América Latina

El estado de San Pablo detuvo a más de 580 acusados de violencia doméstica en un operativo masivo

La operación desplegada por las fuerzas de seguridad en diversos municipios movilizó a más de 1.800 agentes e incluyó cientos de órdenes judiciales en respuesta al incremento de agresiones contra mujeres en la región

Guardar
Una mujer protesta en medio
Una mujer protesta en medio de una manifestación contra la violencia machista en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2025 (REUTERS/Marina Calderon/Archivo)

Al menos 580 acusados de violencia doméstica y familiar contra mujeres fueron detenidos en un gran operativo en el estado de San Pablo, el más poblado de Brasil, en medio de un pico de feminicidios en la región, informaron este martes fuentes oficiales.

La acción, iniciada en la noche de lunes, movilizó a alrededor de 1.800 agentes para cumplir 1.400 órdenes de arresto expedidas por la justicia en diversos municipios paulistas, señaló la Secretaría de Políticas para la Mujer de São Paulo en una nota.

Entre enero y noviembre de este año, se registraron 233 feminicidios en todo el estado de San Pablo, la cifra más alta desde que en 2018 se empezó a contabilizar caso por caso, según datos oficiales citados por el diario Folha.

El número de feminicidios también presenta una tendencia al alza en los últimos años en Brasil.

La cifra de muertes por
La cifra de muertes por femicidio se ha multiplicado en Brasil (REUTERS/Marina Calderon)

Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en 2024, cuatro mujeres fueron víctimas de feminicidio por día en el país, un promedio que puede ser mayor por los casos que son subnotificados o clasificados como homicidios.

En total, 1.492 mujeres murieron violentamente en Brasil por razones de género, 17 más que en 2023.

El dato representa el mayor número registrado desde 2015, cuando la nación promulgó la llamada Ley del Feminicidio para incorporar este crimen al Código Penal con la intención de diferenciarlo del homicidio común.

El Fórum también señala que a otras 3.870 intentaron matarlas por el hecho de ser mujeres -un 19 % más que el año anterior- y que unas 56.900 sufrieron violencia sicológica (+6,3 %).

El 7 de diciembre de
El 7 de diciembre de 2025 se realizó una marcha masiva contra los femicidios en Río (REUTERS/Marina Calderon)

Nuevos datos

Los datos preliminares de 2025 no ofrecen señales de alivio. Informes oficiales difundidos hacia finales del año indican que la tendencia se mantiene en niveles críticos, con más de mil casos registrados antes del cierre anual, lo que refuerza la preocupación de organizaciones sociales y especialistas que advierten sobre la falta de respuestas estructurales eficaces.

El perfil de las víctimas revela desigualdades profundas. En 2024, el 64 % de las mujeres asesinadas eran negras, mientras que siete de cada diez tenían entre 18 y 44 años, es decir, se encontraban en plena edad productiva. La violencia, además, se ejerce mayoritariamente en el ámbito íntimo: el 80 % de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y el 64 % ocurrió dentro del hogar, un espacio que debería ser de protección y no de riesgo.

"Mujeres vivas" fue el lema
"Mujeres vivas" fue el lema de la protesta del 7 de diciembre (REUTERS/Marina Calderon)

La violencia de género en Brasil no se limita a los asesinatos. Durante 2024 se registraron 87.545 víctimas de violación, lo que representa una tasa de nueve víctimas por hora. La mayoría de los casos involucra situaciones de extrema vulnerabilidad: el 76,8 % de las víctimas eran menores de 14 años o personas que no podían consentir, según los registros oficiales.

A esta realidad se suma una violencia menos visible pero masiva. Una encuesta nacional realizada en 2025 reveló que el 88 % de las mujeres en Brasil sufrió violencia psicológica en algún momento de su vida, una cifra que confirma que el problema atraviesa todas las edades y contextos sociales, y que muchas veces permanece silenciado.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Brasilviolencia de génerooperativoSão Paulo

Últimas Noticias

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en casi 10 años

La combinación de tasas elevadas y mejores cifras económicas nacionales ayudó a la divisa sudamericana a revertir parte del terreno perdido

El real brasileño registró en

Jair Bolsonaro está en “cuidados posoperatorios” tras la tercera intervención por las crisis de hipo

El ex presidente brasileño fue sometido este martes a un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma

Jair Bolsonaro está en “cuidados

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Las reservas en el principal balneario uruguayo alcanzan al 90%: los precios por quincena oscilan entre los USD 3.800 en zonas céntricas y los USD 110.000 en lo más exclusivo de José Ignacio

Auge de Punta del Este

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

El sur del país es el más afectado por el déficit hídrico y la empresa encargada del suministro llamó a tener un cuidado responsable. Piden declarar la emergencia para el agro

Uruguay toma medidas preventivas para

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

En su balance anual, el disidente exiliado expuso un panorama de opresión, hambre, apagones y represión política, al tiempo que instó a la ciudadanía a asumir una postura activa y pacífica para evitar que en 2026 se repita la misma realidad

José Daniel Ferrer: “Cuba termina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo del sur de

El pueblo del sur de Francia que tiene una catedral con una torre de casi 90 metros de altura y que marcó un momento clave en la historia

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de enero 2026 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

El Servicio Meteorológico alertó sobre un verano más cálido y húmedo en gran parte de Argentina

¿Se despide Bárbara Torres de México? La actriz vuelve a Argentina y revela la razón

Gabriel Pozuelo, psicólogo, sobre mirar el móvil nada más despertarte: “Así no comienza el día, comienza la supervivencia”

INFOBAE AMÉRICA
La historia del peluquero que

La historia del peluquero que creó la tradición de usar máscaras a fin de año en Ecuador

Detenido por agredir sexualmente a una menor en Vecindario (Gran Canaria) con rituales basados en energía personal

Putin felicita el año a las tropas convencido de una "victoria" en Ucrania

Kylian Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda y es baja casi segura para la Supercopa

La Generalitat declara doce 'Municipios Turísticos' en la Comunitat Valenciana durante 2025

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

La policía asegura que Tylor Chase ha rechazado ayuda en repetidas ocasiones: “Ese último paso debe darlo el propio individuo”

“No quiero ni acercarme”: Kit Harington cerró la puerta a Jon Snow y descartó su regreso a Game of Thrones

Alan Menken analizó sus históricas canciones para “Aladdín”, “La sirenita” y otros éxitos que marcaron generaciones