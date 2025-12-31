América Latina

Estados Unidos reafirmó su colaboración con Honduras tras un encuentro con el presidente electo Nasry Asfura

La encargada de Negocios de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, se reunió con el próximo mandatario del país centroamericano y destacó prioridades compartidas en seguridad, crecimiento económico y migración ilegal


La encargada de Negocios de EEUU, Colleen Anne Hoey, mantuvo un encuentro con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura (X)

La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen Anne Hoey, mantuvo una reunión con el presidente electo Nasry “Tito” Asfura como parte de los contactos diplomáticos posteriores a cierre del proceso electoral.

Según la representación estadounidense, durante el encuentro se reafirmó el compromiso del país norteamericano de colaborar con Honduras en asuntos considerados prioritarios para ambas naciones. Entre los temas abordados se encuentran los esfuerzos para frenar la inmigración ilegal, el fortalecimiento de la seguridad regional y el impulso al crecimiento económico.

La embajada indicó que estas áreas son parte de las prioridades compartidas entre Washington y Tegucigalpa, especialmente ante los retos actuales en Centroamérica. El encuentro también evidencia el interés de Estados Unidos en mantener una relación de cooperación cercana con el próximo gobierno hondureño, basada en el respeto institucional y la colaboración bilateral.

Colleen A. Hoey es diplomática de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos. Antes de asumir el cargo de encargada de Negocios en Honduras, se desempeñó como Directora de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Entre enero y junio de 2024, fue Subdirectora del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Departamento de Estado responsable de coordinar el despliegue de fuerzas de seguridad kenianas en Haití, en apoyo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.


Nasry Asfura, entonces candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, participa en una entrevista televisiva en Tegucigalpa, Honduras 26 de noviembre de 2021. REUTERS/Jose Cabezas

En línea con el acercamiento de la encargada de Negocios al próximo mandatario del país, el pasado viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura, por su victoria en las recientes elecciones generales, y resaltó la coincidencia entre su proyecto político y la agenda del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Según el Departamento de Estado, Rubio subrayó que Asfura defiende objetivos estratégicos estadounidenses, como el impulso a la cooperación bilateral y regional en seguridad, y el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos países.

En el comunicado oficial se indicó que ambas partes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y reforzar la alianza entre Estados Unidos y Honduras.

Incluso, antes del inicio de los comicios el pasado 30 de noviembre, dos días antes el mandatario republicano e inquilino de la Casa Blanca expresó su apoyo hacia el líder del Partido Nacional de Honduras.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, enaltecieron la figura de Asfura en Honduras (REUTERS/Nathan Howard)

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump expresó: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tengo tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”.

Añadió: “Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”. El 28 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su respaldo a Nasry Asfura y aseguró que Estados Unidos lo apoyará de forma significativa una vez que asuma la presidencia.

