueves el presidente Orsi en la ceremonia de recepción de las islas para Uruguay. Además, destacó que esta donación vincula a Uruguay con Argentina y le da la oportunidad a los países de conformar un único parque binacional.

Las donaciones comprendieron las islas Chala, Ingá y Pingüino, que conforman esas 514 hectáreas. En algunas de ellas hay infraestructura de ecoturismo lista para utilizar, incluidos muelles, refugios y baños. Según la información difundida por Presidencia, el plan proyectado prevé impulsar economías restaurativas y fortalecer a las comunidades.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto al filántropo norteamericano Gilbert Butler (Presidencia Uruguay)

En un discurso, Butler expresó que su interés también es generar un parque binacional en el país. “Aquí pasa algo muy interesante. Del lado uruguayo todo es básicamente utilizado por el hombre para eucaliptos y soja; del lado argentino pasa lo mismo: todo es básicamente utilizado para eucaliptus y soja. Todo es un desastre ecológico”, señaló. Fue esa reflexión la que llevó a Butler a pensar en su idea: “Dije: ‘Bueno, aquí debería tener un parque binacional’”.

Hasta este jueves, cuando pasaron a ser propiedad del Estado uruguayo, las islas estaban a nombre de la asociación sin fines de lucro Ambá y quien puso los fondos para comprar esta tierra fue la asociación Butler Parkland, del filántropo Butler, informó el diario El País. Butler es un fanático del kayak y originalmente le presentó su proyecto a Luis Lacalle Pou, cuando era presidente de Uruguay. Este multimillonario hizo su fortuna mediante negocios de fondos de pensión y destinó parte de su patrimonio a la conservación de áreas naturales. Ya tiene proyectos en el sur argentino y en Chile.

Butler, en tanto, desembarcó en Argentina por su cercanía con la familia Tompkins, otros filántropos que apoyaron parques nacionales en los países vecinos.

Proyecto de conservación sobre el Río Uruguay (AMBÁ)

El proyecto total comprende también la donación de otras tres islas para Argentina. Es decir, son seis islas las que conformarán este futuro parque nacional. A las del lado uruguayo, se les suman las islas Dolores, San Genaro y Campichuelo.

La ONG a cargo del proyecto señaló que estas islas no son solo cruciales “para la conectividad ecológica, sino que dos de ellas ya cuentan con infraestructura lista para ser utilizada, lo que incluye muelles, refugios y baños.

En la actualidad, allí funcionan dos escuelas de kayak, que están ubicadas en las localidades de Nuevo Berlín y San Javier, ambas limítrofes con Argentina. Desde Ambá explicaron a ese diario uruguayo que se brindan clases mediante dos programas: uno es para escuelas e instituciones y otro se denomina kayak para todos.

Proyecto de conservación sobre el Río Uruguay (AMBÁ)

En las islas, detalló El País, hay dos refugios a los que llegan embarcaciones. La idea es que a partir de este proyecto los operadores turísticos diseñen paseos en la zona.

Las islas del lado uruguayo están en el departamento de Río Negro. Su intendente, Guillermo Levratto, señaló que “hablar de una microrregión binacional es un enorme desafío” para la zona. Aseguró que este proyecto posiciona al litoral uruguayo en el ámbito nacional e internacional. Levratto identificó como un desafío a la capacitación de los rionegrenses, así como al estímulo al turismo náutico fluvial para presentar a las islas.