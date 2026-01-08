América Latina

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Armin Dorgathen fue identificado por un grupo de bolivianos en un parque de diversiones en Brasil. En un video se ve que lo increpan por las denuncias de presunta corrupción en la gestión de YPFB

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia. REUTERS/Claudia Morales

El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, fue identificado en el sur de Brasil, donde un grupo de bolivianos lo increparon por las denuncias de corrupción que pesan en su contra.

Según se observa en un video difundido en redes sociales, Dorgathen fue visto en el parque de diversiones Beto Carrero de Camboriú, en el estado de Santa Catarina. En la grabación, que dura menos de 30 segundos, ciudadanos presumiblemente bolivianos lo increpan y lo tildan de “ladrón”.

El video circuló horas después de que la Procuraduría General del Estado informara que Interpol activó el sello azul contra Dorgathen, con el objetivo de localizar e investigar las actividades del exfuncionario que enfrenta un proceso penal en Bolivia.

“Tenemos entendido que se ha generado un sello azul contra Armin Dorgathen, vale decir que se está pidiendo la cooperación del Gobierno de Brasil para poder ubicar el lugar donde se encuentra esta persona”, señaló el procurador boliviano, Hugo César León, citado por el portal Visión360.

Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y fue visto en un parque de Camboriú, Brasil

En diciembre, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que el expresidente de la estatal se encontraba fuera del país y señaló que logró salir gracias a una resolución judicial que frenó su aprehensión.

Dorgathen se encuentra investigado en el caso denominado Botrading, el cual indaga la posible adquisición de combustible con sobreprecio entre los años 2023 y 2025.

Botrading, es el nombre de una empresa subsidiaria que fue creada como intermediaria para la comercialización internacional de diésel y gasolina con el objetivo de no depender de traders privados.

Según el informe de una comisión de diputados que investigó el caso en la anterior legislatura, existen indicios de que la estatal petrolera adjudicó al menos 12 contratos con sobreprecio, pagos por suministros sin respaldo en contratos vigentes y pagos con exceso en el monto máximo establecido en algunos procesos de contratación.

El documento señala que se estima un daño económico al Estado de aproximadamente 56 millones de dólares durante dos gestiones.

Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez
Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez

En una entrevista anterior con el periódico La Razón, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, rechazó las conclusiones del informe legislativo y explicó que Botrading fue creada para agilizar el proceso y abaratar los costos de importación. Dorgathen señaló que la subsidiaria se abrió en Paraguay por un tema impositivo y legal, y que era necesario tenerla porque YPFB, por su carga normativa, no puede hacer la importación directa de carburantes. También indicó que solicitaría una auditoría internacional porque consideraba que la investigación local tiene motivaciones políticas.

El caso cobró relevancia pública porque surgió en un periodo crítico de desabastecimiento de combustibles. Durante dos años, Bolivia enfrentó periodos de suministro irregular de diésel y gasolina que provocaron filas interminables en las estaciones de servicio.

El desabastecimiento fue producto de la baja producción local, la dependencia de las importaciones y una política de subsidios que se tornó insostenible y provocó el surgimiento de redes de contrabando hacia otros países. A esto se sumó la crisis económica que dificultó la importación en dólares.

ARCHIVO - Un cartel alerta
ARCHIVO - Un cartel alerta a los clientes de que no hay gasolina en una estación de servicio después de cinco días de bloqueos de carreteras por parte de partidarios del expresidente Evo Morales que afectaron el suministro de combustible y alimentos, en La Paz, Bolivia, el 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros promulgaron un decreto para eliminar el subsidio, con lo que el precio de la gasolina y el diésel subió en promedio un 124%. Según el Gobierno, esta medida provocó un golpe al contrabando hacia países vecinos y permitó aumentar el suministro en el país.

