El estado de San Pablo detuvo a más de 580 acusados de violencia doméstica en un operativo masivo

Una mujer protesta en medio de una manifestación contra la violencia machista en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2025 (REUTERS/Marina Calderon/Archivo)

Al menos 580 acusados de violencia doméstica y familiar contra mujeres fueron detenidos en un gran operativo en el estado de San Pablo, el más poblado de Brasil, en medio de un pico de feminicidios en la región, informaron este martes fuentes oficiales.

La acción, iniciada en la noche de lunes, movilizó a alrededor de 1.800 agentes para cumplir 1.400 órdenes de arresto expedidas por la justicia en diversos municipios paulistas, señaló la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo en una nota.

Entre enero y noviembre de este año, se registraron 233 feminicidios en todo el estado de San Pablo, la cifra más alta desde que en 2018 se empezó a contabilizar caso por caso, según datos oficiales citados por el diario Folha.

El número de feminicidios también presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

La cifra de muertes por femicidio se ha multiplicado en Brasil (REUTERS/Marina Calderon)

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024, cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país, un promedio que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total, 1.492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género, 17 más que en 2023.

El dato representa el mayor número registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal con la intención de diferenciarlo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3.870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19 % más que el año anterior- y que unas 56.900 sufrieron violencia sicológica (+6,3 %).

El 7 de diciembre de 2025 se realizó una marcha masiva contra los femicidios en Río (REUTERS/Marina Calderon)

Nuevos datos

Los datos preliminares de 2025 no ofrecen señales de alivio. Informes oficiales difundidos hacia finales del año indican que la tendencia se mantiene en niveles críticos, con más de mil casos registrados antes del cierre anual, lo que refuerza la preocupación de organizaciones sociales y especialistas que advierten sobre la falta de respuestas estructurales eficaces.

El perfil de las víctimas revela desigualdades profundas. En 2024, el 64 % de las mujeres asesinadas eran negras, mientras que siete de cada diez tenían entre 18 y 44 años, es decir, se encontraban en plena edad productiva. La violencia, además, se ejerce mayoritariamente en el ámbito íntimo: el 80 % de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y el 64 % ocurrió dentro del hogar, un espacio que debería ser de protección y no de riesgo.

"Mujeres vivas" fue el lema de la protesta del 7 de diciembre (REUTERS/Marina Calderon)

La violencia de género en Brasil no se limita a los asesinatos. Durante 2024 se registraron 87.545 víctimas de violación, lo que representa una tasa de nueve víctimas por hora. La mayoría de los casos involucra situaciones de extrema vulnerabilidad: el 76,8 % de las víctimas eran menores de 14 años o personas que no podían consentir, según los registros oficiales.

A esta realidad se suma una violencia menos visible pero masiva. Una encuesta nacional realizada en 2025 reveló que el 88 % de las mujeres en Brasil sufrió violencia psicológica en algún momento de su vida, una cifra que confirma que el problema atraviesa todas las edades y contextos sociales, y que muchas veces permanece silenciado.

(con información de EFE)