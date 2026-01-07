Marco Rubio y Daniel Noboa reforzaron coordinación en seguridad regional

El Secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y el Presidente de Ecuador Daniel Noboa en Quito Sep. 4, 2025. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que abordaron la situación regional en Venezuela, la reciente operación de aplicación de la ley realizada en ese país el pasado 3 de enero y la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Así lo informó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado oficial difundido el 6 de enero de 2026.

De acuerdo con el parte oficial, Rubio agradeció a Noboa por el papel de Ecuador como socio de Estados Unidos en el enfrentamiento al narcotráfico y en el fortalecimiento de la seguridad hemisférica. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó además el compromiso de Washington de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno ecuatoriano para avanzar en objetivos comunes de seguridad regional, en un contexto marcado por la crisis venezolana y el impacto del crimen organizado transnacional en América Latina.

La conversación se produjo pocos días después de una operación de fuerzas de seguridad en Venezuela que, según autoridades estadounidenses, forma parte de los esfuerzos para promover la estabilidad regional. Aunque el comunicado no detalla el grado de participación de Ecuador en esa acción específica, sí destaca la convergencia de posiciones entre ambos gobiernos frente a la situación venezolana, un tema que ha vuelto al centro de la agenda hemisférica tras el endurecimiento de la política de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro durante el nuevo mandato presidencial de Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, llega al Capitolio el lunes 5 de enero de 2026 para una reunión informativa con legisladores, luego de que el presidente Donald Trump ordenara a las fuerzas estadounidenses capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York. (AP Foto/José Luis Magaña)

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos ha retomado una línea dura en política exterior hacia América Latina, con énfasis en seguridad, control del narcotráfico y presión política sobre gobiernos considerados autoritarios. En ese marco, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado fue leída como una señal clara de priorización de la agenda hemisférica, en particular en relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como con los países aliados en la región andina.

La relación entre el presidente Daniel Noboa y la actual administración estadounidense se ha caracterizado por una rápida sintonía en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos. Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha planteado el combate al crimen organizado como eje central de su política interna y de su agenda internacional, buscando apoyo técnico, político y operativo de Estados Unidos frente a la expansión de redes de narcotráfico, violencia carcelaria y economías ilegales que afectan a Ecuador.

Durante 2024 y 2025, el Gobierno ecuatoriano reforzó la cooperación con agencias estadounidenses en áreas como intercambio de información, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, en un contexto en el que Ecuador fue identificado por autoridades nacionales e internacionales como un país de tránsito clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. Este enfoque ha sido bien recibido por Washington, que considera a Quito un aliado estratégico en la región.

ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

La llamada entre Rubio y Noboa también se inscribe en un momento de reconfiguración del tablero regional, marcado por el deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela y por el impacto transfronterizo de esa crisis. Ecuador ha sido uno de los países que ha recibido un número significativo de migrantes venezolanos en los últimos años y ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de Maduro, alineada con la posición estadounidense.

Si bien el comunicado del Departamento de Estado no menciona compromisos concretos derivados de la conversación, el énfasis en la “coordinación cercana” y en la “seguridad regional” refleja la intención de ambos gobiernos de profundizar una relación que trasciende lo bilateral y se proyecta al plano hemisférico. Para la administración Trump, contar con gobiernos afines en América Latina es clave para sostener su estrategia de presión sobre Venezuela y de contención del narcotráfico.

Para Noboa, en tanto, el respaldo explícito de Estados Unidos refuerza su discurso interno de mano dura contra el crimen organizado y le permite posicionarse como un actor alineado con Washington en un escenario regional complejo.