Siete de cada 10 venezolanos en Ecuador dicen que regresarían a su país si se consolida una transición política

Aproximadamente siete de cada diez venezolanos residentes en Ecuador manifiestan su intención de regresar a su país una vez que se concrete un proceso de transición política y se restablezcan condiciones mínimas de seguridad, institucionalidad y derechos. Así lo afirmó Manuel Rodríguez, coordinador del Comando Con Venezuela en Quito, en una entrevista con Infobae, en la que detalló los resultados de un censo virtual y presencial realizado entre octubre y noviembre de 2025 entre la población migrante venezolana en la capital ecuatoriana y otros puntos del país.

Según explicó Rodríguez, el levantamiento de información se realizó por pedido del liderazgo opositor venezolano y combinó mecanismos digitales con encuestas presenciales en sectores de Quito como Carapungo, el parque La Carolina y El Recreo. De acuerdo con esos datos, entre el 70 % y el 75 % de los venezolanos consultados expresaron su deseo de retornar a Venezuela, mientras que entre un 25 % y 30 % señaló que no tiene previsto hacerlo de manera definitiva, debido a que ya ha consolidado su vida en Ecuador.

Rodríguez indicó que el grupo que no contempla el retorno permanente está compuesto principalmente por personas que han formado familias mixtas con ciudadanos ecuatorianos, tienen hijos nacidos en el país, poseen emprendimientos consolidados o han adquirido bienes como viviendas y vehículos.

No obstante, incluso dentro de este segmento, muchos manifestaron su intención de viajar a Venezuela de forma temporal para reencontrarse con familiares y permitir que sus hijos conozcan el país de origen de uno o ambos progenitores, aprovechando su condición de doble nacionalidad.

Dentro del universo de venezolanos que sí desean regresar, Rodríguez precisó que existe un subgrupo particularmente relevante: alrededor del 20 % del total expresó su voluntad de volver “de inmediato”. Sin embargo, desde el Comando Con Venezuela se ha pedido prudencia, al considerar que un retorno masivo y abrupto podría agravar el colapso de los servicios públicos en Venezuela, especialmente en áreas como salud, alimentación y suministro básico, que ya se encuentran severamente deterioradas.

En ese sentido, el dirigente explicó que la directriz transmitida por el liderazgo opositor es que el retorno se realice de manera progresiva y ordenada, en función de la capacidad del país para absorber nuevamente a millones de ciudadanos que emigraron en los últimos años. “Venezuela no tiene actualmente un aparato productivo ni servicios capaces de soportar una llegada masiva”, señaló, al justificar la necesidad de escalonar el regreso de la diáspora.

Rodríguez enmarcó estas expectativas de retorno en un escenario político que, según su visión, abre una ventana de oportunidad para la transición. Aseguró que la población migrante mantiene la esperanza de que en las próximas semanas se consolide un cambio político que permita el restablecimiento de la democracia, la apertura a la inversión extranjera y la reactivación económica, condiciones consideradas indispensables para que el regreso sea sostenible en el tiempo .

El dirigente también se refirió al impacto emocional que estos acontecimientos han tenido en la diáspora venezolana. Indicó que, tras años de frustración y desgaste psicológico asociados al exilio prolongado, muchos migrantes experimentaron una mezcla de euforia y cautela frente a las noticias recientes sobre el escenario político en Venezuela. Según relató, desde las organizaciones opositoras se ha insistido en mantener la prudencia hasta que existan garantías plenas de estabilidad y seguridad.

En paralelo, el Comando Con Venezuela asegura estar trabajando en un plan de retorno que priorice a los migrantes en situación de mayor vulnerabilidad. Rodríguez explicó que se contempla la activación de corredores humanitarios que partirían desde países como Chile, atravesarían Perú, Ecuador y Colombia, y culminarían en el estado Táchira, en la frontera venezolana. Este mecanismo estaría orientado a apoyar a quienes carecen de recursos económicos o tienen su documentación vencida, garantizando el retorno incluso sin pasaporte o cédula vigente.

De acuerdo con el dirigente, la implementación de este plan dependerá de la conformación de un nuevo gobierno en Venezuela y del nombramiento de autoridades formales en áreas clave como la Cancillería y el servicio exterior. Solo entonces, sostuvo, se podrá coordinar de manera oficial con los países de tránsito y destino para asegurar un proceso de retorno que sea legal, seguro y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes.

Mientras tanto, la expectativa de regresar sigue siendo un elemento central en la vida de miles de venezolanos en Ecuador, un país que se ha convertido en uno de los principales destinos de la diáspora regional. Para muchos, la posibilidad de volver no solo implica un cambio geográfico, sino la esperanza de reconstruir proyectos de vida interrumpidos por una crisis que, según Rodríguez, se arrastra desde finales de la década de 1990 y que ha marcado a toda una generación de venezolanos dentro y fuera de sus fronteras.