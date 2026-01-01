América Latina

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador

Las nuevas disposiciones incluyen territorios que ya estaban bajo intervención y suman las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, a raíz de la intensificación de hechos violentos

El presidente Daniel Noboa pronuncia
El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles 31 de diciembre un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios, ante el incremento de la violencia y la actividad del crimen organizado.

Según el decreto emitido por el gobierno ecuatoriano, informes técnicos recientes advierten que la criminalidad no solo persiste, sino que aumentó y se expandió territorialmente, con una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia.

El estado de excepción, por “grave conmoción interna”, estará vigente durante 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

En estas áreas se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo cual permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos y recopilar información clave para prevenir o neutralizar amenazas.

La nueva medida incluye territorios que ya estaban bajo estado de excepción desde noviembre y amplía la declaración a Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, debido a la intensificación de hechos violentos y la escalada criminal.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es escoltado por personal de seguridad en la inauguración de un centro de desarrollo infantil (REUTERS/Santiago Arcos/Archivo)

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, decretado por Noboa para enfrentar a los grupos criminales, catalogados oficialmente como “terroristas”.

Sin embargo, el país cerró 2025 con un nuevo récord de homicidios: hasta el 19 de diciembre se registraron 8.847 asesinatos, según datos de la Policía, en un contexto de violencia sin precedentes atribuido a la disputa entre bandas por el control territorial.

“A pesar de que el Gobierno ha recurrido a medidas extraordinarias para combatir la violencia, se evidencia la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población, así como la real ocurrencia de la problemática”, versa el documento oficial de la renovación del estado de excepción de octubre pasado sobre las provincias costeras de Guayas, El Oro y Manabí.

El anuncio de Noboa ocurre luego de que se conociera que Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’, sería extraditado a Ecuador para enfrentar a la justicia, tras ser señalado como responsable del asesinato de once militares durante una operación contra la minería ilegal en mayo.

Un manifestante reparte una flor
Un manifestante reparte una flor a miembros del ejército durante una manifestación contra el aumento del precio del diésel y otras medidas económicas del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa (REUTERS, archivo)

La medida se concretó por una solicitud basada en una alerta roja de Interpol y a la cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU), según informaron oficialmente ambas naciones.

La confirmación también llegó por parte de Noboa, quien anunció en la red social X que Álvarez, identificado como líder del grupo Comandos de la Frontera, será trasladado desde EAU a Ecuador. Noboa detalló que el extraditado tenía restricciones de libertad tras comparecer ante la justicia a principios de mes y destacó la colaboración entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y las autoridades emiratíes para lograr la detención y extradición.

El mandatario remarcó: “Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera”.

(Con información de EFE)

