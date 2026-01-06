América Latina

Chile: masiva estafa a unos 200 turistas argentinos con falsos alquileres de departamentos en Reñaca

El responsable pidió disculpas mediante una cita bíblica, cerró el sitio web falso y se esfumó

Los afectados venían a pasar
Los afectados venían a pasar el Año Nuevo.

Alrededor de 200 turistas argentinos se vieron afectados por una megaestafa al alquilar departamentos en un apart hotel ubicado en el concurrido balneario de Reñaca, en Viña del Mar. Y aunque algunos adelantaron más de $1 millón de pesos (USD 1.100, de acuerdo a la cotización chilena) por acomodaciones que sí existían, el responsable cerró el sitio web falso, pidió perdón con una cita bíblica y desapareció.

De acuerdo a dos reportajes televisivos, las ofertas del “Holiday Reñaca” eran de por sí sospechosas por lo baratas, aunque los enlaces de la página daban a conocidas aplicaciones de reservas como Booking y el mail de reserva tenía un dominio empresarial.

Sergio González, una de las personas estafadas proveniente de Santiago de Estero, señaló al noticiario 24 Horas que “llegamos y nos dijeron que no había disponibilidad, ahí entendimos que era una estafa (...) sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”.

En tanto, Ignacio Almenara, aprovechó un “descuento” del 20% y adelantó $1.330.000 pesos (USD 1,470), pues “tenían una página verificada y un mail con dominio propio”.

Lo mismo le pasó a Martín Cabezón, quien hizo un pago, pero nunca recibió la confirmación.

La página web falsa tenía
La página web falsa tenía links a conocidas aplicaciones de reservas.

Disculpas bíblicas

El verdadero dueño de los departamentos, Egon Pfaff, explicó al medio citado que desde hace años viene alquilándolos a turistas y que el estafador se encargó de suplantar su identidad, robar sus datos, fotos y hasta sus buenas referencias.

“Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando”, detalló.

Valentina Funes, agente inmobiliaria argentina, ayudó a varias familias timadas a conseguir otras acomodaciones y estimó en más de 200 los casos.

“Por los contactos directos y los mensajes, calculamos al menos 200 familias afectadas”, aseguró a T13.

Sin embargo, lo más indignante fue la desfachatez del estafador, quien primero pidió disculpas a los afectados hasta con una cita bíblica, cerró la página web falsa y se esfumó.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé paga en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice”, reza la publicación.

Y a renglón seguido, el salmo 51 Miserere:

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado”.

Finalmente, la gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Marcela Pastenes, lamentó el hecho y recordó que hay que “preferir siempre alojamientos formales y debidamente establecidos, como hoteles, hostales y cabañas que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)“, remató.

