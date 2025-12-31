América Latina

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

En su balance anual, el disidente exiliado expuso un panorama de opresión, hambre, apagones y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que en 2026 se repita la misma realidad

José Daniel Ferrer
José Daniel Ferrer

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica (UNPACU), envió este miércoles un mensaje a Infobae en el que afirmó que "Cuba termina el año 2025 atravesando uno de los momentos más duros de su historia“.

En su balance anual, el disidente expuso un panorama de opresión, hambre, apagones interminables y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que el año entrante se repita la misma realidad.

Ferrer señaló que la isla afronta una coyuntura marcada por la crisis epidemiológica y sanitaria, el aumento de presos políticos, abusos en las prisiones y un éxodo constante de ciudadanos que buscan mejores condiciones fuera del país. “Nada de esto es accidente. Nada de esto es inevitable. Y nada de esto debe continuar”, afirmó el líder opositor, quien se encuentra en el exilio desde octubre pasado tras pasar años en prisión.

El mensaje detalló 10 pasos que deberían guiar a la sociedad cubana durante 2026. El primer punto alude a la necesidad de desmarcarse de las estructuras de control creadas por el régimen, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y otras organizaciones consideradas instrumentos para la represión social. Ferrer llamó a no participar en actos políticos ni actividades que busquen simular apoyo popular a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

En su balance anual, Ferrer
En su balance anual, Ferrer expuso un panorama de opresión, hambre, apagones interminables y represión política (En la foto, policías arrestan a un hombre el 11 de julio de 2021 en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El segundo aspecto planteado es la negativa a colaborar con la represión. “No reprimir a nadie. No delatar a quienes defienden pacíficamente los derechos humanos. Recordar siempre que ningún cubano debe ser enemigo de otro cubano”, expresó.

Un tercer punto hace hincapié en debilitar sin violencia las bases económicas de la opresión. El líder de la UNPACU exhortó a evitar financiar al régimen y priorizar la compra de bienes y servicios a ciudadanos independientes o neutrales.

Ferrer insistió en la importancia de fortalecer la sociedad civil libre mediante la creación y el apoyo a organizaciones cívicas, humanitarias, sindicales, artísticas y comunitarias independientes, así como en el respaldo a presos políticos y al periodismo independiente.

Otro de los puntos subrayó la urgencia de denunciar y documentar toda injusticia, compartiendo testimonios con organizaciones de derechos humanos y plataformas cívicas, siempre priorizando la seguridad de las personas involucradas. “Denunciar toda injusticia, abuso, violación a los derechos humanos y realidad que afecte a nuestro pueblo”, remarcó en el mensaje enviado a Infobae.

Varias personas se reúnen en
Varias personas se reúnen en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional, en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El escrito también propone acciones cívicas y no violentas para expresar el rechazo a la injusticia, y fomentar la creatividad y valentía en la resistencia. A quienes viven fuera de Cuba, Ferrer recomienda apoyar a sus familias, evitando al mismo tiempo financiar las estructuras económicas del Estado.

La unidad, la fraternidad y la solidaridad entre cubanos, el respaldo a artistas y comunicadores que defienden la libertad, y el apoyo mutuo en redes sociales y espacios públicos son otros de los ejes destacados.

En el plano internacional, pidió visibilizar la situación de Cuba en organismos como la ONU y la Unión Europea; y solicitó el apoyo de gobiernos democráticos.

Un hombre conduce una carreta
Un hombre conduce una carreta en el poblado de Perico (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Ferrer cerró con un llamado a preparar el futuro mediante la defensa de un liderazgo ético y no violento, el aumento del activismo humanitario y la promoción de paros y huelgas discretas como vía para alcanzar una huelga general que ponga fin a la dictadura. “Si asumimos con valentía y responsabilidad este camino cívico, solidario y no violento, si dejamos de sostener aquello que nos oprime y fortalecemos lo que nos dignifica, antes de que termine el 2026 podremos abrir el camino a la reconstrucción nacional”, aseguró el líder opositor.

Por último, hizo un llamado a la acción y a la esperanza de un país libre. “Podremos aspirar a una Cuba libre, justa y próspera; una Cuba ‘con todos y para el bien de todos’, como soñó Martí, como han deseado generaciones de cubanos dignos y como merecemos todos. La patria nos llama. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Viva Cuba libre", concluyó.

